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«Это не мой клуб, а ваш!» Правила Евгения Гинера

вчера, 21:00

Гинер сегодня рассказал о будущем Дзагоева и отношении к VAR. «Соккер.ру» интересно узнать мнение самого успешного президента в российском футболе по разным вопросам.

О селекции ЦСКА: «У нас селекционный процесс проходит не в трансферные окна. В это время совершаются только сделки. Селекция работает постоянно. Ребята этим занимаются – должен быть список из 33 футболистов, по три на каждую позицию. Кроме вратарской – её мы не рассматриваем. Так что у нас обычно список на 30 футболистов. Мы постоянно следим. Бывают случаи, когда кто-то приехал и говорит – посмотрите, хороший футболист. Так было с Бекао».

О бюджете ЦСКА: «Бюджет у ЦСКА почти всё время остаётся одним – 65 миллионов долларов. Конечно, бюджет страдает от непопадания в Лигу чемпионов. Чтобы выполнять финансовый фэйр-плей, я не знаю, как должно быть иначе. Клуб должен заработать деньги, чтобы их потратить. Акционерам запрещено любыми путями заводить деньги в клуб. Огромного спонсора никто не утвердит».

О советах Головину: «Реальные предложения помимо „Монако“ были. Но мы хотели, чтобы Головин поиграл в европейском чемпионате, чтобы потом уйти в АПЛ. Там тяжело пробиться сразу, многие сильные футболисты сидят на скамейке. Сразу влиться и принять эту игру сложно. Поэтому мы разговаривали с Сашей и сказали, что лучше всего сперва год-два поиграть во французской или немецкой лиге. Привыкнуть к другому футболу перед Премьер-Лигой».

Об 11 воспитанниках в составе: «Увидеть 11 своих воспитанников не так сложно, это даже не мечта. Просто вопрос в том, будет ли результат. Если бороться за 10 место, то уже сейчас я могу выставить на поле всех воспитанников. Благодаря хорошей работе детской школы два-три игрока в сезон вырастают до основной команды».

О футбольной мечте и её воплощении: «Моя мечта – чтобы наш футбол не барахтался в луже, а поднимался и рос. Для этого РФС нужно многое изменить. Нужно заняться детско-юношескими спортивными школами и молодёжным первенством. Надеюсь, телевидение начнёт работать не за счёт спонсорских денег, „Газпрома“ и остальных, а начнёт само зарабатывать, как в Европе. И тогда мы будем получать другие суммы, тратить на воспитание и развитие клуба».

Гинер – болельщикам: «Вы у нас самые лучшие болельщики. Это не мой клуб, а ваш. Вы отдаете ваши сердца на матчах, спасибо вам за это. Спасибо за поведение, которое показали на нашем домашнем стадионе. Все, что обещали, выполнили, за что я вам благодарен».

Об Алане Дзагоеве и отношении к футболистам в целом: «Дзагоев - игрок ЦСКА, мы решили вопрос с операцией, она у него прошла. Сейчас ему нужна реабилитация. Вы видели, чтобы с каким-то футболистом ЦСКА не подписал контракт, чтобы были проблемы, чтобы кого-то бросил ЦСКА? Или вы думаете, что с Дзагоева мы начнем?»

О нежелании российских игроков ехать в Европу: «Почему не уезжают российские игроки? Есть масса перспективных игроков, которые способны заиграть в Европе, но у наших ребят здесь слишком большие зарплаты. Уезжать в средний клуб, наверное, смысла нет. Все-таки перспективные ребята хотят играть в еврокубках, а ехать ради того, чтобы поехать, смысла нет».

О лимите на легионеров: «Любые ограничения - это всегда плохо. Большинство людей даже не знают, откуда этот лимит взялся. Ни в одной стране мира нет лимита, как у нас. У англичан лимит по качеству – и в заявку. Спорт - это конкуренция. А у нас красная книжка позволяет выходить на поле без ограничений. Многие проблемы нашего футбола из-за лимита. У меня шесть молодых и так играет! Потому что они качественные!»

