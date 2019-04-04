«Это не мой клуб, а ваш!» Правила Евгения Гинера

Гинер сегодня рассказал о будущем Дзагоева и отношении к VAR. «Соккер.ру» интересно узнать мнение самого успешного президента в российском футболе по разным вопросам.
О селекции ЦСКА: «У нас селекционный процесс проходит не в трансферные окна. В это время совершаются только сделки. Селекция работает постоянно. Ребята этим занимаются – должен быть список из 33 футболистов, по три на каждую позицию. Кроме вратарской – её мы не рассматриваем. Так что у нас обычно список на 30 футболистов. Мы постоянно следим. Бывают случаи, когда кто-то приехал и говорит – посмотрите, хороший футболист. Так было с Бекао».
О бюджете ЦСКА: «Бюджет у ЦСКА почти всё время остаётся одним – 65 миллионов долларов. Конечно, бюджет страдает от непопадания в Лигу чемпионов. Чтобы выполнять финансовый фэйр-плей, я не знаю, как должно быть иначе. Клуб должен заработать деньги, чтобы их потратить. Акционерам запрещено любыми путями заводить деньги в клуб. Огромного спонсора никто не утвердит».
О советах Головину: «Реальные предложения помимо „Монако“ были. Но мы хотели, чтобы Головин поиграл в европейском чемпионате, чтобы потом уйти в АПЛ. Там тяжело пробиться сразу, многие сильные футболисты сидят на скамейке. Сразу влиться и принять эту игру сложно. Поэтому мы разговаривали с Сашей и сказали, что лучше всего сперва год-два поиграть во французской или немецкой лиге. Привыкнуть к другому футболу перед Премьер-Лигой».
Об 11 воспитанниках в составе: «Увидеть 11 своих воспитанников не так сложно, это даже не мечта. Просто вопрос в том, будет ли результат. Если бороться за 10 место, то уже сейчас я могу выставить на поле всех воспитанников. Благодаря хорошей работе детской школы два-три игрока в сезон вырастают до основной команды».
О футбольной мечте и её воплощении: «Моя мечта – чтобы наш футбол не барахтался в луже, а поднимался и рос. Для этого РФС нужно многое изменить. Нужно заняться детско-юношескими спортивными школами и молодёжным первенством. Надеюсь, телевидение начнёт работать не за счёт спонсорских денег, „Газпрома“ и остальных, а начнёт само зарабатывать, как в Европе. И тогда мы будем получать другие суммы, тратить на воспитание и развитие клуба».
Гинер – болельщикам: «Вы у нас самые лучшие болельщики. Это не мой клуб, а ваш. Вы отдаете ваши сердца на матчах, спасибо вам за это. Спасибо за поведение, которое показали на нашем домашнем стадионе. Все, что обещали, выполнили, за что я вам благодарен».
Об Алане Дзагоеве и отношении к футболистам в целом: «Дзагоев - игрок ЦСКА, мы решили вопрос с операцией, она у него прошла. Сейчас ему нужна реабилитация. Вы видели, чтобы с каким-то футболистом ЦСКА не подписал контракт, чтобы были проблемы, чтобы кого-то бросил ЦСКА? Или вы думаете, что с Дзагоева мы начнем?»
О нежелании российских игроков ехать в Европу: «Почему не уезжают российские игроки? Есть масса перспективных игроков, которые способны заиграть в Европе, но у наших ребят здесь слишком большие зарплаты. Уезжать в средний клуб, наверное, смысла нет. Все-таки перспективные ребята хотят играть в еврокубках, а ехать ради того, чтобы поехать, смысла нет».
О лимите на легионеров: «Любые ограничения - это всегда плохо. Большинство людей даже не знают, откуда этот лимит взялся. Ни в одной стране мира нет лимита, как у нас. У англичан лимит по качеству – и в заявку. Спорт - это конкуренция. А у нас красная книжка позволяет выходить на поле без ограничений. Многие проблемы нашего футбола из-за лимита. У меня шесть молодых и так играет! Потому что они качественные!»
О капитале в клубах: «Прежде всего, футбольные клубы должны быть частными. Происходит обман, когда губернские клубы, которые тоже живут за счет бизнеса, продолжают получать деньги от бюджета. Надо законодательно принять регент, что более 25% государство в клубы вкладывать не имеет права. В мире нет государственных клубов. Даже у наших соседей – на Украине, в разрушенной стране, все клубы частные».
О судейском вопросе: «Люди во главе департамента судейства и инспектирования меняются, а проблемы остаются прежними. Надо найти максимально независимого человека, который возьмется за эту работу и будет реформатором. Этот человек не будет бояться кого-то наказывать. Мне непонятно, что происходит сейчас: судью, который допустил мелкую оплошность, убирают на год, а судью, ошибка которого повлияла на результат игры, отстраняют на один-два матча».
