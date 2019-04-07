Ковтун: «Если „Зенит“ проиграет „Локо“, тогда всё станет совсем запутанно»

Экс-игрок «Спартака» Юрий Ковтун оценил перспективы «красно-белых» в нынешнем сезоне после поражения в дерби.

Матч с ЦСКА был за 6 очков. Сейчас уже отстал «Спартак» от группы лидеров, так что бороться за чемпионство будет очень сложно. В воскресенье отрыв «Зенита» от «красно-белых» может вырасти до 11 очков. Понятно, что теперь «Спартак» должен брать все свои очки, если еще стремится выиграть чемпионат.

Если «Зенит» проиграет «Локомотиву», тогда всё станет совсем запутанно, ведь все соперники в борьбе за чемпионство окажутся совсем рядом. Если «Локомотив» выиграет, тогда борьба за золото может пойти вплоть до последнего тура.