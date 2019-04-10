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Джан: «Клопп был разочарован, когда узнал, что я ухожу из „Ливерпуля“»

сегодня, 15:55

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан в интервью DAZN рассказал о своем переходе в туринский клуб из «Ливерпуля». 

Клопп был разочарован, когда узнал, что я ухожу из «Ливерпуля». 

Однако я объяснил ему, что хочу новых эмоций, и он понял меня. Он знал, что это был мой выбор не против него или клуба, а просто новый вызов для меня. 

Я все еще общаюсь с ним, и я всегда буду благодарен «Ливерпулю». 

Ранее Джан высказался о проблеме расизма в футболе.

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Все комментарии
Serg3.12
Serg3.12
   10 / 958
сегодня в 16:20
Клопп не доволен..?
Не знаю, а по мне так здорово, что ушёл.
Ещё бы вместо Ловрена приличного игрока приобрести)
STVA 1
STVA 1
   136 / 958
сегодня в 15:56
Значит не судьба
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