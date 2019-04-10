Капелло рассказал, как «Реал» подписал Карлоса в 1996 году

Итальянский специалист Фабио Капелло вспомнил, как в 1996 году в мадридском «Реале» оказался Роберто Карлос, празднующий сегодня свой 46-й день рождения.

В 1996 году «Реал» попросил меня возглавить команду. Я был счастлив. Поехал из «Милана» в «Реал». Днем мне позвонил агент [Джованни] Бранкини и сказал: «Слушай, Фабио. „Интер“ продает Роберто Карлоса».

Я сказал: «Нет, не может быть, чтобы „Интер“ продавал Роберто Карлоса». Он отвечает: «Может-может. Они говорят, он не умеет обороняться персонально, а их это не устраивает». Я говорю: «Нет, не верю». Они продавали его за шесть с половиной миллиардов. Тогда еще были песеты, лиры.

Так вот я говорю: «Нет, не верю, не верю. Если все так, как ты говоришь, пусть клуб пришлет мне факс - с подписью, ценой и так далее». Ладно.

Через три-четыре часа приходит факс, подписанный клубом: «Роберто Карлос продается по фиксированной цене». Я позвонил президенту [«Реала» Лоренсо Сансу] и сказал: «Слушай, тебе надо лететь первым утренним рейсом. Бросай все дела и лети в Милан подписывать контракт с Роберто Карлосом».

В восемь утра президент прилетел, они пообщались с юристами, и в одиннадцать Роберто Карлос уже был игроком «Реала».

Думаю, это самое быстрое приобретение игрока, который позже поднялся так высоко и много лет играл ключевую роль в «Реале». Этот изумительный трансфер состоялся меньше, чем за 24 часа.