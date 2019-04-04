Нельзя допускать ЦСКА в Лигу чемпионов

«Соккер.ру» удивляется, что конкуренты разрешили молодой команде Ганчаренко вести борьбу за пьедестал.
Нельзя допустить с позиции конкурентов, разумеется. Потому что ЦСКА должен быть пятым – команда новая и «зеленая». «Спартак» тоже притворился молодым, но только Максименко и Рассказов наиграли больше 1000 минут. А будь в порядке Селихов и Ещенко – играли бы оба. «Зенит» и «Локомотив» на звание молодых команд не претендуют. «Краснодар» омолаживает появление на поле Сулейманова и Игнатьева, но средний возраст команды в РПЛ выше, чем у ЦСКА.
Ни один фаворит летом так сильно не перестроился. А зимой даже покупки «Зенита» не означают, что Семаку стало сложнее, чем Ганчаренко – подписал звезд. Наличие ЦСКА в борьбе за тройку – упрек четверке более опытных, богатых и сыгранных команд. Ведь «армейцы» не всегда, но частенько смотрятся грамотнее, чем конкуренты. Но не лишены молодецкой глупости, ведь шли на 39 пунктов и чистое второе место, но потеряли два очка с «Уфой» Евсеева на последних минутах. Зато у них остались козыри в борьбе за место в Лиге чемпионов и дерби со «Спартаком».
«Армейцы» забивают с игры
Несыгранная команда успешнее 3 из 4 конкурентов в комбинационной игре! «Краснодар» лидирует по мячам после комбинаций, что при их стиле игры не удивляет. На втором месте ЦСКА, на третьем – «Арсенал». «Спартак» на 13-й позиции, «Локомотив» - на 7-й. ЦСКА не играет на контратаках, как «Спартак» - ни одного мяча из партера против четырех у соседей. А самое главное, почему «армейцы» оставляют не такое впечатление, как другие фавориты, за исключением «Краснодара» – у них всего 2 гола после стандартов. Сравните с тем, что творится у «Спартака» (9 таких голов), «Зенита» и «Локомотива» (по 10). Плюс у этой тройки 11 мячей с пенальти, а у ЦСКА – 2. Конечно, Ганчаренко нужно работать и со стандартами – голы лишними не бывают, но цифры показательные.
Состав ЦСКА дешево собран
Воюют с теми, кто обошелся хозяевам клубов намного дороже! Правильно учитывать бюджеты, когда сравниваешь две команды. Деньгами можно закрыть пробоины в заявке, а индивидуальный класс, судя по составу финалов ЛЧ, влияет на самом высоком уровне, не только в РПЛ. Если суммировать траты на основной состав «армейцев» против «Зенита» - когда обыграли лидера 2:0, то получите 10 человек за 3.4 млн евро и 11-го Сигурдссона за 4. Даже по меркам РПЛ, где «Зенит» спокойно тратит десятки миллионов евро за одно трансферное окно, где «Локомотив» выдает зарплаты, как у отдельных полуфиналистов ЛЧ, а «Спартак» может выбросить 12 миллионов евро на подписание Педро Роши, селекция ЦСКА выделяется. «Краснодар» тоже умно работает на рынке, но суммы больше.
«Армейцы» - самые молодые
Причина, почему бывают глупые концовки, но еще один большой упрек остальных. Забавно, но между Дриусси, Дзюбой и Ригони часто взаимопонимание хуже, чем между Влашичем, Сигурдссоном и Чаловым. ЦСКА собрал меньше забитых мячей, чем «Зенит», но намного больше голов после комбинаций. Если глянуть на любопытный параметр – пасы под удары, то увидите, что ЦСКА оторвался от «Спартака», «Локомотива» и «Зенита», хотя ни один из этих клубов не менял состав летом так заметно, как это сделали «армейцы». В результате Ганчаренко получил команду со средним возрастом 23.8 лет – самую молодую в РПЛ. «Спартак» омолодился? Там состав со средним возрастом в 27 лет, а «Локомотив» старше, чем ЦСКА, на целых пять лет.