О капитале в клубах: «Прежде всего, футбольные клубы должны быть частными. Происходит обман, когда губернские клубы, которые тоже живут за счет бизнеса, продолжают получать деньги от бюджета. Надо законодательно принять регент, что более 25% государство в клубы вкладывать не имеет права. В мире нет государственных клубов. Даже у наших соседей – на Украине, в разрушенной стране, все клубы частные».

О судейском вопросе: «Люди во главе департамента судейства и инспектирования меняются, а проблемы остаются прежними. Надо найти максимально независимого человека, который возьмется за эту работу и будет реформатором. Этот человек не будет бояться кого-то наказывать. Мне непонятно, что происходит сейчас: судью, который допустил мелкую оплошность, убирают на год, а судью, ошибка которого повлияла на результат игры, отстраняют на один-два матча».

О расширении РПЛ: «Чем меньше команд в чемпионате - тем меньше конкуренция. Мое мнение - нужно еще чуть-чуть подтянуть инфраструктуру и делать чемпионат из 18 команд».

О переходе спартаковца в ЦСКА: «Скорее всего, это невозможно. Воспитанники „Барселоны“ не переходили в „Реал“. Известна история Луиша Фигу, но он не испанец и не воспитанник каталонцев».

О VAR: «Я считаю, что VAR – это правильно. И уже большая часть Европы его применяет. Вспоминая мяч, забитый нам „Ахматом“ с болельщицкой трибуны, считаю что при VAR... Весь стадион это видел, кроме судьи. Смотря, какие пенальти сейчас ставят в матче „Локомотив“ – „Динамо“, считаю, что VAR – абсолютно нормально. С видеоповторами мы закончим говорить о неправильных судьях и будем двигаться дальше». 

О конкуренции с «Зенитом»: «Уж не знаю, к сожалению или к счастью, у нас нет нефтяной трубы, выделяющей немерено денег. Как конкурировать с таким клубом? Воспитывать своих. Да, академия не гарантирует постоянного притока игроков. Но конкурировать возможно только так. Или искать игроков не за 15-20 миллионов на разогретом рынке, а наладить хорошую работу селекционного отдела. Чтобы купить Диего Косту, Месси или Серхио Рамоса, селекционеры не нужны. Нужно искать молодых и неизвестных, потратить на футболистов такого же уровня 4, а не 44 миллиона евро. Только так. И всё равно на поле выходят не деньги, а люди».

О «Спартаке»: «Меня всегда веселит, когда в СМИ говорят, что „Спартак“ — народная команда. А за ЦСКА не народ болеет, что ли? Быдло?! А потом спрашивают, почему у ЦСКА с прессой отношения так себе. А дело в том, что за ЦСКА офицеры болели, военные. А за „Спартак“ — простой народ, служащие мясной промышленности, например. Вот так и пошло».

О самом памятном сорвавшемся трансфере: «Это Кака. Решили все вопросы, уже подписали контракт. Но потом агент сказал, что серьезный интерес к бразильцу проявляет „Милан“. Я отдавал себе отчет, какая разница между РПЛ и Серией А. Кака уже был одной ногой в ЦСКА, но… Не думаю, что, приехав в Россию, Кака стал бы тем футболистом, которого сейчас знает весь мир. Мы же тогда дали слово, что не будем настаивать на переходе, если в течение двух-трех дней он получит конкретное предложение от „Милана“».

