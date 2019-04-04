СМИ: Роналду проиграл судебное дело немецкому журналу

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Завершилось разбирательство между нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и немецким изданием Der Spiegel. Согласно информации L’Équipe, победу по итогам двух лет спора одержал еженедельник.

В 2017 году Der Spiegel обвинил футболиста в уклонении от уплаты налогов, однако вскоре удалил свою публикацию из-за решения областного суда Гамбурга. Теперь же, когда разбирательство закончилось и адвокаты Роналду отозвали иск, немецкое издание готово предоставить читателям материалы, раскрывающие подробности налогового скандала.