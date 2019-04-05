Семак: «Я желаю скорейшего возвращения Кокорина»

сегодня, 11:28

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ждет возвращения в команду нападающего Александра Кокорина, чей срок пребывания под стражей на днях был продлен до 25 сентября.

Я желаю скорейшего возвращения Александра Кокорина. Травмы Ерохина, Кузяева, Шатова и отсутствие Кокорина очень сильно усложняют задачу тренерскому штабу. В то же время это хороший шанс для других игроков.

Также Семак заверил, что он внимательно следит за игроками «Зенита», находящимися в аренде, отметив игру нападающего Луки Джорджевича.