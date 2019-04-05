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Пейчинович: «У „Локо“ состав гораздо лучше, чем у „Зенита“»

сегодня, 00:13
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит07.04.2019 в 19:00 Не начался

Экс-защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «железнодорожниками» и «Зенитом».

Вижу по результатам, что «Зенит» не показывает запредельный уровень. «Локомотив» потерял немало очков на старте сезона, но сейчас отставание от лидера не столь велико. И догнать питерцев вполне реально. Считаю, что у «красно-зеленых» состав гораздо лучше. Плюс в московской команде всегда семейная атмосфера. Поэтому думаю, «Локо» обыграет «Зенит», и это станет важным шагом к тому, чтобы второй год подряд завоевать титул чемпиона России.

Команды рассудит Сергей Иванов

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djo11
djo11
сегодня в 03:51
можно говорить что угодно но зенит все равно делает всех в россии осечки только в отдельных матчах но на дистанции конкурентов нет
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   297 / 905
сегодня в 01:59
Ну на счёт гораздо лучше нет наверное,но,что не слабее по исполнителям это точно.
grazie100
grazie100
   433 / 905
сегодня в 01:09
Гораздо лучше ?
bojarind
bojarind
сегодня в 00:15
Еще один глупость сказал.
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