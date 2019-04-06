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Вальверде: «„Барселона“ вела переговоры по Морате»

сегодня, 16:48
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико21:45 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подтвердил, что в январе он хотел видеть в своей команде нападающего Альваро Морату.

Это правда, с ним велись разговоры, но и с другими игроками. В результате он подписал контракт с «Атлетико» и выходит в стартовом составе. Вот и хорошо.

Здесь бы он играл второго нападающего, а это другая роль, нежели в «Атлетико». Каждый игрок должен заботиться о том, что для него лучше. Иногда переговоры бессмысленны. В конце концов мы подписали Кевин-Принса. Надеемся, что он нам поможет.

Отметим, что Мората вошел в заявку «Атлетико» на сегодняшний матч против «Барселоны». 

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 933
сегодня в 17:40
фаны Челси(((
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   36 / 933
сегодня в 17:37
Слава тебе Господи
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