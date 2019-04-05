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Кечинов: «„Спартак“ обыграет ЦСКА со счетом 2:1»

сегодня, 12:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА.

Эти дерби всегда проходят бескомпромиссно, а что касается прогноза, рассчитываю, что «Спартак» победит в этом матче, потому что у «красно-белых» будет небольшое преимущество из-за того, что встреча пройдет на домашнем стадионе. Своих болельщиков будет гораздо больше, чем «армейских». Кроме того, у хозяев побольше положительных эмоций перед этим матчем, потому что в последнем туре они победили «Ахмат», а «армейцы», выигрывая 2:0, упустили победу над «Уфой». А в таких матчах очень важен положительный фон.

У обеих команд настрой в любом случае будет сумасшедший. Но я все равно считаю, что пусть и небольшое, но преимущество у «Спартака» есть. Поэтому делаю такой прогноз, что хозяева победят 2:1.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   73 / 916
сегодня в 13:18
Ничья или кони.
cska plus
cska plus
   17 / 916
сегодня в 13:15
Что другого может сказать хрюща.
NbKA555
NbKA555
   281 / 916
сегодня в 13:12
Конечно победят!
Kuprin
Kuprin ответил Scuderia Ferrari
   181 / 916
сегодня в 13:10
Черданцев, сделай такой же прогноз=))
Пусть потешат себя надеждами
parallels
parallels
   2 / 916
сегодня в 13:09
- зенит играл на открывашке через 2 дня после ЛЕ
- зенит отодрал спартак по-полной, если бы не судья (гол глушакова из офсайда, отменённый наш чистый гол, не назначенный 100%-й пенальти на дзюбе, не удалили зулуса)

теперь по коням. они не хуже нас + у них не было вчера игры в ЛЕ = лучше готовы. во-вторых, из спартака на днях сбежала главная легенда, явно своим задом что-то почувствовала, раз именно перед игрой с цска дал дёру из тарасовки аж на другую половину планеты. хряки, вам этого недостаточно? ещё и жиго вернулся, чтобы точно гарантировать позор! есть мнение, что всё может завершиться, как во время первой инспекции коней на открывашке (0:4). хорошая арена, сказали кони, нам понравилась!
serh62
serh62
   45 / 916
сегодня в 13:07
блин...одни сбитые летчики федуна...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 916
сегодня в 13:06
Черданцев, сделай такой же прогноз=))
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил drug01
   386 / 916
сегодня в 13:05
Согласен!.... 1-2
Нет, 1-3.
drug01
drug01
   92 / 916
сегодня в 13:04
Согласен!.... 1-2
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