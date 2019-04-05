Кечинов: «„Спартак“ обыграет ЦСКА со счетом 2:1»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА.
Эти дерби всегда проходят бескомпромиссно, а что касается прогноза, рассчитываю, что «Спартак» победит в этом матче, потому что у «красно-белых» будет небольшое преимущество из-за того, что встреча пройдет на домашнем стадионе. Своих болельщиков будет гораздо больше, чем «армейских». Кроме того, у хозяев побольше положительных эмоций перед этим матчем, потому что в последнем туре они победили «Ахмат», а «армейцы», выигрывая 2:0, упустили победу над «Уфой». А в таких матчах очень важен положительный фон.
У обеих команд настрой в любом случае будет сумасшедший. Но я все равно считаю, что пусть и небольшое, но преимущество у «Спартака» есть. Поэтому делаю такой прогноз, что хозяева победят 2:1.
- зенит отодрал спартак по-полной, если бы не судья (гол глушакова из офсайда, отменённый наш чистый гол, не назначенный 100%-й пенальти на дзюбе, не удалили зулуса)
теперь по коням. они не хуже нас + у них не было вчера игры в ЛЕ = лучше готовы. во-вторых, из спартака на днях сбежала главная легенда, явно своим задом что-то почувствовала, раз именно перед игрой с цска дал дёру из тарасовки аж на другую половину планеты. хряки, вам этого недостаточно? ещё и жиго вернулся, чтобы точно гарантировать позор! есть мнение, что всё может завершиться, как во время первой инспекции коней на открывашке (0:4). хорошая арена, сказали кони, нам понравилась!
- зенит отодрал спартак по-полной, если бы не судья (гол глушакова из офсайда, отменённый наш чистый гол, не назначенный 100%-й пенальти на дзюбе, не удалили зулуса)
теперь по коням. они не хуже нас + у них не было вчера игры в ЛЕ = лучше готовы. во-вторых, из спартака на днях сбежала главная легенда, явно своим задом что-то почувствовала, раз именно перед игрой с цска дал дёру из тарасовки аж на другую половину планеты. хряки, вам этого недостаточно? ещё и жиго вернулся, чтобы точно гарантировать позор! есть мнение, что всё может завершиться, как во время первой инспекции коней на открывашке (0:4). хорошая арена, сказали кони, нам понравилась!