Семак: «Я желаю скорейшего возвращения Кокорина»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ждет возвращения в команду нападающего Александра Кокорина, чей срок пребывания под стражей на днях был продлен до 25 сентября.
Я желаю скорейшего возвращения Александра Кокорина. Травмы Ерохина, Кузяева, Шатова и отсутствие Кокорина очень сильно усложняют задачу тренерскому штабу. В то же время это хороший шанс для других игроков.
Также Семак заверил, что он внимательно следит за игроками «Зенита», находящимися в аренде, отметив игру нападающего Луки Джорджевича.
Мы внимательно следим за всеми игроками, которые находятся в аренде в других клубах. По окончании сезона будем разговаривать с Лукой Джорджевичем. Мне нравится, как он играет в „Арсенале“.
Сегодня 12:31
Ключ от камеры купил тарасовский фердун коррумпированный.
_______________________________________________________________________
Славнов, у тебя паранойя, везде Федун мерещится
Сегодня 12:31
Ключ от камеры купил тарасовский фердун коррумпированный.
_______________________________________________________________________
Славнов, у тебя паранойя, везде Федун мерещится
Когда Кокорина освободят
Семака в команде уже не будет
Когда Кокорина освободят
Семака в команде уже не будет
В 37 годах уничтожали физически, сейчас берут измором,ненавестью!
В 37 годах уничтожали физически, сейчас берут измором,ненавестью!
(МОЖНО В ТУЛЬСКИЙ)
ГЫ-ГЫ
(МОЖНО В ТУЛЬСКИЙ)
ГЫ-ГЫ