Желудков: «„Спартак“ выпал из чемпионской гонки»

Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков похвалил защитника команды Ярослава Ракицкого и назвал фаворитов в борьбе за чемпионский титул в РПЛ.
Знаете, когда я забивал штрафные, он еще в коротких штанишках ходил в садик, или вообще не родился (смеется). Откуда он мог увидеть мои штрафные? Мои были немного с другой точки, но Ярослав тоже здорово пробивает. Он попал два раза - молодец. У меня точка немного правее. Здесь точка под правую ногу, но он и с левой смог забить - молодец.
Я все-таки считаю, что «Краснодар» - главный конкурент «Зенита» в чемпионской гонке. Командам предстоит матч в Краснодаре. Это будет решающая игра. Что касается домашнего матча с ЦСКА, то многое будет зависеть от того, каким к тому моменту будет отрыв. Основные соперники «Зенита» - ЦСКА и «Краснодар», а вот «Спартак» уже отвалился.
Наверно зря ....весной Сёмин идёт с наилучшими табличными показателями....за 5 туров....
Наверно зря ....весной Сёмин идёт с наилучшими табличными показателями....за 5 туров....
Как гласит пословица: " Мяч круглый "..
Как гласит пословица: " Мяч круглый "..