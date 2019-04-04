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Ренату Санчеш: «Я несчастлив в „Баварии“»

сегодня, 10:08
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 4Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)ХайденхаймМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Ренату Санчеш выразил недовольство тем фактом, что во вчерашнем матче Кубка Германии с «Хайденхаймом» (5:4) он вновь остался в запасе.

Я жду возможности и продолжаю работать. Конечно, хочется играть больше. Сезон еще не окончен. Через два месяца всё возможно, но пока я ничего не знаю.

Конечно, мне трудно оставаться мотивированным в таких условиях, но это футбол. Я несчастлив.

Ковач ничего не объяснял. Это его решение, не мое.

Контракт Санчеша с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей в Бундеслиге, отметившись одной голевой передачей. 

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
сегодня в 16:17
Не оправдывает ожидания
Bavaria_M
Bavaria_M
   724 / 904
сегодня в 14:41
Так играй нормально, а не устраивай цирк на поле,
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   25 / 904
сегодня в 11:52
Рано его начали пиарить, чуть ли не новым Фиго называли.На деле оказался слабым игроком.
Bayern Best
Bayern Best
   212 / 904
сегодня в 11:10
А Бавария несчастлива с тобой.
galem72
galem72
   117 / 904
сегодня в 10:42
Типичный португал, который звонко сдулся после громких слов, сказанных в его адрес на ЧЕ16. Сколько таких забвений было...
КЭТиК
КЭТиК
   166 / 904
сегодня в 10:34
Заслуженно сидит в запасе.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   229 / 904
сегодня в 10:26
В таком матче надо играть.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   122 / 904
сегодня в 10:21
Это один из самых бесполезных игроков в мире.
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