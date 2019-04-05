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Семак: «Я желаю скорейшего возвращения Кокорина»

сегодня, 11:28

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ждет возвращения в команду нападающего Александра Кокорина, чей срок пребывания под стражей на днях был продлен до 25 сентября.

Я желаю скорейшего возвращения Александра Кокорина. Травмы Ерохина, Кузяева, Шатова и отсутствие Кокорина очень сильно усложняют задачу тренерскому штабу. В то же время это хороший шанс для других игроков.

Также Семак заверил, что он внимательно следит за игроками «Зенита», находящимися в аренде, отметив игру нападающего Луки Джорджевича.

Мы внимательно следим за всеми игроками, которые находятся в аренде в других клубах. По окончании сезона будем разговаривать с Лукой Джорджевичем. Мне нравится, как он играет в „Арсенале“.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   48 / 916
сегодня в 13:22
Семак отметил, что он пристально следит за игроками зенита находящимися в СИЗО
lobsterdam
lobsterdam ответил Caniggia
   396 / 916
сегодня в 13:13
Неужели физрук и вправду надеется ещё на этого расплывающегося в ширину с округлившейся мордой лодыря, которому ещё минимум пол года торчать на нарах?
Пожелав "скорейшего возвращения" при том, что срок ареста продлили до конца сентября, Семак, сам того не ведая, поглумился и насмеялся над Кокориным.
борька
борька ответил Valeriy-48
   361 / 916
сегодня в 13:10
Сами то понял, что написали? Может им еще и ордена повесить? Они ни мальчики и за свои поступки нужно отвечать. Интересно, что бы вы сказали если бы они с вами так пообщались?
Я, бы их не трогал,и они меня бы не тронули, Они защищались и на хамство ответили хамством. Обыкновенная драка!
Tommy Lee
Tommy Lee
   124 / 916
сегодня в 13:08
Семак уже в другом месте будет ждать возвращения Кокорина.
lobsterdam
lobsterdam ответил борька
   396 / 916
сегодня в 13:07
Про Кокорина и Мамаева ,при этом автиратарном режиме, можно забыть В 37 годах уничтожали физически, сейчас берут измором,ненавестью!
помнишь 37-й год? это ж надо!
Konst56
Konst56 ответил Озеров
сегодня в 12:52
Я так думаю Когда Кокорина освободят Семака в команде уже не будет
Да может и самой команды...
Valeriy-48
Valeriy-48 ответил борька
   830 / 916
сегодня в 12:50
Про Кокорина и Мамаева ,при этом автиратарном режиме, можно забыть В 37 годах уничтожали физически, сейчас берут измором,ненавестью!
Сами то понял, что написали? Может им еще и ордена повесить? Они ни мальчики и за свои поступки нужно отвечать. Интересно, что бы вы сказали если бы они с вами так пообщались?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   27 / 916
сегодня в 12:48
Бестрофейный
Сегодня 12:31
Ключ от камеры купил тарасовский фердун коррумпированный.
_______________________________________________________________________
Славнов, у тебя паранойя, везде Федун мерещится
Озеров
Озеров
   210 / 916
сегодня в 12:34
Я так думаю

Когда Кокорина освободят

Семака в команде уже не будет
kolpankolpan
kolpankolpan
   212 / 916
сегодня в 12:30
"Это" нужно нашему футболу.Пока назову--это.Дальше посмотрим на поведение излечиваемого.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   16 / 916
сегодня в 12:30
Он по-моему уже отрезанный ломоть.
berda2003
berda2003
   655 / 916
сегодня в 12:29
а Кокорин ждёт пока выгонят семака, и они не встретятся никогда....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 916
сегодня в 12:27
Что то мне подсказывает, что Кокорин уже потерян. Минимум полгода будет форму набирать. Это если не посадят надолго...
Konst56
Konst56 ответил denmig
сегодня в 12:18
После возвращения кококо через некоторое все игроки зенита станут сидеть на корточках и плевать на футбольное поле!
Пятки оторвал - авторитет потерял...
Konst56
Konst56
сегодня в 12:17
Кокорин: Не гони волну, фраерок! Остынь! Я козырный каторжанин, мне по ходу без мазы в бакланье соваться! Гадом буду!
спартак 1987
спартак 1987
   217 / 916
сегодня в 12:08
ну вот опять...Джорджевич вернётся в зенит, Бакаев в Спартак, Беляев летом скорее всего покинет Тулу, на Мирзова давно смотрят ведущие клубы рпл. ну и зачем арсеналу лига европы тогда? Джорджевич своей игрой давно заслужил повышение, не зря к нему присматривались летом хитрые кони, хотели в аренду забрать Черногорского нападающего...
cska plus
cska plus
   17 / 916
сегодня в 12:06
Присоединяюсь к пожеланиям Богданыча.
борька
борька
   361 / 916
сегодня в 12:03
Про Кокорина и Мамаева ,при этом автиратарном режиме, можно забыть
В 37 годах уничтожали физически, сейчас берут измором,ненавестью!
drug01
drug01
   92 / 916
сегодня в 12:03
Хорошее пожелание!
Т34
Т34
   129 / 916
сегодня в 12:01
Ага, скоро вернется! Как только рак на горе свистнет. Ключ -то от камеры у Федуна, спросите у "Бестрофейного", он всё знает. Скорей Педро Роша из аренды вернется, чем Кокорин из СИЗО откинется, об этом вам расскажет Параллельный.
denmig
denmig
   548 / 916
сегодня в 12:00
После возвращения кококо через некоторое все игроки зенита станут сидеть на корточках и плевать на футбольное поле!
Морозовский
Морозовский
   6 / 916
сегодня в 11:57
Что-то не видно уже пол года желающих воспользоваться БЛАГОПРИЯТНЫМ шансом отсутствия Кокорина, чтобы закрепиться в основе! А зачем, если даже за шконку в СИЗО бабло капает - можно и на лавке успешно денюжки складывать пачками!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   36 / 916
сегодня в 11:54
ДЖОРДЖЕВИЧА НУЖНО ВЕРНУТЬ, А ЗЕ БОЛОТНОГО ОТДАТЬ В АРСЕНАЛ
(МОЖНО В ТУЛЬСКИЙ)

ГЫ-ГЫ
MOBI
MOBI
сегодня в 11:53
всё норм посидят да выйдут Стрельцов вернулся спустя 6 лет, погрузневшим, полысевшим, но стал дважды лучшим футболистом страны и играл за сборную СССР.
la_masia
la_masia
   67 / 916
сегодня в 11:53
Криминальный авторитет Зенита😂
Caniggia
Caniggia
   73 / 916
сегодня в 11:43
Неужели физрук и вправду надеется ещё на этого расплывающегося в ширину с округлившейся мордой лодыря, которому ещё минимум пол года торчать на нарах?
parallels
parallels
   2 / 916
сегодня в 11:37
спартачи: желаем скорейшего возвращения из аренды легенды педро! 😅
Бестрофейный
Бестрофейный
   222 / 916
сегодня в 11:31
Ключ от камеры купил тарасовский фердун коррумпированный.
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