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Красный навсегда
Красный навсегда ответил Красно Синий воин
сегодня в 05:02
Я смотрю у свиней одни гранды европы на пути аек санкт гален легия да уш легендарный спартак еше и 7-0ест
Sunny.
Sunny. ответил pomor45
   77 / 905
сегодня в 03:32
Вы у нас самые лучшие болельщики. ------------------------------------------------------------- Кривит душой. Лучших не надо зазывать на стадион. Посещаемость средняя - значит и болельщик средний. Вообще вся статейка лживая. Например, ратует за отмену лимита, а на стоящих легов денег нет. Уповает на деньги ЛЧ, иначе в ФФП не уложится, потому что "лучшие"болельщики денег не несут и от билетов и продажи атрибутики дохода нет. Доходы от рекламы тоже напрямую зависят от посещаемости - тоже туго. И так у самого эффективного кругом, но изворачиваться умеет, потому и числится эффективным . ТОлько, ресурс изворотливости истощается. На доморощенных игроках и дешёвых легах, перепродажах игроков далеко не уедешь и когда кончатся ресурсы, позволяющие попадать в ЕК, и, соответственно, иметь от них доходы (особенно ЛЧ) на поддержание штанов, клуб приступит к движению вниз таблицы, а то и в лигу ниже, и осядет там прочно. Главное лекарство - доходы от посещаемости и продажи атрибутики - ему мало доступно. Далее по цепочке: нет достаточной посещаемости - нет достаточной рекламы, нет достаточных телеправ - и достаточных доходов от них тоже не будет. Это его боль. Её лечение зависит от болельщиков. Он зовёт их на стадион, а они не идут: на 100% не заполнили даже на открытии. О любви к клубу кричат на всех углах, весь интернет признаниями завалили, а на стадион не спешат и на атрибутику не раскошеливаются. Но, он вынужден кривить душой, хвалить, боясь, лишится и того, что есть. Дианоз поставил правильный - происхождение болельщика не народное, военное. А сам клуб давно уже никакого отношения к армии не имеет. Жалуется, что у него нет нефтянки и газа, но умалчивает о своих многочисленных государственных спонсорах. Одни Россети (на груди носит) чего стоят: между прочим 88.04% госкапитала (в Газпроме - 50.3%). Спонсоры богатые, а раскошелится не спешат. Почему? Не потому ли, что привлечены против желания, указанием властных покровителей, и потому что при такой "тотальной" посещаемости не видят перспективы развития бренда?
молчал бы, все знают как у вас ходят. Сначала уровень Гинера по рентабельности клуба достигни потом будешь размышлять. Сколько лет вы уже мимо ЛЧ, а все другим прогнозируешь))) А то что еврей уделывает таких как ты это твоя извечная боль.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   164 / 905
сегодня в 00:17
Ровно 18 лет назад Евгений Гинер стал президентом московского ЦСКА.

За это время команда 6 раз побеждала в чемпионате России, 7 раз - в Кубке России, 7 раз - в Суперкубке России. Также клуб завоевал Кубок УЕФА и построил «ВЭБ Арену».

20 февраля 2001 года Евгений Гинер стал президентом ЦСКА. Ключевые достижения Леннорыча за 18 лет:

🏅🏅🏅🏅🏅🏅 6 чемпионатов России
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Кубков России
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Суперкубков России
🏆 Кубок УЕФА


И он даже не думает останавливаться


Федун:"спартак стоит миллиард"

спартак
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18

Миллиард такой неликвид не стоит!
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич ответил 25процентный клоун
   248 / 905
сегодня в 00:14
Старался))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Игорь Яковлевич
   4 / 905
сегодня в 00:13
ахах,+500, знатно ты их дыркинфейнул))
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич ответил 25процентный клоун
   248 / 905
сегодня в 00:08
Гинеровцы никак не признают одного факта: дыркинфеев - не воспитанник цска.

