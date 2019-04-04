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Федун: «Почему вдруг Глушаков стал врагом для всех?»

вчера, 21:09

Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун не понимает, почему болельщики «красно-белых» продолжают критиковать капитана команды Дениса Глушакова.

Не понимаю, что происходит: почему вдруг Денис стал врагом для всех? Скорее всего, он поссорился с теми, кто управляет теневой стороной футбола. Это единственное, что приходит в голову. Дальше у Глушакова начались проблемы.

Другого объяснения такого остервенелого желания уничтожить человека, который принял большое участие в завоевании чемпионства-2017, как и итальянский любимец трибун, у меня нет.

Да, Глушаков сейчас играет не так ярко, как в том сезоне, но почему к человеку развилась такая запредельная личная неприязнь?.. Объяснение без учёта каких-то внешних факторов найти невозможно. Кто-то же должен внушить такую идею фанатам.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   35 / 905
сегодня в 04:57
Почему вдруг? Он как был тварью так ей и остался, просто для кого то он ещё и партнёр вне поля, в баньке, на даче, на квартире, в гостинице на ночь.
Федун мл. шалун однако по этим делам!
Superman.
Superman.
   453 / 905
сегодня в 00:22
жаль, что член совета директоров не понимает болельщиков
25процентный клоун
25процентный клоун ответил RamonCSKA
   4 / 905
сегодня в 00:14
надеюсь в дерби со старта будет,очень хочу
soroka200488
soroka200488
вчера в 23:39
С Паком поссорился!!!!!!!!!
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Игорь Яковлевич
   233 / 905
вчера в 23:30
Капитан команды, вместо того чтобы повести за собой, сначала слил прошлый сезон, а потос и тренера
а потом слились паоку, 4 место в слабой группе ЛЕ
RamonCSKA
RamonCSKA ответил 25процентный клоун
   233 / 905
вчера в 23:28
Ну Глушаков бы полюбому затащил, в ответном матче надо его одного против 11 бельгийцев
там лучшая команда мира, дряхленький глушачок вообще погоды не сделает
Sunny.
Sunny.
   77 / 905
вчера в 23:10
Руки прочь от Дениски !
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич ответил Т34
   248 / 905
вчера в 23:04
По-любому Денис наш капитан, который поведёт команду в главном дерби страны. Почему мы должны поливать нашего кэпа? Пусть конятина своего дыркинфеева чихвостит. Он вредит команде в каждом матче.
В единстве сила.
Т34
Т34 ответил Игорь Яковлевич
   130 / 905
вчера в 23:02
Где хоть один результативный косяк Глушакова?
Да, даже в крайнем матче, где он с Гулиевым мяч не поделили, в результате получили гол.Я не буду перечислять его косяки. Но даже не в этом дело. Глушак показал свое гнилое нутро и никакие голы в его исполнении этого не замажут.
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич ответил Т34
   248 / 905
вчера в 22:57
Где хоть один результативный косяк Глушакова?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Т34
   4 / 905
вчера в 22:18
посмотри сколько он забил мячкй и посмотри как бельгийцы проходили опорную зону сборной .
Рамоса квалификацию никто под сомнение не ставит ,и я не ставлю под сомнение квалификацию Дениса ,а физика на его совести
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan ответил mat73
   786 / 905
вчера в 22:16
Федун включил режим "Моя хата с краю, ничё не знаю", типа вообще не при делах.
На то и еврей!
Озеров
Озеров
   287 / 905
вчера в 22:10
Все очень просто

У фанатов Спартака

Есть глаза, ум и развито логическое мышление

Если руководство команды Спартак

Считает болельщиков за стадо тупоголовых баранов

То оно глубоко заблуждается

Вот и весь сказ
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
   9 / 905
вчера в 21:59
Ваш ВИП молчит как обычно...только про газ и только на 1 канале)...
spartak kursk
spartak kursk
   587 / 905
вчера в 21:59
С капитана спрос всегда выше.И капитан должен вести команду за собой к победе,а не от стадиона и своих болельщиков к банку....
Т34
Т34 ответил 25процентный клоун
   130 / 905
вчера в 21:58
+500 , Глушаков лучший игрок опорной в чемпе по прежнему
Да, ни хрена он не лучший! Косячит из раза в раз. А почему он стал врагом для всех, пусть Федун спросит у самого Глушака, он-то уж точно знает.
mat73
mat73
   90 / 905
вчера в 21:58
Федун включил режим "Моя хата с краю, ничё не знаю", типа вообще не при делах.
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич ответил 25процентный клоун
   248 / 905
вчера в 21:54
Не Глушакова из сборной выперли, он отказался играть в одной команде с дыркинфеем
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич
   248 / 905
вчера в 21:53
Он прав. Зачем сейчас нам гнобить собственных игроков? Всё для того, чтобы вышвырнуть цска, надо сейчас. Но в наши ряды вносят смуту собственные болельщики. Я уверен, это по приказу гинера делается
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Serg_Diamond
   4 / 905
вчера в 21:51
ну нет ну нет ,он паровоз
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 905
вчера в 21:50
+500 , Глушаков лучший игрок опорной в чемпе по прежнему
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил морозз
   28 / 905
вчера в 21:49
Это всё происки бомжей с конями, только им выгоден срач в Спартаке связанный с именем Глушакова! Очень стыдно за Миллера и Гинера воспользовавшихся административным ресурсом!
нет мы очень любим Глушакова на самом деле и будем и дальше его любить
Бестрофейный
Бестрофейный ответил Scuderia Ferrari
   275 / 905
вчера в 21:48
Глушаков агент Миллера?
Вот еще, нужно Миллеру со свиньями связываться?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   28 / 905
вчера в 21:47
потому что он свин
Nafnafik
Nafnafik
   159 / 905
вчера в 21:44
Когда уже перебесятся свиные и их расформируют?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил морозз
   3 / 905
вчера в 21:43
Глушаков агент Миллера?
Alladins
Alladins
   120 / 905
вчера в 21:40
Брат фердунов про теневую сторону свиных заговорил.
oFANATo
oFANATo ответил Литейный 4
   104 / 905
вчера в 21:34
Как пауки в банке грызутся. Клуб на болельщиков, Болельщики на хозяев, хозяева на клуб. Цирк. Попкорн берем и наблюдаем со смехом. Гыгыгы
СРАМОТА
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 905
вчера в 21:31
Как пауки в банке грызутся. Клуб на болельщиков, Болельщики на хозяев, хозяева на клуб. Цирк. Попкорн берем и наблюдаем со смехом. Гыгыгы
морозз
морозз
   68 / 905
вчера в 21:30
Это всё происки бомжей с конями, только им выгоден срач в Спартаке связанный с именем Глушакова! Очень стыдно за Миллера и Гинера воспользовавшихся административным ресурсом!
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