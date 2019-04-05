Пейчинович: «У „Локо“ состав гораздо лучше, чем у „Зенита“»

Экс-защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «железнодорожниками» и «Зенитом».

Вижу по результатам, что «Зенит» не показывает запредельный уровень. «Локомотив» потерял немало очков на старте сезона, но сейчас отставание от лидера не столь велико. И догнать питерцев вполне реально. Считаю, что у «красно-зеленых» состав гораздо лучше. Плюс в московской команде всегда семейная атмосфера. Поэтому думаю, «Локо» обыграет «Зенит», и это станет важным шагом к тому, чтобы второй год подряд завоевать титул чемпиона России.