И главное дело, наоборот бы открещивались от главного позора, нет, они всем навешивают, что дырка - их продукт! Чем вызывают чувство стыда за властный проэкт.
Беланов
Беланов ответил Озеров
   267 / 905
сегодня в 00:03
Конечно в яблочко Кто не помнит Генерала Дудаева? Полковника Доку Умарова Полковника Шамиля Басаева Рядового Кадырова В 90е все чеченские офицеры болели за чеченскую команду цска А за Спартак по жизни мясники
Не мясники - свиньи. Особенно в 90-е. Спартачи болеют только за околофутбол - многолетние посиделки на кортах дают о себе знать
Великолепный
Великолепный ответил Footbolista
   60 / 905
вчера в 23:54
гинер сказал правду?)...не смеши народную команду)...
Меня всегда веселит, когда говорят, что „спартак“ — народная команда. 😄
Footbolista
Footbolista ответил Великолепный
   9 / 905
вчера в 23:51
гинер сказал правду?)...не смеши народную команду)...
Великолепный
Великолепный ответил Footbolista
   60 / 905
вчера в 23:44
Правда всегда глаза колет!😂
Озеров
Озеров ответил Великолепный
   287 / 905
вчера в 23:40
«Меня всегда веселит, когда в СМИ говорят, что „спартак“ — народная команда. А за ЦСКА не народ болеет, что ли? Быдло?! А потом спрашивают, почему у ЦСКА с прессой отношения так себе. А дело в том, что за ЦСКА офицеры болели, военные. А за „спартак“ — простой народ, служащие мясной промышленности, например. Вот так и пошло». =========================================================================== Попадание в яблочко - шах и мат! 😄😄😄😄
Конечно в яблочко

Кто не помнит Генерала Дудаева?

Полковника Доку Умарова

Полковника Шамиля Басаева

Рядового Кадырова

В 90е все чеченские офицеры болели за чеченскую команду цска

А за Спартак по жизни мясники
Footbolista
Footbolista ответил Великолепный
   9 / 905
вчера в 23:35
«Меня всегда веселит, когда в СМИ говорят, что „спартак“ — народная команда. А за ЦСКА не народ болеет, что ли? Быдло?! А потом спрашивают, почему у ЦСКА с прессой отношения так себе. А дело в том, что за ЦСКА офицеры болели, военные. А за „спартак“ — простой народ, служащие мясной промышленности, например. Вот так и пошло». =========================================================================== Попадание в яблочко - шах и мат! 😄😄😄😄
Коням бы только "яблочки" )..это скорее цугцванг...
Озеров
Озеров ответил SEVER_CSKA
   287 / 905
вчера в 23:34
Старший лейтенант удовлетворит твой интерес?
Ну хоть один нашелся

