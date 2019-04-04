Тухель о травме Маркиньоса: «Мы теряем слишком много ведущих игроков»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос получил травму в полуфинальном матче Кубка Франции с «Нантом» (3:0) и пополнил лазарет парижан, в котором также находятся Неймар, Эдинсон Кавани, Анхель Ди Мария и Тома Менье. Главный тренер ПСЖ Томас Тухель очень расстроен очередной потерей команды.

Это ужасно. Мы теряем слишком много ведущих игроков, но даже так мы продолжаем одерживать победы каждые три дня и усердно работаем на тренировках. Это что-то исключительное.

Но правильно распределить время между игроками – задача из невозможных. Они проводят на поле слишком много минут и рискуют своим здоровьем.