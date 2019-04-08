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Желудков: «„Спартак“ выпал из чемпионской гонки»

сегодня, 08:15

Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков похвалил защитника команды Ярослава Ракицкого и назвал фаворитов в борьбе за чемпионский титул в РПЛ.

Знаете, когда я забивал штрафные, он еще в коротких штанишках ходил в садик, или вообще не родился (смеется). Откуда он мог увидеть мои штрафные? Мои были немного с другой точки, но Ярослав тоже здорово пробивает. Он попал два раза - молодец. У меня точка немного правее. Здесь точка под правую ногу, но он и с левой смог забить - молодец.

Я все-таки считаю, что «Краснодар» - главный конкурент «Зенита» в чемпионской гонке. Командам предстоит матч в Краснодаре. Это будет решающая игра. Что касается домашнего матча с ЦСКА, то многое будет зависеть от того, каким к тому моменту будет отрыв. Основные соперники «Зенита» - ЦСКА и «Краснодар», а вот «Спартак» уже отвалился.

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Все комментарии
Суеверный
Суеверный
   401 / 968
сегодня в 08:41
"...Выпал...". Так Спартак туда и не "впадал". Просто стечению обстоятельств разок стал чемпионом РФПЛ. Конечно это не плохо - слепые прозрели, глухие запросто играют на фоно Шопена, дети родились со штампом в виде ромбика. А раз в десять лет и охотничье ружье стрельнуть может. Тут ведь так - главное не напугать лося или кабана, не то придется метров на десять взлететь на ближайшую сосну. Я коней не упоминая - растопчут и легче закрасить слоем чем отдирать.. Понедельник, скоро перерыв, хлопну пивасика, погода хорошая, правда обещают синоптика от Спартака - небеса будут плакать...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 968
сегодня в 08:34
Локо вообще чтоль никто не рассматривает ???

Наверно зря ....весной Сёмин идёт с наилучшими табличными показателями....за 5 туров....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 968
сегодня в 08:25
Он и не впадал в неё. Юбилей в 22, раньше ждать не приходится...
Бестрофейный
Бестрофейный
   118 / 968
сегодня в 08:24
Его там в принципе не должно быть.
ermak6848
ermak6848
   157 / 968
сегодня в 08:24
ещё рановато об этом говорить...
Как гласит пословица: " Мяч круглый "..
time out
time out
   95 / 968
сегодня в 08:20
Спартак отвалился из чемпионской гонки когда нагло убрали Карреру.
Denkuz
Denkuz
   55 / 968
сегодня в 08:19
Не может быть, он лучше всех играет в чемпионате.
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