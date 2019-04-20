Фабрегас: «„Тоттенхэм“ больше ничего не выиграет в этом сезоне»

Между игроком «Монако» Сеском Фабрегасом и бывшим футболистом «Тоттенхэма» Грэмом Робертсом произошла перепалка в социальных сетях.
Испанец попросил болельщиков сделать выбор между поражением в финале Лиги чемпионов и победой в Лиге Европы. Робертс в ответ предположил, что у хавбека, вероятно, много свободного времени, если он задается таким вопросом. Бывший «канонир» ответил англичанину:
Я не знаю вас и я не знаю, получаю ли я достаточно игрового времени, но я знаю, что вы («Тоттенхэм») больше ничего не выиграете (речь идет о победе над «Манчестер Сити» в ЛЧ) в этом сезоне.
Грэм Робертс выступал за «шпор» с 1980 по 1986 год. На его счету более 200 матчей за команду.
А так, хочется, чтобы и Тоттенхэм и Ливерпуль были в финале.
А так, хочется, чтобы и Тоттенхэм и Ливерпуль были в финале.