Да еще и адекват

Значит у армейцев пока еще не все потеряно))
Великолепный
Великолепный
   60 / 905
вчера в 23:28
«Меня всегда веселит, когда в СМИ говорят, что „спартак“ — народная команда. А за ЦСКА не народ болеет, что ли? Быдло?! А потом спрашивают, почему у ЦСКА с прессой отношения так себе. А дело в том, что за ЦСКА офицеры болели, военные. А за „спартак“ — простой народ, служащие мясной промышленности, например. Вот так и пошло».
===========================================================================
Попадание в яблочко - шах и мат! 😄😄😄😄
spartach n1
spartach n1
   11 / 905
вчера в 23:13
    Footbolista
    Footbolista ответил SEVER_CSKA
       9 / 905
    вчера в 23:03
    Старший лейтенант удовлетворит твой интерес?
    Смотрю на твою аву и думаю...каких же войск ты старлей?)...
    Footbolista
    Footbolista
       9 / 905
    вчера в 23:02
    "Увидеть 11 своих воспитанников ... бороться за 10 место"...
    Воспитатели крутые у коней)...
    SEVER_CSKA
    SEVER_CSKA ответил Озеров
    вчера в 23:00
    Старший лейтенант удовлетворит твой интерес?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       4 / 905
    вчера в 22:58
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил pomor45
         4 / 905
      вчера в 22:57
      и респект тебе за то что не сектант и не конеболотный ,присмотрюсь в будущем к твоим постам,даже Джек ваш грешит симпатиями к столичным а ты молодцом
      Беланов
      Беланов ответил spartach n1
         267 / 905
      вчера в 22:56
      Знатно горишь )))
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил pomor45
         33 / 905
      вчера в 22:50
      Вы у нас самые лучшие болельщики. ------------------------------------------------------------- Кривит душой. Лучших не надо зазывать на стадион. Посещаемость средняя - значит и болельщик средний. Вообще вся статейка лживая. Например, ратует за отмену лимита, а на стоящих легов денег нет. Уповает на деньги ЛЧ, иначе в ФФП не уложится, потому что "лучшие"болельщики денег не несут и от билетов и продажи атрибутики дохода нет. Доходы от рекламы тоже напрямую зависят от посещаемости - тоже туго. И так у самого эффективного кругом, но изворачиваться умеет, потому и числится эффективным . ТОлько, ресурс изворотливости истощается. На доморощенных игроках и дешёвых легах, перепродажах игроков далеко не уедешь и когда кончатся ресурсы, позволяющие попадать в ЕК, и, соответственно, иметь от них доходы (особенно ЛЧ) на поддержание штанов, клуб приступит к движению вниз таблицы, а то и в лигу ниже, и осядет там прочно. Главное лекарство - доходы от посещаемости и продажи атрибутики - ему мало доступно. Далее по цепочке: нет достаточной посещаемости - нет достаточной рекламы, нет достаточных телеправ - и достаточных доходов от них тоже не будет. Это его боль. Её лечение зависит от болельщиков. Он зовёт их на стадион, а они не идут: на 100% не заполнили даже на открытии. О любви к клубу кричат на всех углах, весь интернет признаниями завалили, а на стадион не спешат и на атрибутику не раскошеливаются. Но, он вынужден кривить душой, хвалить, боясь, лишится и того, что есть. Дианоз поставил правильный - происхождение болельщика не народное, военное. А сам клуб давно уже никакого отношения к армии не имеет. Жалуется, что у него нет нефтянки и газа, но умалчивает о своих многочисленных государственных спонсорах. Одни Россети (на груди носит) чего стоят: между прочим 88.04% госкапитала (в Газпроме - 50.3%). Спонсоры богатые, а раскошелится не спешат. Почему? Не потому ли, что привлечены против желания, указанием властных покровителей, и потому что при такой "тотальной" посещаемости не видят перспективы развития бренда?
      Стал читать ваш пост и бросил, глупые потуги набросить тень на плетень. ИМХО.
      Footbolista
      Footbolista ответил Озеров
         9 / 905
      вчера в 22:48
      Интересно, сколько на соккере офицеров болеющих за конях? Ну хотя бы прапорщиков? Ну отслуживших пару лет на худой конец?
      Питермен
      Питермен ответил pomor45
         18 / 905
      вчера в 22:45
      Вы у нас самые лучшие болельщики. ------------------------------------------------------------- Кривит душой. Лучших не надо зазывать на стадион. Посещаемость средняя - значит и болельщик средний. Вообще вся статейка лживая. Например, ратует за отмену лимита, а на стоящих легов денег нет. Уповает на деньги ЛЧ, иначе в ФФП не уложится, потому что "лучшие"болельщики денег не несут и от билетов и продажи атрибутики дохода нет. Доходы от рекламы тоже напрямую зависят от посещаемости - тоже туго. И так у самого эффективного кругом, но изворачиваться умеет, потому и числится эффективным . ТОлько, ресурс изворотливости истощается. На доморощенных игроках и дешёвых легах, перепродажах игроков далеко не уедешь и когда кончатся