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Боярский: «Шансы „Зенита“ на чемпионство оцениваю в 90 %»

сегодня, 23:14
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Знаменитый актер и футбольный болельщик Михаил Боярский прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ «Локомотив» - «Зенит» (1:1).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 4 очка.

– Счет в пользу «Краснодара» и ЦСКА?

– В пользу «Зенита».

– Почему?

– Потому что теперь дорога открыта. Думаю, что конкурентов за первое место у питерцев уже не будет.

– Еще ведь восемь туров впереди.

– Если с лидерами чемпионата на выезде играют вничью, это приближает к чемпионству. Тем более, «железнодорожники», по сравнению с «Зенитом», забили случайный гол.

– Уверены, что игры с ЦСКА и «Краснодаром» питерцы выиграют?

– «Зенит» уже не напугаешь «Краснодаром». Шансы на то, что мы станем чемпионами, оцениваю в 90%.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 980
сегодня в 23:22
ой рано,ой рано
mangoх12
mangoх12
   7 / 980
сегодня в 23:21
а вот ШАНСонье всплыл))
Leha-ha50
Leha-ha50
   22 / 980
сегодня в 23:19
Торопиться не надо и не такие отрывы отыгрывались.
post-navigator
post-navigator
   78 / 980
сегодня в 23:19
Ну начинается...
Димoн
Димoн
   341 / 980
сегодня в 23:18
Скромничает мэтр) 99.9%
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