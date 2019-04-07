Пеллегрини: «Не думаю, что Ярмоленко стоит выходить на поле в этом сезоне»

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини рассказал о восстановлении украинского вингера Андрея Ярмоленко, который в этом сезоне уже не сыграет.

Ярмоленко много работает. Боли он не испытывает, бегает и бьет по мячу.

Повреждение ахиллова сухожилия - одна из худших травм, которые можно получить, поскольку нельзя форсировать восстановление, нужно просто разминать связку и ждать.

Не думаю, что ему пойдет на пользу игра в этом сезоне, лучше проведет хорошую предсезонную подготовку. Когда выходишь на поле после длительного перерыва, можно повредить мышцы. Ему нужно успокоиться и усердно готовиться к следующему сезону. Тогда мы увидим того футболиста, которого покупали. Он очень хороший игрок.