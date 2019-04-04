Сулейманов: «Мне хочется когда-нибудь сыграть в „Барселоне“»

19-летний полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов признался, что мечтает однажды поиграть в «Барселоне».

Я, естественно, слежу за играми „Барселоны“. Переживаю за них, потому что там Месси. Конечно, мне хочется когда-нибудь там сыграть. Но для этого мне нужно много работать, и сейчас я хочу выступать за „Краснодар“, доказывать свою состоятельность. А в будущем не знаю, как всё сложится. Но думаю, если это моё, то от меня не уйдет. Если свыше будет решено, я там поиграю. Если нет — то нет. Никаких предложений ни из России, ни из Европы я не получал. Мне об этом не говорили.