У Акинфеева лучшая защита
Серьезно? Даже после «Уфы» сохранили первое место по пропущенным мячам. Игнашевич и братья Березуцкие ушли вовремя. Идеально выбран момент, не сидели на кошельке Гинера и партнеров, уступили дорогу молодым. В результате Акинфеев не всегда пропускал в группе ЛЧ – хотя и занял привычное четвертое место, а в России улучшает свой рекорд. У молодого ЦСКА в сезоне, когда «Зенит» и «Спартак» пропустили по 20 раз, всего 12 ошибок в защите. Отмечаем, что из 12 мячей треть пропустили от прямых конкурентов – ошибались со всеми, кроме «Зенита». Хотя в РПЛ у «армейцев» были поражения с разницей в один мяч, в целом Бекао, Набабкин, Магнуссон, а теперь и Дивеев, справляются. 12 пропущенных в 20 турах – прекрасный результат. Например, когда последний раз ЦСКА стал чемпионом, то в 21 туре пропустили 20 раз, почти вдвое больше!
Ганчаренко выделяется в топ-5
Самый яркий тренер, потому что остальные еще хуже? Вероятно. Виктор Михайлович чудит с заменами в концовках матчей? Есть такое. Осенью были вопросы по отдельным матчам, особенно центральным. Но если брать весь сезон, то Семин, Семак, Каррера, Кононов и Мусаев с Фоменко не смогут заявить, что тактически в этом списке есть кто-то сильнее, гибче и разнообразнее, чем Ганчаренко. Не говоря о том, что у последнего самая сложная работа. У ЦСКА по сумме 21 тура тактически четкая и понятная игра, почти как у «Краснодара». Были плохие отрезки и матчи, как у всех, но лишь четыре поражения – лучший результат сезона, как и у «Рубина». Только у ЦСКА 11 побед, а у Бердыева всего 6. У Ганчаренко получилось перестроить команду, которая за лето потеряла 8 игроков основы из 11.
«Спартаку» стыдно быть ниже ЦСКА?
Как и любому другому более опытному фавориту. Но представьте, что обыденные матчи «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» в РПЛ - кляксы на картине. Кого они цвета? Часто серого. Иногда возникает ощущение, что футболисты названных команд впервые друг друга видят на поле. Опытные «железнодорожники» стараются быть такими же выстроенными, как «Краснодар»? Да, но южного задора в атаке не хватает – форварды не всегда радуют команду, а братья Миранчуки не могут сыграть за четверых.
К ЦСКА тоже есть претензия. Почему, раз такие молодые и свежие, не лидируют в сезоне с невнятной игрой других фаворитов? В вопросе содержится ответ – потому что команду собрали летом. Чудо, что они не 7-8! Во всех полевых линиях есть перестановки. Ахметова и Облякова подписали летом. Чалов недавно сидел на скамейке. Влашич понятия не имел, как выглядит Москва. А Бекао не факт, что смог бы показать на карте мира Россию.
Так что Ганчаренко проделал более сложную работу и получил команду, которая хотя бы бежит. Не будем переоценивать победы над «Реалом», но вы представляете, как «Зенит» или «Спартак» переигрывают мадридцев в ЛЧ? Только грамотно сложенная команда – не идеальная, а именно качественно подготовленная тактически, сможет провести такие матчи. И смелая. Например, победу «Краснодара» над «Реалом» - в стиле «Валенсии», представить можно.
Вот и получается, что три из четырех фаворитов сейчас рискуют. ЦСКА сам сделал большую глупость, что не обыграл кризисный «Спартак» в первом круге. Ведь теперь сложнее повторить результата прошлого сезона - ветераны «армейцев» оставили в наследство прямую путевку в ЛЧ. Но морально молодой команде проще, ведь учатся в боевых условиях. Это более опытным конкурентам опасно допускать ЦСКА в тройку.
Такой результат будет означать, что можно попрощаться с группой ветеранов с высокими зарплатами, набрать за копейки по нынешним рыночным ценам молодых новичков, за пару месяцев их соединить в команду и отобрать у двух из именитой четверки место в Лиге чемпионов. Если ЦСКА со средним возрастом состава в 24 года финиширует в тройке, то это будет позором для опытных, богатых, амбициозных и знаменитых. В этом опасность дерби для «Спартака» - ничья Кононова не устроит.
- И писать для остальных они тоже не в состоянии, только не верят в это из-за своей псевдо "народности".
- И читать, отличные от их точки зрения и мнения - они не в состоянии, так как думают что это специальные "антимясные" боты.
