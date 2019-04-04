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Овчинников считает, что Месси не сможет забивать по 40 голов в России

вчера, 22:32

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о зарплатах в РПЛ и отметил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси вряд ли смог бы демонстрировать высокую результативность в России.

Я полжизни, по большому счёту, играл бесплатно. Несусветные зарплаты футболистов — миф. Думаете, все игроки в Премьер-Лиге повально получают бешеные деньги? Когда я знакомым называю цифры даже по первой лиге – не верят: «Да ты врёшь! И за эти деньги ещё надо в субботу-воскресенье работать?! Не-е-е, так не пойдёт». В ПФЛ вообще не зарплаты, а пособия по безработице. Легенды о зажравшихся футболистах по большей мере созданы СМИ. Кому-то нужно было натравить народ на бедных футболистов. На самом деле хоккеисты, баскетболисты в среднем больше получают. Притом, что у нас очень непростой чемпионат. Очень непростой и специфичный.

Вспомните, сколько и каких звёзд к нам приезжало – и чего? Халк по 30 мячей за сезон отгружал? А он 80 миллионов стоит! За такие деньги Халк всегда должен играть великолепно. Приедет к нам Месси – думаете, он по 40 голов будет забивать? Да нет. Понятно, что игрок от Бога, лучший футболист мира, но у нас крайне сложная лига.

Овчинников также поведал о том, как оказались в национальной команде Александр Головин и Никита Чернов.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   48 / 905
сегодня в 04:49
Как минимум по 50! Одному Спартаку в двух матчах голов десять отгрузит!
Сейчас спартачи будут мне писать, что Локо он больше отгрузит, ан нет, он за Локо играть будет, обломитесь!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Башмакоса
   27 / 905
сегодня в 03:27
У нас корявые игроки, поэтому Месси один нигде-бы столько не отгружал. При всей его уникальности стоит помнить, что футбол - коллективный вид спорта.
Не, ну если с ним Хави с Иньестой приедут, то вполне возможно и забьет!!!
Башмакоса
Башмакоса
   286 / 905
сегодня в 02:41
У нас корявые игроки, поэтому Месси один нигде-бы столько не отгружал. При всей его уникальности стоит помнить, что футбол - коллективный вид спорта.
zim289
zim289
   600 / 905
сегодня в 02:17
Мифы развеиваются фактами, а не мнением "знакомых". Сомневаюсь, что у знакомых Овчинникова средняя по Москве зарплата. Уж полмиллиона рублей в месяц по-любому каждый в премьер-лиге получает. Просто эту сумму знакомые Овчина не считают большой.
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
   440 / 905
сегодня в 01:02
Вот зачем показывать, свою глупость? Где ты и где Месси.
Roman73
Roman73
   338 / 905
сегодня в 00:28
Справедливо в Барселоне Месси бегает за пол-команды, а в России придётся бедняге пахать за всех.
Надорвётся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 905
вчера в 23:49
Он не забьёт, патамушта ему нужны подносчики снарядов, а у нас этим занимаются кривоногие нищеброды. Кстати, на завод бы их, зарплату простого работяги дать, да ещё на месяц-другой задержать...
Lu4nik
Lu4nik ответил Leha-ha50
   672 / 905
вчера в 23:42
Месси никогда не приедет в РПЛ!!! Остальное - лирика, фантазировать можно до бесконечности!!!
да и фиг с ним, собственно))
Leha-ha50
Leha-ha50
   27 / 905
вчера в 23:38
Месси никогда не приедет в РПЛ!!! Остальное - лирика, фантазировать можно до бесконечности!!!
Морозовский
Морозовский ответил shur
   6 / 905
вчера в 23:30
...а что у нас Анжи уже на уровне Барсы долбит?!
"Зенит", например, в меньшестве без Месси долбит!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответил Морозовский
   373 / 905
вчера в 23:28
Да Месси одному "Зениту" в двух матчах полтос забьёт, играя за "Анжи"!
...а что у нас Анжи уже на уровне Барсы долбит?!
bsww
bsww
   543 / 905
вчера в 23:15
Ну так на голы влияют поле, климат, зрители и партнёры . А что у нас - газон не в идеальном состоянии, климат - Питер, Москва, Сочи, Краснодар и Грозный сгодятся, остальные нет.
Зрители - показывают заполняемость местными на 70+%, а у нас не на все матчи свои команды набирают 70% мест. Поэтому за границей наверняка показывают, схватки топ-5 (Спартак, Локо, ЦСКА, Зенит и Краснодар играют между собой).
Был ЧМ у нас вполне могли бы каждой загородной команде РФПЛ помочь установить крышу над стадионом, за исключением Краснодара, Сочи, Грозного, Махачкалы и Москвы. Уже были бы игры до 20-25 декабря и с 15-20 января и 18 команд насобирали бы. А поскольку продажа б/а пива, шарфиков, еды, футболок и билетов во время матча входит в доходы клуба по версии ФФП, то и заполняемость была бы на 70% своими при цене близкой к себестоимости. А раз есть зрители, будут и продажи ТВ-прав. И клубы бы получали по 10 млн евро на каждого, а не 1,5-2,5 млн евро в среднем на каждого, как сейчас
mihaluch
mihaluch
   101 / 905
вчера в 23:13
Из Месси в России быстро сделают Глушакова.
дурман
дурман
   249 / 905
вчера в 22:58
Могу поспорить что Месси в России и одного гола не забьет, разве что в гостях играя тут
Морозовский
Морозовский
   6 / 905
вчера в 22:49
Да Месси одному "Зениту" в двух матчах полтос забьёт, играя за "Анжи"!
drug01
drug01
   99 / 905
вчера в 22:47
Надо пригласить и проверить?
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 905
вчера в 22:45
А разве он едет в Россию ?
Footbolista
Footbolista
   9 / 905
вчера в 22:40
В двух матчах с цска легко Сухоряну отгрузит 30-ку...ну и луневу еще 10...
Dominators
Dominators
   95 / 905
вчера в 22:39
По любому приехал бы Месси и не забил бы 40 за сезон В первой ,ну на крайняк во второй игре, особенно в феврале или марте месяце , ему бы настучали по ногам и другим частям тела так ,что Месси бы пол года лечился .А потом бы в страхе сбежал .
heady
heady
   680 / 905
вчера в 22:35
Так ума и не набрался
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 905
вчера в 22:33
ну если уж странберг с олонаре не смог(((
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