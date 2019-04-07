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Пеллегрини: «Не думаю, что Ярмоленко стоит выходить на поле в этом сезоне»

сегодня, 08:57

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини рассказал о восстановлении украинского вингера Андрея Ярмоленко, который в этом сезоне уже не сыграет.

Ярмоленко много работает. Боли он не испытывает, бегает и бьет по мячу.

Повреждение ахиллова сухожилия - одна из худших травм, которые можно получить, поскольку нельзя форсировать восстановление, нужно просто разминать связку и ждать.

Не думаю, что ему пойдет на пользу игра в этом сезоне, лучше проведет хорошую предсезонную подготовку. Когда выходишь на поле после длительного перерыва, можно повредить мышцы. Ему нужно успокоиться и усердно готовиться к следующему сезону. Тогда мы увидим того футболиста, которого покупали. Он очень хороший игрок.

Напомним, Ярмоленко не выходил на поле с октября прошлого года.

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kotmyshka
kotmyshka
   241 / 972
сегодня в 10:01
здоровья
КЭТиК
КЭТиК
   242 / 972
сегодня в 09:35
Лишь бы не усугубить.
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