- И всё остальное прочее, что "не хочется" понимать головой, а поэтому - "ныряют" ещё глубже в свои "мечты", а поэтому становятся ещё агрессивнее к тем, кто не разделяет их точку зрения о "Спартаке".
"Похоже, в «Спартаке» споры не закончатся никогда. И самая большая проблема — отсутствие у людей способности к самокритике и постоянном обвинении других" — заявил бывший тренер «Спартака» Джорджио Д’Урбано.
"А воз и ныне там..." (с) Крылов.
"Горбатого могила исправит."
"Заставь дурака Богу молиться - он и лоб разобьёт."
Итд итп.
- И писать для остальных они тоже не в состоянии, только не верят в это из-за своей псевдо "народности".
- И читать, отличные от их точки зрения и мнения - они не в состоянии, так как думают что это специальные "антимясные" боты.
- И всё остальное прочее, что "не хочется" понимать головой, а поэтому - "ныряют" ещё глубже в свои "мечты", а поэтому становятся ещё агрессивнее к тем, кто не разделяет их точку зрения о "Спартаке".
"Похоже, в «Спартаке» споры не закончатся никогда. И самая большая проблема — отсутствие у людей способности к самокритике и постоянном обвинении других" — заявил бывший тренер «Спартака» Джорджио Д’Урбано.
"А воз и ныне там..." (с) Крылов.
"Горбатого могила исправит."
"Заставь дурака Богу молиться - он и лоб разобьёт."
Итд итп.
Всё ясно о твоём воспитании , и твоей школьной принадлежности!
Всё ясно о твоём воспитании , и твоей школьной принадлежности!
"После пропущенного мяча футбол «Спартака» надолго превратился в настоящий кошмар. В нём не было ни прессинга, как против «Краснодара» или «Зенита», ни быстрых контратак, как против «Динамо». Из хорошего до перерыва можно вспомнить разве что один хорошо разыгранный угловой с заблокированным прострелом Ташаева да пару рывков Мельгарехо за спину защитникам. Из плохого – примерно всё остальное.
...
Всё могло и наверняка закончилось бы для Кононова совсем плохо, но помощь пришла со стороны. Тот самый Семёнов, заработавший в моменте с пенальти первую жёлтую карточку, на 63-й минуте полетел в сумасшедший подкат в центре поля – двумя ногами, выставленными вперёд, на большой скорости. Похоже, Мелкадзе он в итоге не задел, но агрессия была проявлена, Георгий (который вообще прилично вышел на замену – за это Кононова стоит похвалить) изобразил боль, а арбитр Лапочкин отреагировал. «Ахмат» остался вдесятером, хотя к тому моменту имел подавляющее преимущество как с визуальной точки зрения, так и статистической.
И «Спартак» тут же забил победный гол."
Вообще "авторы" данного "мясного" портала про футбол пишут о "Спартаке" либо хорошо, либо никак. И конечно же банят тех, кто пишет про "Спартак" честно, или - как есть, а не "либо хорошо либо никак".
"После пропущенного мяча футбол «Спартака» надолго превратился в настоящий кошмар. В нём не было ни прессинга, как против «Краснодара» или «Зенита», ни быстрых контратак, как против «Динамо». Из хорошего до перерыва можно вспомнить разве что один хорошо разыгранный угловой с заблокированным прострелом Ташаева да пару рывков Мельгарехо за спину защитникам. Из плохого – примерно всё остальное.
...
Всё могло и наверняка закончилось бы для Кононова совсем плохо, но помощь пришла со стороны. Тот самый Семёнов, заработавший в моменте с пенальти первую жёлтую карточку, на 63-й минуте полетел в сумасшедший подкат в центре поля – двумя ногами, выставленными вперёд, на большой скорости. Похоже, Мелкадзе он в итоге не задел, но агрессия была проявлена, Георгий (который вообще прилично вышел на замену – за это Кононова стоит похвалить) изобразил боль, а арбитр Лапочкин отреагировал. «Ахмат» остался вдесятером, хотя к тому моменту имел подавляющее преимущество как с визуальной точки зрения, так и статистической.
И «Спартак» тут же забил победный гол."
Вообще "авторы" данного "мясного" портала про футбол пишут о "Спартаке" либо хорошо, либо никак. И конечно же банят тех, кто пишет про "Спартак" честно, или - как есть, а не "либо хорошо либо никак".
