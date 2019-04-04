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СМИ: Роналду проиграл судебное дело немецкому журналу

сегодня, 17:42

Завершилось разбирательство между нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и немецким изданием Der Spiegel. Согласно информации L’Équipe, победу по итогам двух лет спора одержал еженедельник.

В 2017 году Der Spiegel обвинил футболиста в уклонении от уплаты налогов, однако вскоре удалил свою публикацию из-за решения областного суда Гамбурга. Теперь же, когда разбирательство закончилось и адвокаты Роналду отозвали иск, немецкое издание готово предоставить читателям материалы, раскрывающие подробности налогового скандала.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   119 / 904
сегодня в 19:00
Так ему и надо!
BarsfanBaku
BarsfanBaku ответил Мароканский передвижной дельфинарий
   748 / 904
сегодня в 18:55
Друг , у всех есть минусы . не нужно ценить по минусам , есть и плюсы . шикарный спортсмен , человек делает благие дела , помогает .
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   221 / 904
сегодня в 18:49
Айяяяй! Рон этого точно не переживет!! Как же не повезло парню!! 😎😂😂😂🤣😁☝️
NGY
NGY
   65 / 904
сегодня в 18:31
    Мaкc
    Мaкc
       457 / 904
    сегодня в 18:26
    переживёт
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
       70 / 904
    сегодня в 18:17
    дотошные сосиски отымели строптивого португальского гея)
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий
       319 / 904
    сегодня в 18:17
    Гей , насильник, уголовник.....пример для подражания) персофаны фас
    drug01
    drug01
       111 / 904
    сегодня в 18:14
    Не всегда ему побеждать!!!!
    mangoх12
    mangoх12
       14 / 904
    сегодня в 18:08
    ну все пошел по миру, теперь состригут все бабло ,
    в Европе преследуют за налоги , в Америке за изнасилование , остается Марроко))))))))))
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       73 / 904
    сегодня в 18:01
    Ооо дастин фантастиш!😂😂😂
    ДСА
    ДСА
       142 / 904
    сегодня в 18:00
    Не все деньги решают.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       156 / 904
    сегодня в 17:59
    В Турине люди запасаются спасательными жилетами и надувными лодками.
    Опять Кристина будет плакать у окна всю ночь, а может и больше.
    ZjzoRe
    ZjzoRe ответил da da da
       338 / 904
    сегодня в 17:54
    Рона в тюрьму
    скорее, его бухгалтера. Сомневаюсь, что Рон или Лео сами сидят и думают, как бы скрыть деньги)
    da da da
    da da da
       395 / 904
    сегодня в 17:46
    Рона в тюрьму
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