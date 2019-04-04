Ренату Санчеш: «Я несчастлив в „Баварии“»

Полузащитник «Баварии» Ренату Санчеш выразил недовольство тем фактом, что во вчерашнем матче Кубка Германии с «Хайденхаймом» (5:4) он вновь остался в запасе.

Я жду возможности и продолжаю работать. Конечно, хочется играть больше. Сезон еще не окончен. Через два месяца всё возможно, но пока я ничего не знаю.

Конечно, мне трудно оставаться мотивированным в таких условиях, но это футбол. Я несчастлив.

Ковач ничего не объяснял. Это его решение, не мое.