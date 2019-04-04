Федун оценил «Спартак» в миллиард евро

вчера, 22:55

Нечасто российские футбольные функционеры жгут глаголом. А вот член совета директоров «Спартака» Андрей Федун высказался ярко. «Соккер.ру» собрал ключевые тезисы.

О стоимости «Спартака»: «Правильна ли информация, что стоимость „Спартака“ в целом как клуба составляет 1,1-1,2 миллиарда евро? Да. Тот, кто хочет купить „Спартак“ с учетом стадиона, должен быть готов к расходам такого порядка. Но нужно иметь в виду, что любая продажа — это всегда торговля. То, что мы хотим и то, сколько можно выручить, иногда две большие разницы, как говорят в Одессе. Многое зависит от стечения обстоятельств, срочности сделки. Может или не может нынешний владелец продолжать содержать клуб…

Но то, что при нормальном раскладе, при том интересе, при той базе, которая существует, „Спартак“ действительно стоит не меньше миллиарда — это факт. Однозначно».

О бюджете «Спартака»: «„Зенит“ назвал бюджет в районе 160 миллионов евро в год? Счастливцы. Мы пытаемся укладываться в 100».

О сравнении с ЦСКА : «Увидим в субботу. Пока по всем показателям соперники плюс/минус равны. У армейцев есть один яркий игрок, которого, может быть, нам немного не хватает.

Да, речь о Влашиче. Но при этом права на хорвата не принадлежат ЦСКА . Никола в центре поля пока, на мой взгляд, выглядит ярче тех, кто играет у нас. Но один человек результат не сделает».

О перспективах Олега Кононова: «Футбол стал интереснее, очень мало передач поперек. Другое дело, чуть-чуть не хватает – может Фернандо, может еще кого-то. Кто-то до конца не раскрылся, кто-то зажат. К тому же много молодых в составе появилось.

Сейчас представляется, что есть два развития событий – либо это „чуть-чуть“ превратится в хороший и мощный коллектив, способный творить чудеса, либо все рассыплется и развалится. Сложный вопрос. Есть такие специалисты, как Юрий Палыч, которые потихоньку год за годом выстраивают что-то, но „Спартак“ – не та команда, здесь ни у кого нет столько времени. При этом, надеюсь, что все получится, и мы станем клубом-легендой».

О спаде при Массимо Каррере: «После золота всегда наступает спад. Вопрос в том, сколько он продлится. 1,5 года – это слишком долго. Катание мяча поперек поля не радует никого, кроме определенных любителей и специалистов. Нормальным людям нравится нормальный футбол. Сейчас есть попытки сделать так, чтобы он появился. Получится ли – вопрос. Но смотреть уже приятнее».

О владельце 30 процентов акций «Спартака»: «Я, честно говоря, этим не интересовался, но могу предположить. Думаю тот, кого мы постоянно видим на стадионе в президентской ложе».

О фанатах и Денисе Глушакове: «Не понимаю, что происходит: почему вдруг Денис стал врагом для всех? Скорее всего, он поссорился с теми, кто управляет теневой стороной футбола. Это единственное, что приходит в голову. Дальше у Глушакова начались проблемы.

Другого объяснения такого остервенелого желания уничтожить человека, который принял большое участие в завоевании чемпионства-2017, как и итальянский любимец трибун, у меня нет.

Да, Глушаков сейчас играет не так ярко, как в том сезоне, но почему к человеку развилась такая запредельная личная неприязнь?.. Объяснение без учёта каких-то внешних факторов найти невозможно. Кто-то же должен внушить такую идею фанатам».

О том, могут ли Александр Кокорин и Павел Мамаев пригодиться «Спартаку» после СИЗО: «Считаю, что Мамаев по возрасту уже не вписывается, а Кокорин… Помните, у нас выступал замечательный полузащитник – Александр Павленко. Все время ждали, что он раскроется, потому что у человека имелись все данные, какие только могут быть у хавбека. Великолепный пас, хороший удар, дриблинг, видение поля, но что-то в конечном итоге не сложилось.

Такое впечатление, что та же история происходит с Кокориным. Парень несколько раз ярко выстреливал, но ему уже 28 лет, а он все в подающих надежды ходит. Может быть, заиграл бы сейчас, но вначале травма подкосила, потом еще вся эта ерунда случилась. Обидно. По таланту Александр – большой футболист».

О пиве на стадионах: «Не вижу ничего плохого. Все сидят, пьют пенное, друг друга угощают – несмотря на результат. Помню, на какую-то игру ЧМ выдали билет в один из первых рядов. Забили гол на последних минутах, все вскочили – и получился такой приличный пивной душ. Почувствовал себя футболистом „Баварии“, который только что взял титул в бундеслиге. Это было прекрасно».

О том, что сравнится с чемпионством: «Регулярные попадания в четвертьфинал Лиги чемпионов. И тогда могут возникнуть спонсоры, готовые вложиться, и появится возможность появления команды, которая может совершить прорыв. Один раз добраться до полуфинала – подобные чудеса бывают. Сейчас редко, к сожалению, но случаются. Такой уровень футбола, что даже ПСЖ вылетает на стадии 1/8 финала: чуть-чуть расслабленными вышли дома против МЮ – и все.