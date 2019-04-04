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Сарри: «Теперь Хадсон-Одои готов играть в каждом матче»

сегодня, 07:54
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после победы над «Брайтоном» (3:0) в матче 27-го тура АПЛ высказался о полузащитнике «синих» Каллуме Хадсоне-Одои. Для 18-летнего англичанина это был дебют в стартовом составе на матч АПЛ.

Невозможно быть топ-футболистом, когда тебе 18. Хадсон-Одои должен прогрессировать, он может прогрессировать, и я хочу, чтобы он это делал. Он может стать одним из лучших игроков в Европе.

Как я говорил во вторник, теперь Каллум готов играть в каждом матче, в том числе, в самых сложных матчах, потому что он сделал большой шаг вперёд в течение этого сезона.

Я был уверен в его хорошем выступлении. Он сыграл очень хорошо. Но я очень рад за него потому, что он здорово отрабатывал в обороне. Важно, чтобы у нас были три атакующих игрока, которые могут отрабатывать в обороне, иначе будет нарушен баланс. Так что теперь Каллум готов и в тактическом плане.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   724 / 904
сегодня в 14:44
Что за бред несет этот кловин? Или подготавивает к чемпионшипу?
abramjan
abramjan ответил dzvinka
   367 / 904
сегодня в 12:14
тоесть, позавчера он еще не был готов и ты говорил что он не готов и достаточно играет и так, и сидел на лавке, а теперь он готов как ты и говорил что он готов?))
)))))))..сарумян очарованный какой то
dzvinka
dzvinka
   50 / 904
сегодня в 11:27
тоесть, позавчера он еще не был готов и ты говорил что он не готов и достаточно играет и так, и сидел на лавке, а теперь он готов как ты и говорил что он готов?))
ДСА
ДСА
   142 / 904
сегодня в 08:22
Шансом он воспользовался.
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