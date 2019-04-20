Гаттузо: «В первом тайме мы сыграли ниже своих возможностей»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в эфире Sky Sport прокомментировал ничью с «Пармой».
В первом тайме мы сыграли ниже своих возможностей. Соперник здорово оборонялся, нам пришлось приложить усилия, чтобы открыть счет в матче. После перерыва мы хорошо действовали в атаке, у нас были возможности удвоить преимущество. Но затем случился штрафной удар, соперник забил прекрасный гол. Сегодня мы заработали одно очко - движемся дальше.
кабинетус был кабинетом и БУДЕТТТ!!!!!!!!!!!!
кабинетус был кабинетом и БУДЕТТТ!!!!!!!!!!!!
а на ,,, они тогда выходят?
пускай бы технари были бы)))
не смеши людей
тебе просто стыдно за них,как и мне,
летят посл команде а ты про ЛЧ хааххаха
а на ,,, они тогда выходят?
пускай бы технари были бы)))
не смеши людей
тебе просто стыдно за них,как и мне,
летят посл команде а ты про ЛЧ хааххаха
А то ваши помойки или не пробиваются или Бетисам и Айнтрахтам сливаются. Аха-ха)
А то ваши помойки или не пробиваются или Бетисам и Айнтрахтам сливаются. Аха-ха)
царь ты такой жалостный честно!!!
хахахахахахахаха
интересный ты
царь ты такой жалостный честно!!!
хахахахахахахаха
интересный ты