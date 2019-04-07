Галицкий: «Хочу занимать пост президента „Краснодара“ до конца жизни»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий признался, что хотел бы остаться на посту президента клуба до конца жизни.

Я закончил как предприниматель. Самая большая должность, которую я хочу до конца жизни теперь занимать, — это президент футбольного клуба «Краснодар». Это моя жизнь. И я готов участвовать в социальных проектах в городе. Потому что я богатый человек, и я считаю, что богатые люди должны это делать.