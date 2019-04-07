Ринат Билялетдинов: «У „Зенита“ нечемпионская игра»

Российский специалист Ринат Билялетдинов поделился мнением о матче 22-го тура РПЛ «Локомотив» - «Зенит» (1:1).

Ничья — закономерный исход. Внимательно играли в обороне, команды не раскрывались. Качество игры? Раз моментов нет, значит, качество игры оставляет желать лучшего. Соперники были озабочены, чтобы в первую очередь не пропустить.

Шансы на чемпионство у «Локомотива»? Теоретические, конечно, сохраняются, другое дело — практические. Мы можем анализировать соперников и календарь, а футбол все перевернет иначе. Теоретически очков еще достаточно, но на практике, я думаю, «Зенит» будет увеличивать отрыв, но и тот, который есть, будет нелегко отыграть. Все еще теоретически имеют шансы, скажем так.

У «Зенита» нечемпионская игра. Знаете, для меня чемпионская игра — это доминирующее владение мячом. Не просто перекаты мяча, а именно создание моментов у ворот соперника, реальных угроз. Вот этой доминирующей игры нет ни у кого. Можно создать десять моментов, а реализовать два или три, а можно создать четыре момента и реализовать все.