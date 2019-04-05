Жиго: «Дерби — это прежде всего борьба и сплоченность коллектива»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился мыслями накануне дерби с ЦСКА , которое состоится в рамках 22-го тура РПЛ .

Дерби — это прежде всего борьба и сплоченность коллектива. Кто дружнее за полем и на поле, кто будет отчаяннее сражаться, кто предстанет командой — тот и победит! Надеюсь, так будут говорить о нас после матча.

Подготовка к матчу? Что касается тренировочного микроцикла, то он обычный. А вот настрой совершенно иной. У всех игроков без исключения! И все в этот день хотят выйти на поле. Даже те, кому не рекомендуют врачи.