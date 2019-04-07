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Галицкий: «Хочу занимать пост президента „Краснодара“ до конца жизни»

сегодня, 08:42

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий признался, что хотел бы остаться на посту президента клуба до конца жизни.

Я закончил как предприниматель. Самая большая должность, которую я хочу до конца жизни теперь занимать, — это президент футбольного клуба «Краснодар». Это моя жизнь. И я готов участвовать в социальных проектах в городе. Потому что я богатый человек, и я считаю, что богатые люди должны это делать.

Галицкий также отметил, что российский футбол развивается, но нужно набраться терпения. 

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Все комментарии
Биргер
Биргер
   191 / 972
сегодня в 10:14
Федун - хочу занимать пост хозяина Спартака до конца .............Спартака!
mangoх12
mangoх12
   13 / 972
сегодня в 10:12
Путин обзавидовался
cska plus
cska plus
   12 / 972
сегодня в 10:12
Я не раз был в Краснодаре в том числе и на стадионе, если бы все богатые люди в России сделали для города и людей в котором они живут хотя бы 10% того, что делает Галицкий для Краснодара и краснодарцев, многим людям стало бы гораздо легче жить. Галицкому огромный РЕСПЕКТ!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   117 / 972
сегодня в 10:00
Лжёт собака!
Samuelsen
Samuelsen ответил particular
сегодня в 09:57
Речь правильная, направление мыслей - верное... Человек хочет творить и участвовать, - почему бы нет... Лишь бы, это не переросло в местечковое барство или ханство..:)) Прежде, чем осуждать Галицкого, надо каждому представить себя в его возрасте и с его возможностями... Возможно, это правильный путь богатого человека в нашей стране... Правда, большинство богатеев о подобном, даже не заикаются...
Не то что не заикаются, даже не задумываются..
mihaluch
mihaluch
   85 / 972
сегодня в 09:51
Галицкий истинный руководитель. Имея деньки он не покупает судей, наверное поэтому " Краснодар" лучше всех московских клубов выступает на международной арене.
Мaкc
Мaкc ответил Котэ в тельняжке
   149 / 972
сегодня в 09:47
Любит человек футбол:)
футбол, Краснодар, Краснодарцев)
Союзник противников
Союзник противников ответил particular
   39 / 972
сегодня в 09:38
Речь правильная, направление мыслей - верное... Человек хочет творить и участвовать, - почему бы нет... Лишь бы, это не переросло в местечковое барство или ханство..:)) Прежде, чем осуждать Галицкого, надо каждому представить себя в его возрасте и с его возможностями... Возможно, это правильный путь богатого человека в нашей стране... Правда, большинство богатеев о подобном, даже не заикаются...
Федун хочет опутать всю страну сетью дорогих бензоколонок,и на каждую посадить по "глушакову".А он побогаче Галицкого.
Союзник противников
Союзник противников
   39 / 972
сегодня в 09:36
Нет,до конца жизни не надо.Пусть жизнь его будет долгой,своевременно найдёт себе смену и станет "Почётным президентом",пожиная лавры.Иначе можно стать смешным в глазах окружающих,а о заслугах вспомнят на похоронах.
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 972
сегодня в 09:35
Если бизнес станет прибыльным могут и отжать
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   41 / 972
сегодня в 09:35
Любит человек футбол:)
Igo0rek
Igo0rek
   76 / 972
сегодня в 09:26
Были бы все такие предприниматели.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   34 / 972
сегодня в 09:24
Вон Симонян так всем надоел.
sir_Alex
sir_Alex
   74 / 972
сегодня в 09:16
Отобрали "Магнит" у армянина! Nuff said.
particular
particular
   4 / 972
сегодня в 08:59
Речь правильная, направление мыслей - верное...
Человек хочет творить и участвовать, - почему бы нет... Лишь бы, это не переросло в местечковое барство или ханство..:))
Прежде, чем осуждать Галицкого, надо каждому представить себя в его возрасте и с его возможностями... Возможно, это правильный путь богатого человека в нашей стране... Правда, большинство богатеев о подобном, даже не заикаются...
kip-elev
kip-elev
   233 / 972
сегодня в 08:57
Красавиц стадион, парк, реставрация кинотеатра "Аврора", академия для талантливых пацанов и ФК "Краснодар" Все бы богатые так вкладывались, а не в обшоры деньги ныкали. Глубокое уважение Галицкому!
Gessenschaft
Gessenschaft
   155 / 972
сегодня в 08:50
ДА НОРМ, ПУСТЬ БУДЕТ! ГЛАВНОЕ, ЧТОБ СВИНЕЙ РЕГУЛЯРНО НАТЯГИВАЛИ!
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   290 / 972
сегодня в 08:48
Царек
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