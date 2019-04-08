Желудков: «„Спартак“ выпал из чемпионской гонки»

Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков похвалил защитника команды Ярослава Ракицкого и назвал фаворитов в борьбе за чемпионский титул в РПЛ .

Знаете, когда я забивал штрафные, он еще в коротких штанишках ходил в садик, или вообще не родился (смеется). Откуда он мог увидеть мои штрафные? Мои были немного с другой точки, но Ярослав тоже здорово пробивает. Он попал два раза - молодец. У меня точка немного правее. Здесь точка под правую ногу, но он и с левой смог забить - молодец.