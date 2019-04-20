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Гаттузо: «В первом тайме мы сыграли ниже своих возможностей»

20 апреля 2019, 17:14
ПармаЛоготип футбольный клуб Парма1 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в эфире Sky Sport прокомментировал ничью с «Пармой».

В первом тайме мы сыграли ниже своих возможностей. Соперник здорово оборонялся, нам пришлось приложить усилия, чтобы открыть счет в матче. После перерыва мы хорошо действовали в атаке, у нас были возможности удвоить преимущество. Но затем случился штрафной удар, соперник забил прекрасный гол. Сегодня мы заработали одно очко - движемся дальше.

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BobACMilan
BobACMilan
20 апреля в 19:50
Милану нужен тренер уровня Коне или Маурино а не такой физрук как ты. GattusoOUT
Князь Московский
Князь Московский ответил FILL3286
   13 / 959
20 апреля в 17:39
аххахахаха а на ,,, они тогда выходят? пускай бы технари были бы))) не смеши людей тебе просто стыдно за них,как и мне, летят посл команде а ты про ЛЧ хааххаха
Стыдно только за Спартак и старика Берла. Аха-ха)
FILL3286
FILL3286 ответил Князь Московский
   31 / 959
20 апреля в 17:38
Говорю же, что лацики уже не играют, им по боку.
    cevin cigan
    cevin cigan ответил Князь Московский
       380 / 959
    20 апреля в 17:36
    Плакать хочется, когда китайские помойки из Милана в который раз вытягивают судьи в зону ЛЧ.
    Обычно буки эти моменты просчитывают,а тут они на "коне"! Срывают такое бабло....ц,к,и
    FILL3286
    FILL3286 ответил Князь Московский
       31 / 959
    20 апреля в 17:35
    Говорю же, что лацики уже не играют, им по боку.
    аххахахаха
    а на ,,, они тогда выходят?
    пускай бы технари были бы)))
    не смеши людей
    тебе просто стыдно за них,как и мне,
    летят посл команде а ты про ЛЧ хааххаха
    Князь Московский
    Князь Московский ответил FILL3286
       13 / 959
    20 апреля в 17:34
    вышвырнули как вас выкинул Аякс???? ахахах
      Князь Московский
      Князь Московский ответил FILL3286
         13 / 959
      20 апреля в 17:32
      да дай бог что бы мы туда не попали,я и не спорю,не ,,, там делать с такими игроками и с чудо тренером,а лацио ща летит тоже судья виноват?? хахахахаха
      Говорю же, что лацики уже не играют, им по боку.
      FILL3286
      FILL3286 ответил Князь Московский
         31 / 959
      20 апреля в 17:32
      А им уже ничего не надо. Главное, что бы вашу помойку из зоны ЛЧ вышвырнули.
      вышвырнули как вас выкинул Аякс???? ахахах
      Князь Московский
      Князь Московский ответил FILL3286
         13 / 959
      20 апреля в 17:32
      хахахаха царь ты такой жалостный честно!!! хахахахахахахаха интересный ты
        FILL3286
        FILL3286 ответил Князь Московский
           31 / 959
        20 апреля в 17:31
        А им уже ничего не надо. Главное, что бы вашу помойку из зоны ЛЧ вышвырнули.
        да дай бог что бы мы туда не попали,я и не спорю,не ,,, там делать с такими игроками и с чудо тренером,а лацио ща летит тоже судья виноват?? хахахахаха
        Князь Московский
        Князь Московский ответил cevin cigan
           13 / 959
        20 апреля в 17:30
        Да на результаты смотришь и дуреешь(а на кэф вообще смеяться и плакать хочется)
          FILL3286
          FILL3286 ответил Князь Московский
             31 / 959
          20 апреля в 17:29
          Для Лацио борьба окончена, их судьи снова оставили за бортом ЛЧ, а ЛЕ не нужна, хоть никуда она и не денется.
          хахахаха
          царь ты такой жалостный честно!!!
          хахахахахахахаха
          интересный ты
          Князь Московский
          Князь Московский ответил FILL3286
             13 / 959
          20 апреля в 17:29
          вон твой лацио последней команде летит,без судей ни как((ахахахах
            cevin cigan
            cevin cigan ответил Князь Московский
               380 / 959
            20 апреля в 17:29
            Для Лацио борьба окончена, их судьи снова оставили за бортом ЛЧ, а ЛЕ не нужна, хоть никуда она и не денется.
            Да на результаты смотришь и дуреешь(а на кэф вообще смеяться и плакать хочется)
            FILL3286
            FILL3286 ответил Князь Московский
               31 / 959
            20 апреля в 17:28
            Для Лацио борьба окончена, их судьи снова оставили за бортом ЛЧ, а ЛЕ не нужна, хоть никуда она и не денется.
            вон твой лацио последней команде летит,без судей ни как((ахахахах
            cska plus
            cska plus
               20 / 959
            20 апреля в 17:28
            Хреново играе Милан, особенно последние несколько матчей.
            Князь Московский
            Князь Московский ответил cevin cigan
               13 / 959
            20 апреля в 17:25
            Да все вы продажные тотолизаторщики! Вон вылетевший Кьево дрюкает Лацио в гостях после первого тайма 0-2!!!
            Для Лацио борьба окончена, их судьи снова оставили за бортом ЛЧ, а ЛЕ не нужна, хоть никуда она и не денется.
            cevin cigan
            cevin cigan
               380 / 959
            20 апреля в 17:22
            Да все вы продажные тотолизаторщики! Вон вылетевший Кьево дрюкает Лацио в гостях после первого тайма 0-2!!!
            Князь Московский
            Князь Московский
               13 / 959
            20 апреля в 17:20
            Нет левых пенок - нет побед. Жаль Парма не выиграла.
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