Джан: «Клопп был разочарован, когда узнал, что я ухожу из „Ливерпуля“»

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан в интервью DAZN рассказал о своем переходе в туринский клуб из «Ливерпуля».

Клопп был разочарован, когда узнал, что я ухожу из «Ливерпуля».

Однако я объяснил ему, что хочу новых эмоций, и он понял меня. Он знал, что это был мой выбор не против него или клуба, а просто новый вызов для меня.

Я все еще общаюсь с ним, и я всегда буду благодарен «Ливерпулю».