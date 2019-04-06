Вальверде: «„Барселона“ вела переговоры по Морате»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подтвердил, что в январе он хотел видеть в своей команде нападающего Альваро Морату.

Это правда, с ним велись разговоры, но и с другими игроками. В результате он подписал контракт с «Атлетико» и выходит в стартовом составе. Вот и хорошо.

Здесь бы он играл второго нападающего, а это другая роль, нежели в «Атлетико». Каждый игрок должен заботиться о том, что для него лучше. Иногда переговоры бессмысленны. В конце концов мы подписали Кевин-Принса. Надеемся, что он нам поможет.