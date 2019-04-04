Жиго: «В „Спартаке“ мне сразу сказали: „Самая важная игра - с ЦСКА!“»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от московского дерби ЦСКА.
Когда пришел в «Спартак», мне сразу сказали: «Самая важная для нас игра — с ЦСКА!» Значит, для меня тоже.
Команды в матче рассудит Виталий Мешков.
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от московского дерби ЦСКА.
Когда пришел в «Спартак», мне сразу сказали: «Самая важная для нас игра — с ЦСКА!» Значит, для меня тоже.
Команды в матче рассудит Виталий Мешков.
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И это правда!!! А после - хоть трава не расти.....и шестое место в радость!!!
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И это правда!!! А после - хоть трава не расти.....и шестое место в радость!!!
-Пренепременно за "Дукат....не отвлекайся,Лёва,учи кричалки.
-Пренепременно за "Дукат....не отвлекайся,Лёва,учи кричалки.
Кричали о финале Кубка России - вылетели на ранней стадии
Визжали о полуфинале ЛЕ - вылетели с позорным счетом от клуба
С которым Спартак хотя бы ничейку дома сгонял
Да и в чемпионате России пока не совсем все ясно
Балаболы одним словом
Чем то похожи на секс в презервативе
Движение вроде есть
Прогресса - НЕТ
Кричали о финале Кубка России - вылетели на ранней стадии
Визжали о полуфинале ЛЕ - вылетели с позорным счетом от клуба
С которым Спартак хотя бы ничейку дома сгонял
Да и в чемпионате России пока не совсем все ясно
Балаболы одним словом
Чем то похожи на секс в презервативе
Движение вроде есть
Прогресса - НЕТ