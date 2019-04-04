Нельзя допускать ЦСКА в Лигу чемпионов

сегодня, 10:00

«Соккер.ру» удивляется, что конкуренты разрешили молодой команде Ганчаренко вести борьбу за пьедестал.

Нельзя допустить с позиции конкурентов, разумеется. Потому что ЦСКА должен быть пятым – команда новая и «зеленая». «Спартак» тоже притворился молодым, но только Максименко и Рассказов наиграли больше 1000 минут. А будь в порядке Селихов и Ещенко – играли бы оба. «Зенит» и «Локомотив» на звание молодых команд не претендуют. «Краснодар» омолаживает появление на поле Сулейманова и Игнатьева, но средний возраст команды в РПЛ выше, чем у ЦСКА .

Ни один фаворит летом так сильно не перестроился. А зимой даже покупки «Зенита» не означают, что Семаку стало сложнее, чем Ганчаренко – подписал звезд. Наличие ЦСКА в борьбе за тройку – упрек четверке более опытных, богатых и сыгранных команд. Ведь «армейцы» не всегда, но частенько смотрятся грамотнее, чем конкуренты. Но не лишены молодецкой глупости, ведь шли на 39 пунктов и чистое второе место, но потеряли два очка с «Уфой» Евсеева на последних минутах. Зато у них остались козыри в борьбе за место в Лиге чемпионов и дерби со «Спартаком».

«Армейцы» забивают с игры

Несыгранная команда успешнее 3 из 4 конкурентов в комбинационной игре! «Краснодар» лидирует по мячам после комбинаций, что при их стиле игры не удивляет. На втором месте ЦСКА , на третьем – «Арсенал». «Спартак» на 13-й позиции, «Локомотив» - на 7-й. ЦСКА не играет на контратаках, как «Спартак» - ни одного мяча из партера против четырех у соседей. А самое главное, почему «армейцы» оставляют не такое впечатление, как другие фавориты, за исключением «Краснодара» – у них всего 2 гола после стандартов. Сравните с тем, что творится у «Спартака» (9 таких голов), «Зенита» и «Локомотива» (по 10). Плюс у этой тройки 11 мячей с пенальти, а у ЦСКА – 2. Конечно, Ганчаренко нужно работать и со стандартами – голы лишними не бывают, но цифры показательные.

Состав ЦСКА дешево собран

Воюют с теми, кто обошелся хозяевам клубов намного дороже! Правильно учитывать бюджеты, когда сравниваешь две команды. Деньгами можно закрыть пробоины в заявке, а индивидуальный класс, судя по составу финалов ЛЧ , влияет на самом высоком уровне, не только в РПЛ . Если суммировать траты на основной состав «армейцев» против «Зенита» - когда обыграли лидера 2:0, то получите 10 человек за 3.4 млн евро и 11-го Сигурдссона за 4. Даже по меркам РПЛ , где «Зенит» спокойно тратит десятки миллионов евро за одно трансферное окно, где «Локомотив» выдает зарплаты, как у отдельных полуфиналистов ЛЧ , а «Спартак» может выбросить 12 миллионов евро на подписание Педро Роши, селекция ЦСКА выделяется. «Краснодар» тоже умно работает на рынке, но суммы больше.

«Армейцы» - самые молодые

Причина, почему бывают глупые концовки, но еще один большой упрек остальных. Забавно, но между Дриусси, Дзюбой и Ригони часто взаимопонимание хуже, чем между Влашичем, Сигурдссоном и Чаловым. ЦСКА собрал меньше забитых мячей, чем «Зенит», но намного больше голов после комбинаций. Если глянуть на любопытный параметр – пасы под удары, то увидите, что ЦСКА оторвался от «Спартака», «Локомотива» и «Зенита», хотя ни один из этих клубов не менял состав летом так заметно, как это сделали «армейцы». В результате Ганчаренко получил команду со средним возрастом 23.8 лет – самую молодую в РПЛ . «Спартак» омолодился? Там состав со средним возрастом в 27 лет, а «Локомотив» старше, чем ЦСКА , на целых пять лет.

