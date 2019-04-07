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Ковтун: «Если „Зенит“ проиграет „Локо“, тогда всё станет совсем запутанно»

сегодня, 09:05

Экс-игрок «Спартака» Юрий Ковтун оценил перспективы «красно-белых» в нынешнем сезоне после поражения в дерби.

Матч с ЦСКА был за 6 очков. Сейчас уже отстал «Спартак» от группы лидеров, так что бороться за чемпионство будет очень сложно. В воскресенье отрыв «Зенита» от «красно-белых» может вырасти до 11 очков. Понятно, что теперь «Спартак» должен брать все свои очки, если еще стремится выиграть чемпионат.

Если «Зенит» проиграет «Локомотиву», тогда всё станет совсем запутанно, ведь все соперники в борьбе за чемпионство окажутся совсем рядом. Если «Локомотив» выиграет, тогда борьба за золото может пойти вплоть до последнего тура.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   12 / 972
сегодня в 10:18
Неужели эти ковтуны с хрющачьей кровью действительно думают, что этот бледный спартак с чёрными футболёрами может выиграть чемпионат.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 972
сегодня в 10:15
Если для поддержания интриги подключат судей - всё может быть.
Но хотелось бы честной борьбы. Независимо от результата...
Kerri
Kerri
   815 / 972
сегодня в 10:06
Мистер очевидность...
МКС
МКС
   52 / 972
сегодня в 10:05
Зенит может проиграть локо

Только если миранчук закатит пару левых пенок

Спартаку в этом году ничего не светит

Кононов как сидел на багаже Карреры так и сидит

Нихрена ничего не изменив в игре команды

Лишь ухудшив ее выпуском на поле шлака убранного Массимо

Так что, закусываем губу и ждем какую пакость придумает руководство Спартака

В следующем сезоне(((
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   213 / 972
сегодня в 09:41
Успокойтесь уже, считать шансы на чемпионство, уже не ваше. Зацепиться за лигочемпионскую тройку, но зачем вы там нужны, новые антирекорды ставить? А лига европы вам не нужна, вы выше этого. Торгуйте оставшиеся матчи, навезут кедровых орехов из красноярска, рыбы из ростова. А вам в баньку отдыхать, рассказывать друг другу, какие вы великие. Как в прошлом веке до полуфинала доходили.
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 972
сегодня в 09:34
Скоро узнаем
piercman
piercman
   21 / 972
сегодня в 09:26
спартак поборется за чемпионство. верим! 😂
Zenit_84
Zenit_84
   104 / 972
сегодня в 09:21
Могут и запутать.
1 команда
1 команда ответил Novograd
   66 / 972
сегодня в 09:19
Конюхи играйте в лапту іутбол єто не ваше вазе
Разве вчерашнее тебя не убедило?
Novograd
Novograd
   512 / 972
сегодня в 09:16
Конюхи играйте в лапту іутбол єто не ваше вазе
Climent
Climent
   799 / 972
сегодня в 09:07
Еще один эксперт тарасовский открыл всем глаза.
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