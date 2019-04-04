Федун: «Почему вдруг Глушаков стал врагом для всех?»

Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун не понимает, почему болельщики «красно-белых» продолжают критиковать капитана команды Дениса Глушакова.

Не понимаю, что происходит: почему вдруг Денис стал врагом для всех? Скорее всего, он поссорился с теми, кто управляет теневой стороной футбола. Это единственное, что приходит в голову. Дальше у Глушакова начались проблемы.

Другого объяснения такого остервенелого желания уничтожить человека, который принял большое участие в завоевании чемпионства-2017, как и итальянский любимец трибун, у меня нет.

Да, Глушаков сейчас играет не так ярко, как в том сезоне, но почему к человеку развилась такая запредельная личная неприязнь?.. Объяснение без учёта каких-то внешних факторов найти невозможно. Кто-то же должен внушить такую идею фанатам.