У Акинфеева лучшая защита

Серьезно? Даже после «Уфы» сохранили первое место по пропущенным мячам. Игнашевич и братья Березуцкие ушли вовремя. Идеально выбран момент, не сидели на кошельке Гинера и партнеров, уступили дорогу молодым. В результате Акинфеев не всегда пропускал в группе ЛЧ – хотя и занял привычное четвертое место, а в России улучшает свой рекорд. У молодого ЦСКА в сезоне, когда «Зенит» и «Спартак» пропустили по 20 раз, всего 12 ошибок в защите. Отмечаем, что из 12 мячей треть пропустили от прямых конкурентов – ошибались со всеми, кроме «Зенита». Хотя в РПЛ у «армейцев» были поражения с разницей в один мяч, в целом Бекао, Набабкин, Магнуссон, а теперь и Дивеев, справляются. 12 пропущенных в 20 турах – прекрасный результат. Например, когда последний раз ЦСКА стал чемпионом, то в 21 туре пропустили 20 раз, почти вдвое больше!

Ганчаренко выделяется в топ-5

Самый яркий тренер, потому что остальные еще хуже? Вероятно. Виктор Михайлович чудит с заменами в концовках матчей? Есть такое. Осенью были вопросы по отдельным матчам, особенно центральным. Но если брать весь сезон, то Семин, Семак, Каррера, Кононов и Мусаев с Фоменко не смогут заявить, что тактически в этом списке есть кто-то сильнее, гибче и разнообразнее, чем Ганчаренко. Не говоря о том, что у последнего самая сложная работа. У ЦСКА по сумме 21 тура тактически четкая и понятная игра, почти как у «Краснодара». Были плохие отрезки и матчи, как у всех, но лишь четыре поражения – лучший результат сезона, как и у «Рубина». Только у ЦСКА 11 побед, а у Бердыева всего 6. У Ганчаренко получилось перестроить команду, которая за лето потеряла 8 игроков основы из 11.

«Спартаку» стыдно быть ниже ЦСКА ?

Как и любому другому более опытному фавориту. Но представьте, что обыденные матчи «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» в РПЛ - кляксы на картине. Кого они цвета? Часто серого. Иногда возникает ощущение, что футболисты названных команд впервые друг друга видят на поле. Опытные «железнодорожники» стараются быть такими же выстроенными, как «Краснодар»? Да, но южного задора в атаке не хватает – форварды не всегда радуют команду, а братья Миранчуки не могут сыграть за четверых.

К ЦСКА тоже есть претензия. Почему, раз такие молодые и свежие, не лидируют в сезоне с невнятной игрой других фаворитов? В вопросе содержится ответ – потому что команду собрали летом. Чудо, что они не 7-8! Во всех полевых линиях есть перестановки. Ахметова и Облякова подписали летом. Чалов недавно сидел на скамейке. Влашич понятия не имел, как выглядит Москва. А Бекао не факт, что смог бы показать на карте мира Россию.

Так что Ганчаренко проделал более сложную работу и получил команду, которая хотя бы бежит. Не будем переоценивать победы над «Реалом», но вы представляете, как «Зенит» или «Спартак» переигрывают мадридцев в ЛЧ ? Только грамотно сложенная команда – не идеальная, а именно качественно подготовленная тактически, сможет провести такие матчи. И смелая. Например, победу «Краснодара» над «Реалом» - в стиле «Валенсии», представить можно.

Вот и получается, что три из четырех фаворитов сейчас рискуют. ЦСКА сам сделал большую глупость, что не обыграл кризисный «Спартак» в первом круге. Ведь теперь сложнее повторить результата прошлого сезона - ветераны «армейцев» оставили в наследство прямую путевку в ЛЧ . Но морально молодой команде проще, ведь учатся в боевых условиях. Это более опытным конкурентам опасно допускать ЦСКА в тройку.