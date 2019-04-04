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Жиго: «В „Спартаке“ мне сразу сказали: „Самая важная игра - с ЦСКА!“»

вчера, 21:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от московского дерби ЦСКА.

Когда пришел в «Спартак», мне сразу сказали: «Самая важная для нас игра — с ЦСКА!» Значит, для меня тоже.

Команды в матче рассудит Виталий Мешков. 

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Все комментарии
vovan32
vovan32 ответил cska plus
   506 / 905
сегодня в 05:05
В спартаке сразу жиго сказали, мы свиньи а они кони.
Только свиньи постоянно коней натягивают....походу у борова то хрен больше чем у коня...хотя пони и лошадкой то назвать сложно...
cska plus
cska plus
   17 / 905
сегодня в 04:23
В спартаке сразу жиго сказали, мы свиньи а они кони.
mihaluch
mihaluch
   101 / 905
сегодня в 04:18
Все силы отдаются в игре с ЦСКА, на других соперников сил не остаётся.
djo11
djo11
сегодня в 03:57
после позорной ничьи в прошлом туре цска спасет только победа или я в них окончательно разочаруюсь если победят спартачей можно будет все простить другой результат кроме победы покажет что на самом деле клуб стал середнячком и не может бороться за высокие места
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   231 / 905
сегодня в 03:25
Ждём дерби
Правдин Семён
Правдин Семён
   141 / 905
сегодня в 02:27
Скорее всего, Вам ничем не поможет то,что я напишу.Но в суммарном зачёте очков за всю историю чемпионатов СССР Спартак Москва на первом месте, Динамо Киев на втором,а ЦСКА только на шестом.И сезонов ,в которых Спартака не было в тройке призеров только в советское время-едва ли больше десятка.Так что сказки здесь рассказываете Вы и Вам подобные.Не стоит выпуливать в воздух свои выдумки.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   175 / 905
сегодня в 01:17
посмотрим
Юрниекс
Юрниекс
   125 / 905
сегодня в 01:08
Будет сеча....Верим в ЦСКА!
papic337
papic337
   232 / 905
сегодня в 00:32
Если Спартак выиграет у ЦСКА, то я буду считать сезон успешным не взирая на вылет из еврокубков, на вылет из кубка России и неудачное выступление в первенстве России.
Zubo
Zubo
   688 / 905
сегодня в 00:16
Да кого это волнует, что и кому сказали в Спартаке, чемпионом всё равно будет Зенит
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил mangoх12
   39 / 905
сегодня в 00:12
еще Жигу сказали что будет ездить на Жигулях))
Если не будет носить засосы.
mangoх12
mangoх12
   14 / 905
вчера в 23:53
еще Жигу сказали что будет ездить на Жигулях))
Nikola45
Nikola45 ответил Озеров
   25 / 905
вчера в 23:49
Специально для молодых армейских свинок Противостояние Спартака и ЦСКА Это одно из интереснейших дерби За всю историю Советского и Российского футбола Люди болеющие за наши клубы на протяжении 30ти 40ка лет Докажут правоту моих слов Кто такой Зенит в советское время вообще мало кто знал И основная борьба за призовые места в позднее советское время Велась в основном между ЦСКА, Спартаком и Динамо Киев Ну а мелкие сопливые глоры, могут и дальше визжать на любимые темы О голубизне, зоопарке и у кого длиннее
Это что за бред? Динамо Москва Динамо Киев и ЦСКА! А Тарасовку гоняли все кому не лень в Советское время! Рассказываете вы мне сказки!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Озеров
   144 / 905
вчера в 23:11
Если не считать купленые чемпионства питерского свиного клуба При правлении Владимира Путина И еврочашку подаренную Путину УЕФА за вклад в организацию То все ваши трофеи - это чемпионство СССР в 1984 году Ну и пара чемпионств в пердиве
не факт что и в 1984 не по велению партии чемпионство дали
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич
   248 / 905
вчера в 23:08
Сборной Франции не хватает Жиго.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил LOpp
   164 / 905
вчера в 23:01
Или пропустить от ЦСКА по привычке двушку.
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич ответил Serg_Diamond
   248 / 905
вчера в 22:56
Под лавкой дыркинфеев будет сидеть.
mat73
mat73
   90 / 905
вчера в 22:45
Правильно сказали! )))
Leha-ha50
Leha-ha50
   27 / 905
вчера в 22:39
Жиго: «В „Спартаке“ мне сразу сказали: „Самая важная игра - с ЦСКА!“»
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И это правда!!! А после - хоть трава не расти.....и шестое место в радость!!!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   16 / 905
вчера в 22:34
-Вова,ты за "Дукат" или за "ОЛЛС" ?
-Пренепременно за "Дукат....не отвлекайся,Лёва,учи кричалки.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Scuderia Ferrari
   4 / 905
вчера в 22:32
я писал бы... но у меня совсем нет времени ,вот лет пять назад мог ,а сейчас только по горячим следам
Footbolista
Footbolista ответил Морозовский
   9 / 905
вчера в 22:30
Напомнить, что не газом единым)...
Озеров
Озеров
   287 / 905
вчера в 22:26
Ну питерским свиньям помолчать бы в тряпочку

Кричали о финале Кубка России - вылетели на ранней стадии

Визжали о полуфинале ЛЕ - вылетели с позорным счетом от клуба

С которым Спартак хотя бы ничейку дома сгонял

Да и в чемпионате России пока не совсем все ясно

Балаболы одним словом

Чем то похожи на секс в презервативе

Движение вроде есть

Прогресса - НЕТ
Морозовский
Морозовский
   6 / 905
вчера в 22:26
Правильно ему сказали - кони своим сказали б обратное! Бакланы встрепенулись!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев ответил LOpp
   155 / 905
вчера в 22:22
ЦСКА нужно по привычке отгрузить трешку
По вашей львовской привычке?
Морозовский
Морозовский ответил Footbolista
   6 / 905
вчера в 22:21
Про зенит знали, что есть такой фотоаппарат)...дорогой, кстати...
У меня зеркалка "Зенит" - как новенький, лежит без дела давно. Надо наверное подарить в музей "зени"!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев ответил Литейный 4
   155 / 905
вчера в 22:21
Для Спартака самое важное на сезон это победить ЦСКА и Зенит. А там гори не гори. Хоть 15 место в итоге. Гыгыгы
Главное, 7-0 в ЛЧ не проиграть, а ПАОКу и Рапиду можно.
LOpp
LOpp
   10 / 905
вчера в 22:21
ЦСКА нужно по привычке отгрузить трешку
Footbolista
Footbolista ответил Литейный 4
   9 / 905
вчера в 22:21
Что то я такое про зенит помню))...задача на сезон: не проиграть Спартаку...у старичков питерских спроси, они подтвердят...
Литейный 4
Литейный 4 ответил ЦCКА навсегда
   1 / 905
вчера в 22:21
Черного властелина они из Эменике делают :)
Как он после Спартака изменился. Видать случился психический надрыв у свиней. Гыгыгы
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