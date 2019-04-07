Боярский: «Шансы „Зенита“ на чемпионство оцениваю в 90 %»

сегодня, 23:14

Знаменитый актер и футбольный болельщик Михаил Боярский прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ «Локомотив» - «Зенит» (1:1).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 4 очка.

– Счет в пользу «Краснодара» и ЦСКА ?

– В пользу «Зенита».

– Почему?

– Потому что теперь дорога открыта. Думаю, что конкурентов за первое место у питерцев уже не будет.

– Еще ведь восемь туров впереди.

– Если с лидерами чемпионата на выезде играют вничью, это приближает к чемпионству. Тем более, «железнодорожники», по сравнению с «Зенитом», забили случайный гол.

– Уверены, что игры с ЦСКА и «Краснодаром» питерцы выиграют?

– «Зенит» уже не напугаешь «Краснодаром». Шансы на то, что мы станем чемпионами, оцениваю в 90%.