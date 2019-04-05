Кечинов: «„Спартак“ обыграет ЦСКА со счетом 2:1»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА .

Эти дерби всегда проходят бескомпромиссно, а что касается прогноза, рассчитываю, что «Спартак» победит в этом матче, потому что у «красно-белых» будет небольшое преимущество из-за того, что встреча пройдет на домашнем стадионе. Своих болельщиков будет гораздо больше, чем «армейских». Кроме того, у хозяев побольше положительных эмоций перед этим матчем, потому что в последнем туре они победили «Ахмат», а «армейцы», выигрывая 2:0, упустили победу над «Уфой». А в таких матчах очень важен положительный фон.

У обеих команд настрой в любом случае будет сумасшедший. Но я все равно считаю, что пусть и небольшое, но преимущество у «Спартака» есть. Поэтому делаю такой прогноз, что хозяева победят 2:1.