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Тренер: «С точки зрения физики, Глушаков в хорошей форме»

сегодня, 11:23

Тренер «Спартака» по физподготовке Рамиль Шарипов рассказал о том, в какой физической форме сейчас находится полузащитник команды Денис Глушаков.

По цифрам Денис показывает те же данные, которые были у него после июня. Это очень высокие показатели. Я не знаю, в чем причина каких-то отдельных разговоров. С точки зрения физики, он в хорошей форме.

Правда, что у него были проблемы с шеей в игре с «Ахматом»? Я не знаю, откуда пошла такая информация. Денис действительно жаловался на боли в шее после матча с «Зенитом». На следующий день мы провели с ним восстановительную тренировку, поработали в тренажёрном зале и на поле провели большую функциональную работу, а потом он уже вернулся в общую группу. Он забил «Ахмату» в добавленное время. У него сейчас очень хорошая подготовленность. Сейчас его ничего не беспокоит, и он спокойно готовится к игре с ЦСКА.

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Все комментарии
VIC2
VIC2
   730 / 916
сегодня в 12:55
Кононов, у него проблемы не с шеей, а с головой!!!
Всё идёт от головы!!! Алло, Гараж!!!
161регион
161регион
   52 / 916
сегодня в 12:19
Проверь зрение....
Egorium
Egorium
   133 / 916
сегодня в 11:24
Гребет деньги лопатой, как заправский атлет, только играет как типичный хряк.
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