Ну и где он?
Ну и где он?
а статья ни о чем ,какая разница сколько пропустили армейцы ,если они еще не сыграли все самые интересные матчи сезона
а статья ни о чем ,какая разница сколько пропустили армейцы ,если они еще не сыграли все самые интересные матчи сезона
На этом ресурсе статья "Нельзя допускать ЦСКА в ЛЧ".
Есть вопросы, кого тут хайпуют?
На этом ресурсе статья "Нельзя допускать ЦСКА в ЛЧ".
Есть вопросы, кого тут хайпуют?
Такой пасквилище про ЦСКА, а ты единицу ставишь! Чему ты поставишь пятёрку, интересно? Что Акинфеев педофил и его надо в тюрьму запихнуть? Или что так им и надо фанам ЦСКА в Риме? Ты статей с таким содержанием ждёшь?
Такой пасквилище про ЦСКА, а ты единицу ставишь! Чему ты поставишь пятёрку, интересно? Что Акинфеев педофил и его надо в тюрьму запихнуть? Или что так им и надо фанам ЦСКА в Риме? Ты статей с таким содержанием ждёшь?
Зачем нам это "мясное барахло" там надо? Чтобы отлетать от всех? От "Ливерпуля" до "Рапида"? Словацкий "Спартак" Трнава сыграл в этом розыгрыше Лиги Европы мощнее нашего "самого популярного, народного мега-гига Парася".
А "сектанты" всё "кляцузы" на других пишут, цена которым - "единица"! Зачем? Какой толк?
Зачем нам это "мясное барахло" там надо? Чтобы отлетать от всех? От "Ливерпуля" до "Рапида"? Словацкий "Спартак" Трнава сыграл в этом розыгрыше Лиги Европы мощнее нашего "самого популярного, народного мега-гига Парася".
А "сектанты" всё "кляцузы" на других пишут, цена которым - "единица"! Зачем? Какой толк?
"Зенит" - представить могу. А "Спартак" отлетает 0:8, если судить по предыдущим "зажаркам" нашей "народной свинины".
"Зенит" - представить могу. А "Спартак" отлетает 0:8, если судить по предыдущим "зажаркам" нашей "народной свинины".
На самом деле, предложение должно быть написано так: "Чудо, что "Спартак" не 7-8!"
На самом деле, предложение должно быть написано так: "Чудо, что "Спартак" не 7-8!"
КАКОЙ "СТЫДНО". КАКОЙ "ФАВОРИТ", ЕСЛИ СЕГОДНЯ "СПАРТАК" - БАРАХЛО??
По каким меркам "Спартак" является фаворитом???? По каким? Хотя бы - парочку параметров, а не очередное "мясное пустословие"???
Вот поэтому вы, "мясо" - заведомо слабее заново собранного из молодых ЦСКА!
ВЫ СЛАБЕЕ "НОВОЙ" КОМАНДЫ МОЛОДЫХ ПАРНЕЙ, ПОТОМУ ЧТО ДРУЖБА С РЕАЛЬНОСТЬЮ У ВАС СЛОЖНАЯ!
В ЦСКА собраны грамотные люди - что показывают и грамотные трансферы, и присущая разумным существам - самооценка, или высшая мозговая деятельность, которой они анализируют свою игру, не ищут виноватых в "Федуне и ко", да и просто играют в футбол, а не лупят себя копытами в грудь на каждом углу, при любом удобном случае, поскольку больше делать нечего и гордиться нечем!
ВСЁ ПРОИСХОДИТ ТАК, КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ. ТОЛЬКО ВОТ НЕКОТОРЫЕ, КАК ОБЫЧНО, С РЕАЛЬНОСТЬ НЕ СОГЛАСНЫ!
За 5 лет, в копилку Российского футбола, поступили следующие очки, от следующих клубов:
1. "Зенит" - 72,000 очка
2. ЦСКА - 48,000 (из них 17 за сезон 2017/18. Или - больше чем "свинья" за 5 лет);
3. "Краснодар" - 34,500
4. "Локомотив" - 28,500
5. "Спартак" - 16,000
Ну как? "«Спартаку» стыдно быть ниже ЦСКА", или это норма для всех, кроме "самого народного народа", который с футбольной реальностью дружит очень посредственно?