ресурсы, позволяющие попадать в ЕК, и, соответственно, иметь от них доходы (особенно ЛЧ) на поддержание штанов, клуб приступит к движению вниз таблицы, а то и в лигу ниже, и осядет там прочно. Главное лекарство - доходы от посещаемости и продажи атрибутики - ему мало доступно. Далее по цепочке: нет достаточной посещаемости - нет достаточной рекламы, нет достаточных телеправ - и достаточных доходов от них тоже не будет. Это его боль. Её лечение зависит от болельщиков. Он зовёт их на стадион, а они не идут: на 100% не заполнили даже на открытии. О любви к клубу кричат на всех углах, весь интернет признаниями завалили, а на стадион не спешат и на атрибутику не раскошеливаются. Но, он вынужден кривить душой, хвалить, боясь, лишится и того, что есть. Дианоз поставил правильный - происхождение болельщика не народное, военное. А сам клуб давно уже никакого отношения к армии не имеет. Жалуется, что у него нет нефтянки и газа, но умалчивает о своих многочисленных государственных спонсорах. Одни Россети (на груди носит) чего стоят: между прочим 88.04% госкапитала (в Газпроме - 50.3%). Спонсоры богатые, а раскошелится не спешат. Почему? Не потому ли, что привлечены против желания, указанием властных покровителей, и потому что при такой "тотальной" посещаемости не видят перспективы развития бренда?
      Это, вероятно, все верно, но зачем такое писать болельщику Зенита на потеху федунботам?
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
         33 / 905
      вчера в 22:45
      Ну и задел ЕЛГ свиней!!! Клоун и иже с ним аж взбеленились. Уймитесь, ЦСКА ЕДИНСТВЕННАЯ в РПЛ команда САМООКУПАЕМАЯ.
      Это не моя команда, а ВАША ( ЕЛГ) Хорошо сказал++++++!!!!!!!!
      Footbolista
      Footbolista
         9 / 905
      вчера в 22:43
      гинер: Клуб ваш, деньги мои...
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил pomor45
         4 / 905
      вчера в 22:42
      респект,все так ,и мне как болельщику футбола,в первую очередь,нравятся трансферы ,усиливающие наш чемпионат а не превращение его в ферму типо еродивизиии ,это не футбол
      pomor45
      pomor45
         118 / 905
      вчера в 22:35
      Вы у нас самые лучшие болельщики.
      -------------------------------------------------------------
      Кривит душой. Лучших не надо зазывать на стадион. Посещаемость средняя - значит и болельщик средний. Вообще вся статейка лживая. Например, ратует за отмену лимита, а на стоящих легов денег нет. Уповает на деньги ЛЧ, иначе в ФФП не уложится, потому что "лучшие"болельщики денег не несут и от билетов и продажи атрибутики дохода нет. Доходы от рекламы тоже напрямую зависят от посещаемости - тоже туго. И так у самого эффективного кругом, но изворачиваться умеет, потому и числится эффективным . ТОлько, ресурс изворотливости истощается. На доморощенных игроках и дешёвых легах, перепродажах игроков далеко не уедешь и когда кончатся ресурсы, позволяющие попадать в ЕК, и, соответственно, иметь от них доходы (особенно ЛЧ) на поддержание штанов, клуб приступит к движению вниз таблицы, а то и в лигу ниже, и осядет там прочно.
      Главное лекарство - доходы от посещаемости и продажи атрибутики - ему мало доступно. Далее по цепочке: нет достаточной посещаемости - нет достаточной рекламы, нет достаточных телеправ - и достаточных доходов от них тоже не будет. Это его боль. Её лечение зависит от болельщиков. Он зовёт их на стадион, а они не идут: на 100% не заполнили даже на открытии. О любви к клубу кричат на всех углах, весь интернет признаниями завалили, а на стадион не спешат и на атрибутику не раскошеливаются. Но, он вынужден кривить душой, хвалить, боясь, лишится и того, что есть. Дианоз поставил правильный - происхождение болельщика не народное, военное. А сам клуб давно уже никакого отношения к армии не имеет. Жалуется, что у него нет нефтянки и газа, но умалчивает о своих многочисленных государственных спонсорах. Одни Россети (на груди носит) чего стоят: между прочим 88.04% госкапитала (в Газпроме - 50.3%). Спонсоры богатые, а раскошелится не спешат. Почему? Не потому ли, что привлечены против желания, указанием властных покровителей, и потому что при такой "тотальной" посещаемости не видят перспективы развития бренда?
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         4 / 905
      вчера в 22:30
      Ладно,до дерби меня не увидите,а там по факту поговорим ,у нас легкий график и мы будем выше ,со сменой тренера по ходу сезона и сменой общего направления развития клуба
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         4 / 905
      вчера в 22:29
      Что дал слуцкий нашему чемпионату? нашему футболу? юнешескому футболу?
      ничего? ах ,не смешите ,это комплимент,убил:
      Щенникова
      Дзагоева
      Набабкина
      Головина
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