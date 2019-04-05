Тренер: «С точки зрения физики, Глушаков в хорошей форме»

Тренер «Спартака» по физподготовке Рамиль Шарипов рассказал о том, в какой физической форме сейчас находится полузащитник команды Денис Глушаков.

По цифрам Денис показывает те же данные, которые были у него после июня. Это очень высокие показатели. Я не знаю, в чем причина каких-то отдельных разговоров. С точки зрения физики, он в хорошей форме.