Это ЦСКА - стыдно быть ниже "Спартака". Тем более, это доказанный всем футбольным миром факт(кроме Тарасовки, конечно. Там "свой футбол, с блекджеком и шл....").
ПО-МОЕМУ - ЭТО ВАШЕ ЗАКОННОЕ МЕСТО. ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, ПОТОМУ ЧТО ИНАЧЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, ЧТО ДОКАЗЫВАЕТСЯ И ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ!
И даже любой мальчишка лет 12 ответит на фразу: "Нельзя допускать ЦСКА в Лигу чемпионов.", фразой: "Это ваших "свиней" нельзя пускать дальше тарасовки - и всё будет прекрасно у российского футбола!
А ЦСКА - конечно стоит, они очки приносят! За Евросезон 2017/18, ЦСКА принёс больше, чем "народец" за 5 лет. "
КАКОЙ "СТЫДНО". КАКОЙ "ФАВОРИТ", ЕСЛИ СЕГОДНЯ "СПАРТАК" - БАРАХЛО??
По каким меркам "Спартак" является фаворитом???? По каким? Хотя бы - парочку параметров, а не очередное "мясное пустословие"???
Вот поэтому вы, "мясо" - заведомо слабее заново собранного из молодых ЦСКА!
ВЫ СЛАБЕЕ "НОВОЙ" КОМАНДЫ МОЛОДЫХ ПАРНЕЙ, ПОТОМУ ЧТО ДРУЖБА С РЕАЛЬНОСТЬЮ У ВАС СЛОЖНАЯ!
В ЦСКА собраны грамотные люди - что показывают и грамотные трансферы, и присущая разумным существам - самооценка, или высшая мозговая деятельность, которой они анализируют свою игру, не ищут виноватых в "Федуне и ко", да и просто играют в футбол, а не лупят себя копытами в грудь на каждом углу, при любом удобном случае, поскольку больше делать нечего и гордиться нечем!
ВСЁ ПРОИСХОДИТ ТАК, КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ. ТОЛЬКО ВОТ НЕКОТОРЫЕ, КАК ОБЫЧНО, С РЕАЛЬНОСТЬ НЕ СОГЛАСНЫ!
За 5 лет, в копилку Российского футбола, поступили следующие очки, от следующих клубов:
1. "Зенит" - 72,000 очка
2. ЦСКА - 48,000 (из них 17 за сезон 2017/18. Или - больше чем "свинья" за 5 лет);
3. "Краснодар" - 34,500
4. "Локомотив" - 28,500
5. "Спартак" - 16,000
Ну как? "«Спартаку» стыдно быть ниже ЦСКА", или это норма для всех, кроме "самого народного народа", который с футбольной реальностью дружит очень посредственно?
Это ЦСКА - стыдно быть ниже "Спартака". Тем более, это доказанный всем футбольным миром факт(кроме Тарасовки, конечно. Там "свой футбол, с блекджеком и шл....").
ПО-МОЕМУ - ЭТО ВАШЕ ЗАКОННОЕ МЕСТО. ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, ПОТОМУ ЧТО ИНАЧЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, ЧТО ДОКАЗЫВАЕТСЯ И ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ!
И даже любой мальчишка лет 12 ответит на фразу: "Нельзя допускать ЦСКА в Лигу чемпионов.", фразой: "Это ваших "свиней" нельзя пускать дальше тарасовки - и всё будет прекрасно у российского футбола!
А ЦСКА - конечно стоит, они очки приносят! За Евросезон 2017/18, ЦСКА принёс больше, чем "народец" за 5 лет. "
Так я тоже хочу писать про "Спартак" на соккере! Будет "бомж" рассуждать о "свинарнике" - нормальная же ситуация, правда? Стандартная для "прафэсианалов" с соккера!
Какой смысл в "Ваших оценках"?
Так я тоже хочу писать про "Спартак" на соккере! Будет "бомж" рассуждать о "свинарнике" - нормальная же ситуация, правда? Стандартная для "прафэсианалов" с соккера!
Какой смысл в "Ваших оценках"?
Стандарты нужно уметь зарабатывать и реализовывать,это часть игры
Стандарты нужно уметь зарабатывать и реализовывать,это часть игры