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Ринат Билялетдинов: «У „Зенита“ нечемпионская игра»

сегодня, 22:54
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Российский специалист Ринат Билялетдинов поделился мнением о матче 22-го тура РПЛ «Локомотив» - «Зенит» (1:1).

Ничья — закономерный исход. Внимательно играли в обороне, команды не раскрывались. Качество игры? Раз моментов нет, значит, качество игры оставляет желать лучшего. Соперники были озабочены, чтобы в первую очередь не пропустить.

Шансы на чемпионство у «Локомотива»? Теоретические, конечно, сохраняются, другое дело — практические. Мы можем анализировать соперников и календарь, а футбол все перевернет иначе. Теоретически очков еще достаточно, но на практике, я думаю, «Зенит» будет увеличивать отрыв, но и тот, который есть, будет нелегко отыграть. Все еще теоретически имеют шансы, скажем так.

У «Зенита» нечемпионская игра. Знаете, для меня чемпионская игра — это доминирующее владение мячом. Не просто перекаты мяча, а именно создание моментов у ворот соперника, реальных угроз. Вот этой доминирующей игры нет ни у кого. Можно создать десять моментов, а реализовать два или три, а можно создать четыре момента и реализовать все.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил Palex
   11 / 980
сегодня в 23:16
Тоже верно...бывают проблески, но редко...
post-navigator
post-navigator
   78 / 980
сегодня в 23:13
Биля такая Биля... Бегает от новости к новости. Принюхивается, поднимает лапку и ставит метку. "Мужыки, хто крайний в очереди за хайпом?"
Palex
Palex ответил Footbolista
   69 / 980
сегодня в 23:12
Все эти разговоры, по поводу чемпионской игры в пользу бедных. Для меня (да и не только)показатель классности и мастерства команды,это её выступление в ЛЧ или ЛЕ. А там к сожалению,мы серые и убогие.
Fleischjager
Fleischjager
   401 / 980
сегодня в 23:06
чпеалист менявший клубы как изделие высказался
Footbolista
Footbolista ответил Palex
   11 / 980
сегодня в 23:00
Ты прав...ни у кого...Краснодар неплохо выглядит, но не стабилен...
Palex
Palex
   69 / 980
сегодня в 22:57
Скажи у кого чемпионская?
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   53 / 980
сегодня в 22:57
Да я вообще уже не помню, про какого чемпиона говорили, что у него "чемпионская игра". У нас команды, которые играют лучше, по итоге занимают любое место, кроме первого!
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