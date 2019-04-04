Овчинников считает, что Месси не сможет забивать по 40 голов в России

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о зарплатах в РПЛ и отметил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси вряд ли смог бы демонстрировать высокую результативность в России.
Я полжизни, по большому счёту, играл бесплатно. Несусветные зарплаты футболистов — миф. Думаете, все игроки в Премьер-Лиге повально получают бешеные деньги? Когда я знакомым называю цифры даже по первой лиге – не верят: «Да ты врёшь! И за эти деньги ещё надо в субботу-воскресенье работать?! Не-е-е, так не пойдёт». В ПФЛ вообще не зарплаты, а пособия по безработице. Легенды о зажравшихся футболистах по большей мере созданы СМИ. Кому-то нужно было натравить народ на бедных футболистов. На самом деле хоккеисты, баскетболисты в среднем больше получают. Притом, что у нас очень непростой чемпионат. Очень непростой и специфичный.
Вспомните, сколько и каких звёзд к нам приезжало – и чего? Халк по 30 мячей за сезон отгружал? А он 80 миллионов стоит! За такие деньги Халк всегда должен играть великолепно. Приедет к нам Месси – думаете, он по 40 голов будет забивать? Да нет. Понятно, что игрок от Бога, лучший футболист мира, но у нас крайне сложная лига.
Овчинников также поведал о том, как оказались в национальной команде Александр Головин и Никита Чернов.
Сейчас спартачи будут мне писать, что Локо он больше отгрузит, ан нет, он за Локо играть будет, обломитесь!
Сейчас спартачи будут мне писать, что Локо он больше отгрузит, ан нет, он за Локо играть будет, обломитесь!
Надорвётся.
Надорвётся.
Зрители - показывают заполняемость местными на 70+%, а у нас не на все матчи свои команды набирают 70% мест. Поэтому за границей наверняка показывают, схватки топ-5 (Спартак, Локо, ЦСКА, Зенит и Краснодар играют между собой).
Был ЧМ у нас вполне могли бы каждой загородной команде РФПЛ помочь установить крышу над стадионом, за исключением Краснодара, Сочи, Грозного, Махачкалы и Москвы. Уже были бы игры до 20-25 декабря и с 15-20 января и 18 команд насобирали бы. А поскольку продажа б/а пива, шарфиков, еды, футболок и билетов во время матча входит в доходы клуба по версии ФФП, то и заполняемость была бы на 70% своими при цене близкой к себестоимости. А раз есть зрители, будут и продажи ТВ-прав. И клубы бы получали по 10 млн евро на каждого, а не 1,5-2,5 млн евро в среднем на каждого, как сейчас
Зрители - показывают заполняемость местными на 70+%, а у нас не на все матчи свои команды набирают 70% мест. Поэтому за границей наверняка показывают, схватки топ-5 (Спартак, Локо, ЦСКА, Зенит и Краснодар играют между собой).
Был ЧМ у нас вполне могли бы каждой загородной команде РФПЛ помочь установить крышу над стадионом, за исключением Краснодара, Сочи, Грозного, Махачкалы и Москвы. Уже были бы игры до 20-25 декабря и с 15-20 января и 18 команд насобирали бы. А поскольку продажа б/а пива, шарфиков, еды, футболок и билетов во время матча входит в доходы клуба по версии ФФП, то и заполняемость была бы на 70% своими при цене близкой к себестоимости. А раз есть зрители, будут и продажи ТВ-прав. И клубы бы получали по 10 млн евро на каждого, а не 1,5-2,5 млн евро в среднем на каждого, как сейчас