О расширении РПЛ: «Чем меньше команд в чемпионате - тем меньше конкуренция. Мое мнение - нужно еще чуть-чуть подтянуть инфраструктуру и делать чемпионат из 18 команд».
О переходе спартаковца в ЦСКА: «Скорее всего, это невозможно. Воспитанники „Барселоны“ не переходили в „Реал“. Известна история Луиша Фигу, но он не испанец и не воспитанник каталонцев».
О VAR: «Я считаю, что VAR – это правильно. И уже большая часть Европы его применяет. Вспоминая мяч, забитый нам „Ахматом“ с болельщицкой трибуны, считаю что при VAR... Весь стадион это видел, кроме судьи. Смотря, какие пенальти сейчас ставят в матче „Локомотив“ – „Динамо“, считаю, что VAR – абсолютно нормально. С видеоповторами мы закончим говорить о неправильных судьях и будем двигаться дальше».
О конкуренции с «Зенитом»: «Уж не знаю, к сожалению или к счастью, у нас нет нефтяной трубы, выделяющей немерено денег. Как конкурировать с таким клубом? Воспитывать своих. Да, академия не гарантирует постоянного притока игроков. Но конкурировать возможно только так. Или искать игроков не за 15-20 миллионов на разогретом рынке, а наладить хорошую работу селекционного отдела. Чтобы купить Диего Косту, Месси или Серхио Рамоса, селекционеры не нужны. Нужно искать молодых и неизвестных, потратить на футболистов такого же уровня 4, а не 44 миллиона евро. Только так. И всё равно на поле выходят не деньги, а люди».
О «Спартаке»: «Меня всегда веселит, когда в СМИ говорят, что „Спартак“ — народная команда. А за ЦСКА не народ болеет, что ли? Быдло?! А потом спрашивают, почему у ЦСКА с прессой отношения так себе. А дело в том, что за ЦСКА офицеры болели, военные. А за „Спартак“ — простой народ, служащие мясной промышленности, например. Вот так и пошло».
О самом памятном сорвавшемся трансфере: «Это Кака. Решили все вопросы, уже подписали контракт. Но потом агент сказал, что серьезный интерес к бразильцу проявляет „Милан“. Я отдавал себе отчет, какая разница между РПЛ и Серией А. Кака уже был одной ногой в ЦСКА, но… Не думаю, что, приехав в Россию, Кака стал бы тем футболистом, которого сейчас знает весь мир. Мы же тогда дали слово, что не будем настаивать на переходе, если в течение двух-трех дней он получит конкретное предложение от „Милана“».
За это время команда 6 раз побеждала в чемпионате России, 7 раз - в Кубке России, 7 раз - в Суперкубке России. Также клуб завоевал Кубок УЕФА и построил «ВЭБ Арену».
20 февраля 2001 года Евгений Гинер стал президентом ЦСКА. Ключевые достижения Леннорыча за 18 лет:
🏅🏅🏅🏅🏅🏅 6 чемпионатов России
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Кубков России
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Суперкубков России
🏆 Кубок УЕФА
И он даже не думает останавливаться
Федун:"спартак стоит миллиард"
спартак
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
Миллиард такой неликвид не стоит!
За это время команда 6 раз побеждала в чемпионате России, 7 раз - в Кубке России, 7 раз - в Суперкубке России. Также клуб завоевал Кубок УЕФА и построил «ВЭБ Арену».
20 февраля 2001 года Евгений Гинер стал президентом ЦСКА. Ключевые достижения Леннорыча за 18 лет:
🏅🏅🏅🏅🏅🏅 6 чемпионатов России
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Кубков России
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Суперкубков России
🏆 Кубок УЕФА
И он даже не думает останавливаться
Федун:"спартак стоит миллиард"
спартак
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
Миллиард такой неликвид не стоит!
И главное дело, наоборот бы открещивались от главного позора, нет, они всем навешивают, что дырка - их продукт! Чем вызывают чувство стыда за властный проэкт.
И главное дело, наоборот бы открещивались от главного позора, нет, они всем навешивают, что дырка - их продукт! Чем вызывают чувство стыда за властный проэкт.
Кто не помнит Генерала Дудаева?
Полковника Доку Умарова
Полковника Шамиля Басаева
Рядового Кадырова
В 90е все чеченские офицеры болели за чеченскую команду цска
А за Спартак по жизни мясники
Кто не помнит Генерала Дудаева?
Полковника Доку Умарова
Полковника Шамиля Басаева
Рядового Кадырова
В 90е все чеченские офицеры болели за чеченскую команду цска
А за Спартак по жизни мясники
Да еще и адекват
Значит у армейцев пока еще не все потеряно))
Да еще и адекват
Значит у армейцев пока еще не все потеряно))
===========================================================================
Попадание в яблочко - шах и мат! 😄😄😄😄
===========================================================================
Попадание в яблочко - шах и мат! 😄😄😄😄
Воспитатели крутые у коней)...
