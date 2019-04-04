«Это не мой клуб, а ваш!» Правила Евгения Гинера

вчера, 21:00

Гинер сегодня рассказал о будущем Дзагоева и отношении к VAR . «Соккер.ру» интересно узнать мнение самого успешного президента в российском футболе по разным вопросам.

О селекции ЦСКА : «У нас селекционный процесс проходит не в трансферные окна. В это время совершаются только сделки. Селекция работает постоянно. Ребята этим занимаются – должен быть список из 33 футболистов, по три на каждую позицию. Кроме вратарской – её мы не рассматриваем. Так что у нас обычно список на 30 футболистов. Мы постоянно следим. Бывают случаи, когда кто-то приехал и говорит – посмотрите, хороший футболист. Так было с Бекао».

О бюджете ЦСКА : «Бюджет у ЦСКА почти всё время остаётся одним – 65 миллионов долларов. Конечно, бюджет страдает от непопадания в Лигу чемпионов. Чтобы выполнять финансовый фэйр-плей, я не знаю, как должно быть иначе. Клуб должен заработать деньги, чтобы их потратить. Акционерам запрещено любыми путями заводить деньги в клуб. Огромного спонсора никто не утвердит».

О советах Головину: «Реальные предложения помимо „Монако“ были. Но мы хотели, чтобы Головин поиграл в европейском чемпионате, чтобы потом уйти в АПЛ . Там тяжело пробиться сразу, многие сильные футболисты сидят на скамейке. Сразу влиться и принять эту игру сложно. Поэтому мы разговаривали с Сашей и сказали, что лучше всего сперва год-два поиграть во французской или немецкой лиге. Привыкнуть к другому футболу перед Премьер-Лигой».

Об 11 воспитанниках в составе: «Увидеть 11 своих воспитанников не так сложно, это даже не мечта. Просто вопрос в том, будет ли результат. Если бороться за 10 место, то уже сейчас я могу выставить на поле всех воспитанников. Благодаря хорошей работе детской школы два-три игрока в сезон вырастают до основной команды».

О футбольной мечте и её воплощении: «Моя мечта – чтобы наш футбол не барахтался в луже, а поднимался и рос. Для этого РФС нужно многое изменить. Нужно заняться детско-юношескими спортивными школами и молодёжным первенством. Надеюсь, телевидение начнёт работать не за счёт спонсорских денег, „Газпрома“ и остальных, а начнёт само зарабатывать, как в Европе. И тогда мы будем получать другие суммы, тратить на воспитание и развитие клуба».

Гинер – болельщикам: «Вы у нас самые лучшие болельщики. Это не мой клуб, а ваш. Вы отдаете ваши сердца на матчах, спасибо вам за это. Спасибо за поведение, которое показали на нашем домашнем стадионе. Все, что обещали, выполнили, за что я вам благодарен».

Об Алане Дзагоеве и отношении к футболистам в целом: «Дзагоев - игрок ЦСКА , мы решили вопрос с операцией, она у него прошла. Сейчас ему нужна реабилитация. Вы видели, чтобы с каким-то футболистом ЦСКА не подписал контракт, чтобы были проблемы, чтобы кого-то бросил ЦСКА ? Или вы думаете, что с Дзагоева мы начнем?»

О нежелании российских игроков ехать в Европу: «Почему не уезжают российские игроки? Есть масса перспективных игроков, которые способны заиграть в Европе, но у наших ребят здесь слишком большие зарплаты. Уезжать в средний клуб, наверное, смысла нет. Все-таки перспективные ребята хотят играть в еврокубках, а ехать ради того, чтобы поехать, смысла нет».

О лимите на легионеров: «Любые ограничения - это всегда плохо. Большинство людей даже не знают, откуда этот лимит взялся. Ни в одной стране мира нет лимита, как у нас. У англичан лимит по качеству – и в заявку. Спорт - это конкуренция. А у нас красная книжка позволяет выходить на поле без ограничений. Многие проблемы нашего футбола из-за лимита. У меня шесть молодых и так играет! Потому что они качественные!»

О капитале в клубах: «Прежде всего, футбольные клубы должны быть частными. Происходит обман, когда губернские клубы, которые тоже живут за счет бизнеса, продолжают получать деньги от бюджета. Надо законодательно принять регент, что более 25% государство в клубы вкладывать не имеет права. В мире нет государственных клубов. Даже у наших соседей – на Украине, в разрушенной стране, все клубы частные».

О судейском вопросе: «Люди во главе департамента судейства и инспектирования меняются, а проблемы остаются прежними. Надо найти максимально независимого человека, который возьмется за эту работу и будет реформатором. Этот человек не будет бояться кого-то наказывать. Мне непонятно, что происходит сейчас: судью, который допустил мелкую оплошность, убирают на год, а судью, ошибка которого повлияла на результат игры, отстраняют на один-два матча».

О расширении РПЛ : «Чем меньше команд в чемпионате - тем меньше конкуренция. Мое мнение - нужно еще чуть-чуть подтянуть инфраструктуру и делать чемпионат из 18 команд».

О переходе спартаковца в ЦСКА : «Скорее всего, это невозможно. Воспитанники „Барселоны“ не переходили в „Реал“. Известна история Луиша Фигу, но он не испанец и не воспитанник каталонцев».

О VAR : «Я считаю, что VAR – это правильно. И уже большая часть Европы его применяет. Вспоминая мяч, забитый нам „Ахматом“ с болельщицкой трибуны, считаю что при VAR ... Весь стадион это видел, кроме судьи. Смотря, какие пенальти сейчас ставят в матче „Локомотив“ – „Динамо“, считаю, что VAR – абсолютно нормально. С видеоповторами мы закончим говорить о неправильных судьях и будем двигаться дальше».

О конкуренции с «Зенитом»: «Уж не знаю, к сожалению или к счастью, у нас нет нефтяной трубы, выделяющей немерено денег. Как конкурировать с таким клубом? Воспитывать своих. Да, академия не гарантирует постоянного притока игроков. Но конкурировать возможно только так. Или искать игроков не за 15-20 миллионов на разогретом рынке, а наладить хорошую работу селекционного отдела. Чтобы купить Диего Косту, Месси или Серхио Рамоса, селекционеры не нужны. Нужно искать молодых и неизвестных, потратить на футболистов такого же уровня 4, а не 44 миллиона евро. Только так. И всё равно на поле выходят не деньги, а люди».

О «Спартаке»: «Меня всегда веселит, когда в СМИ говорят, что „Спартак“ — народная команда. А за ЦСКА не народ болеет, что ли? Быдло?! А потом спрашивают, почему у ЦСКА с прессой отношения так себе. А дело в том, что за ЦСКА офицеры болели, военные. А за „Спартак“ — простой народ, служащие мясной промышленности, например. Вот так и пошло».