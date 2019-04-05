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Маклаков: «В детстве Чалов был плотного телосложения, пухлый такой»

сегодня, 13:26

Воспитанник ЦСКА Иван Маклаков рассказал о своей дружбе с форвардом Федором Чаловым

В детстве Федя был плотного телосложения, пухлый такой. Мы с ребятами называли его «Пузо» или «Арбуз». Это был не лишний вес, просто строение тела.

У нас в целом команда хорошая была, все могли что-то создать, и он каким-то невероятным мастерством не отличался. Да, Федя, как и положено нападающему, забивал. Но не было такого, что он нас постоянно тащил на своих плечах.

Бывают такие игры, когда залетает все. Вот и Федя ударил в Монако раз пять, а забил четыре. То же самое со «Спартаком», когда он пять накидал Максименко. Мы даже между собой шутили: Федор только в пустые и может забивать. Мы ему создавали моменты, а он их реализовывал. Сейчас он стал разноплановым футболистом.

Когда мы с Чаловым играли вместе в нападении, я всегда знал, куда он побежит, и точно пасовал ему мяч. У Феди развито умение открываться в свободную зону.

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Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
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сегодня в 13:29
Арбуз😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Арбуз здорового человека (Чалов) и арбуз курильщика (Самедов)
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