Воспитатели крутые у коней)...
Это не моя команда, а ВАША ( ЕЛГ) Хорошо сказал++++++!!!!!!!!
Это не моя команда, а ВАША ( ЕЛГ) Хорошо сказал++++++!!!!!!!!
-------------------------------------------------------------
Кривит душой. Лучших не надо зазывать на стадион. Посещаемость средняя - значит и болельщик средний. Вообще вся статейка лживая. Например, ратует за отмену лимита, а на стоящих легов денег нет. Уповает на деньги ЛЧ, иначе в ФФП не уложится, потому что "лучшие"болельщики денег не несут и от билетов и продажи атрибутики дохода нет. Доходы от рекламы тоже напрямую зависят от посещаемости - тоже туго. И так у самого эффективного кругом, но изворачиваться умеет, потому и числится эффективным . ТОлько, ресурс изворотливости истощается. На доморощенных игроках и дешёвых легах, перепродажах игроков далеко не уедешь и когда кончатся ресурсы, позволяющие попадать в ЕК, и, соответственно, иметь от них доходы (особенно ЛЧ) на поддержание штанов, клуб приступит к движению вниз таблицы, а то и в лигу ниже, и осядет там прочно.
Главное лекарство - доходы от посещаемости и продажи атрибутики - ему мало доступно. Далее по цепочке: нет достаточной посещаемости - нет достаточной рекламы, нет достаточных телеправ - и достаточных доходов от них тоже не будет. Это его боль. Её лечение зависит от болельщиков. Он зовёт их на стадион, а они не идут: на 100% не заполнили даже на открытии. О любви к клубу кричат на всех углах, весь интернет признаниями завалили, а на стадион не спешат и на атрибутику не раскошеливаются. Но, он вынужден кривить душой, хвалить, боясь, лишится и того, что есть. Дианоз поставил правильный - происхождение болельщика не народное, военное. А сам клуб давно уже никакого отношения к армии не имеет. Жалуется, что у него нет нефтянки и газа, но умалчивает о своих многочисленных государственных спонсорах. Одни Россети (на груди носит) чего стоят: между прочим 88.04% госкапитала (в Газпроме - 50.3%). Спонсоры богатые, а раскошелится не спешат. Почему? Не потому ли, что привлечены против желания, указанием властных покровителей, и потому что при такой "тотальной" посещаемости не видят перспективы развития бренда?
-------------------------------------------------------------
Кривит душой. Лучших не надо зазывать на стадион. Посещаемость средняя - значит и болельщик средний. Вообще вся статейка лживая. Например, ратует за отмену лимита, а на стоящих легов денег нет. Уповает на деньги ЛЧ, иначе в ФФП не уложится, потому что "лучшие"болельщики денег не несут и от билетов и продажи атрибутики дохода нет. Доходы от рекламы тоже напрямую зависят от посещаемости - тоже туго. И так у самого эффективного кругом, но изворачиваться умеет, потому и числится эффективным . ТОлько, ресурс изворотливости истощается. На доморощенных игроках и дешёвых легах, перепродажах игроков далеко не уедешь и когда кончатся ресурсы, позволяющие попадать в ЕК, и, соответственно, иметь от них доходы (особенно ЛЧ) на поддержание штанов, клуб приступит к движению вниз таблицы, а то и в лигу ниже, и осядет там прочно.
Главное лекарство - доходы от посещаемости и продажи атрибутики - ему мало доступно. Далее по цепочке: нет достаточной посещаемости - нет достаточной рекламы, нет достаточных телеправ - и достаточных доходов от них тоже не будет. Это его боль. Её лечение зависит от болельщиков. Он зовёт их на стадион, а они не идут: на 100% не заполнили даже на открытии. О любви к клубу кричат на всех углах, весь интернет признаниями завалили, а на стадион не спешат и на атрибутику не раскошеливаются. Но, он вынужден кривить душой, хвалить, боясь, лишится и того, что есть. Дианоз поставил правильный - происхождение болельщика не народное, военное. А сам клуб давно уже никакого отношения к армии не имеет. Жалуется, что у него нет нефтянки и газа, но умалчивает о своих многочисленных государственных спонсорах. Одни Россети (на груди носит) чего стоят: между прочим 88.04% госкапитала (в Газпроме - 50.3%). Спонсоры богатые, а раскошелится не спешат. Почему? Не потому ли, что привлечены против желания, указанием властных покровителей, и потому что при такой "тотальной" посещаемости не видят перспективы развития бренда?
ничего? ах ,не смешите ,это комплимент,убил:
Щенникова
Дзагоева
Набабкина
Головина
ничего? ах ,не смешите ,это комплимент,убил:
Щенникова
Дзагоева
Набабкина
Головина