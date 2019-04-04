Сарри: «Теперь Хадсон-Одои готов играть в каждом матче»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после победы над «Брайтоном» (3:0) в матче 27-го тура АПЛ высказался о полузащитнике «синих» Каллуме Хадсоне-Одои. Для 18-летнего англичанина это был дебют в стартовом составе на матч АПЛ .

Невозможно быть топ-футболистом, когда тебе 18. Хадсон-Одои должен прогрессировать, он может прогрессировать, и я хочу, чтобы он это делал. Он может стать одним из лучших игроков в Европе.

Как я говорил во вторник, теперь Каллум готов играть в каждом матче, в том числе, в самых сложных матчах, потому что он сделал большой шаг вперёд в течение этого сезона.

Я был уверен в его хорошем выступлении. Он сыграл очень хорошо. Но я очень рад за него потому, что он здорово отрабатывал в обороне. Важно, чтобы у нас были три атакующих игрока, которые могут отрабатывать в обороне, иначе будет нарушен баланс. Так что теперь Каллум готов и в тактическом плане.