Галицкий: «Хочу занимать пост президента „Краснодара“ до конца жизни»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий признался, что хотел бы остаться на посту президента клуба до конца жизни.
Я закончил как предприниматель. Самая большая должность, которую я хочу до конца жизни теперь занимать, — это президент футбольного клуба «Краснодар». Это моя жизнь. И я готов участвовать в социальных проектах в городе. Потому что я богатый человек, и я считаю, что богатые люди должны это делать.
Галицкий также отметил, что российский футбол развивается, но нужно набраться терпения.
Человек хочет творить и участвовать, - почему бы нет... Лишь бы, это не переросло в местечковое барство или ханство..:))
Прежде, чем осуждать Галицкого, надо каждому представить себя в его возрасте и с его возможностями... Возможно, это правильный путь богатого человека в нашей стране... Правда, большинство богатеев о подобном, даже не заикаются...
Человек хочет творить и участвовать, - почему бы нет... Лишь бы, это не переросло в местечковое барство или ханство..:))
Прежде, чем осуждать Галицкого, надо каждому представить себя в его возрасте и с его возможностями... Возможно, это правильный путь богатого человека в нашей стране... Правда, большинство богатеев о подобном, даже не заикаются...