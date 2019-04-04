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Сулейманов: «Мне хочется когда-нибудь сыграть в „Барселоне“»

вчера, 20:24

19-летний полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов признался, что мечтает однажды поиграть в «Барселоне».

Я, естественно, слежу за играми „Барселоны“. Переживаю за них, потому что там Месси. Конечно, мне хочется когда-нибудь там сыграть. Но для этого мне нужно много работать, и сейчас я хочу выступать за „Краснодар“, доказывать свою состоятельность. А в будущем не знаю, как всё сложится. Но думаю, если это моё, то от меня не уйдет. Если свыше будет решено, я там поиграю. Если нет — то нет. Никаких предложений ни из России, ни из Европы я не получал. Мне об этом не говорили.

Сулейманов также отметил, что не считает себя игроком замены.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   6 / 905
вчера в 22:44
Пусть мечтает! Уж, мечту-то отнять невозможно!
alex074
alex074
   592 / 905
вчера в 22:19
Не того ты поля ягода...Приземли чуток свои желания.
valt134
valt134
   151 / 905
вчера в 22:00
Хорошо,когда есть на кого равняться. Но планку,Шапи,ты поднял высоко.
beefs
beefs
   96 / 905
вчера в 21:54
До Барселоны ещё далеко...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   185 / 905
вчера в 21:33
Тогда земляк,ты должен учиться тренироваться у Роналду,если сумеешь,как он вкладываться,тогда можнт быть попадешь в Барсу.Сам говорит,что не готов больше 15 или 25 минут играть,задыхается.
КЭТиК
КЭТиК
   182 / 905
вчера в 21:21
Против Барселоны сыграть более вероятно
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   175 / 905
вчера в 20:49
Всем хочется
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
   560 / 905
вчера в 20:42
Правильно говорит Магомед-Шапи.Всё,по воле Всевышнего.А так,《очень зол 》на него,за 2 гола,в ворота Анжи.
Martini_1987
Martini_1987
   293 / 905
вчера в 20:34
Такое ощущение, будто ребёнок лет 12 рассуждает
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