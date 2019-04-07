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Герасимец: «Прошлогодний Фарфан на голову выше нынешнего Смолова»

сегодня, 09:12
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:00 Не начался

Экс-нападающий «Зенита» и тренер «Локомотива» Сергей Герасимец поделился ожиданиями от встречи команд в 22-м туре РПЛ.

Учитывая последние результаты, это ключевой матч тура. А может, и всего второго круга. Победа «Зенита» однозначно вычеркивает «Локомотив» из чемпионской гонки. По сути, придется разобраться лишь с «Краснодаром». Поэтому всё в руках «Зенита».

При ничьей дистанция в шесть очков сохранится, но в то же время будет только четырехочковый отрыв от «Краснодара». Не думаю, что «Зенит» будет играть на ничью, но в какой-то степени она станет не худшим вариантом для питерской команды.

«Локомотив» нынешний существенно недотягивает до «Локомотива» прошлогоднего. Многие футболисты поступили в распоряжение Сёмина непосредственно перед чемпионатом или по ходу его. Да и синдром второго сезона никто не отменял. Была некоторая успокоенность. С другой стороны, все команды на чемпиона настраиваются по-особому. Менее надежной стала пара центральных защитников: Идову и Чорлука. Не хватает такого игрока, как Фернандеш, который был лидером команды и одним из сильнейших игроков Премьер-Лиги. Прошлогодний Фарфан на голову выше нынешнего Смолова. Не уверен, что приобретения в лице Хёведеса, Смолова и Крыховяка усилили команду. Хотя оценку здесь лучше давать Юрию Сёмину. С другой стороны, прогрессируют Миранчуки и опытный тренерский штаб. Недооценивать команду нельзя. В отдельной игре она может выдать лучший свой футбол, поэтому ожидаю очень тяжелой игры для «Зенита».

Команды в сегодняшнем поединке рассудит Сергей Иванов.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 972
сегодня в 09:58
А позапрошлогодний Смолов лучше прошлогоднего Фарфана.....но не лучше позапозапрошлогоднего Нияссе...который с свою очереедь сейчас хуже позапрошлогоднего Фарфана,..который лучше нынешнего Смолова.....
Союзник противников
Союзник противников
   39 / 972
сегодня в 09:46
Федя Сапсан чем начал.тем и заканчивает свою карьеру :Подаёт надежды.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   122 / 972
сегодня в 09:30
Кэшбек закончился как футболист
Nafnafik
Nafnafik
   80 / 972
сегодня в 09:14
Много и ни о чем.
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