Наингголан: «Икарди? Мы все должны работать ради общей цели»

сегодня, 10:16

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан похвалил своего товарища по команде Мауро Икарди, который накануне вернулся в основной состав «Интера» и помог команде разгромить «Дженоа» (4:0). Аргентинец отличился с пенальти.

Когда мы выходим на поле, мы все выкладываемся за «Интер». Икарди доказал, что хочет помочь нам, это самое главное. Его статистика говорит сама за себя. Он многое сделал для «Интера», мы все должны работать ради общей цели.

Напомним, что в феврале Икарди был лишен капитанской повязки, после чего аргентинец отказался тренироваться с командой, ссылаясь на травму колена.