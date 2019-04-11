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Соловчук: «Я видел на видеозаписи два удара Мамаева кулаком в голову»

сегодня, 13:19

Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, рассказал в ходе показаний о том, как происходило нападение на него со стороны нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого.

Я видел на видеозаписи два удара Мамаева кулаком в голову. Меня повели к машине. В этот момент Мамаев начал бить авто: по зеркалам, изнутри бить автомобиль. Ещё один человек разбил форточку. В этот момент Александр Кокорин попытался рассказать, как правильно жить. В этот момент от меня отстали. Я на всякий случай извинился, чтобы от меня отстали, и попытался уехать. В этот момент Кокорин, кажется, крикнул: «Не вздумай заявлять в полицию, я сфотографировал номера». 

Я просил остановиться от побоев и не трогать машину, говорил, что она не моя. Я не проявлял агрессию, держал руки в безобидном положении.

Дальше я сел в машину, уехал на другую сторону Садового кольца, к концертному залу «Чайковский». Вышел посмотреть, что с автомобилем. Смутно помню. Как оказалось, что охранник концертного зала вызвал скорую и полицию. Говорил, что я несколько минут сидел в машине неподвижно, вся машина в крови была, форточка разбита. Потом приехала полиция и скорая, меня увезли в Боткинскую больницу.

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ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   28 / 966
сегодня в 13:26
ТЕБЕ ЕЩЁ ПОВЕЗЛО, ЧТО СТУЛА РЯДОМ НЕ БЫЛО !!!

ГЫ-ГЫ
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