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Жиго: «Дерби — это прежде всего борьба и сплоченность коллектива»

сегодня, 12:36

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился мыслями накануне дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках 22-го тура РПЛ

Дерби — это прежде всего борьба и сплоченность коллектива. Кто дружнее за полем и на поле, кто будет отчаяннее сражаться, кто предстанет командой — тот и победит! Надеюсь, так будут говорить о нас после матча.

Подготовка к матчу? Что касается тренировочного микроцикла, то он обычный. А вот настрой совершенно иной. У всех игроков без исключения! И все в этот день хотят выйти на поле. Даже те, кому не рекомендуют врачи.

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Все комментарии
NbKA555
NbKA555
   281 / 916
сегодня в 13:15
Ждем в основе!Удачи нам!!!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 916
сегодня в 12:55
Ну а федунботы всех мастей сеют вражду в федунятнике.
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