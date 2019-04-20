Гаттузо: «В первом тайме мы сыграли ниже своих возможностей»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в эфире Sky Sport прокомментировал ничью с «Пармой».

В первом тайме мы сыграли ниже своих возможностей. Соперник здорово оборонялся, нам пришлось приложить усилия, чтобы открыть счет в матче. После перерыва мы хорошо действовали в атаке, у нас были возможности удвоить преимущество. Но затем случился штрафной удар, соперник забил прекрасный гол. Сегодня мы заработали одно очко - движемся дальше.