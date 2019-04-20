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Фабрегас: «„Тоттенхэм“ больше ничего не выиграет в этом сезоне»

20 апреля 2019, 14:04

Между игроком «Монако» Сеском Фабрегасом и бывшим футболистом «Тоттенхэма» Грэмом Робертсом произошла перепалка в социальных сетях.

Испанец попросил болельщиков сделать выбор между поражением в финале Лиги чемпионов и победой в Лиге Европы. Робертс в ответ предположил, что у хавбека, вероятно, много свободного времени, если он задается таким вопросом. Бывший «канонир» ответил англичанину:

Я не знаю вас и я не знаю, получаю ли я достаточно игрового времени, но я знаю, что вы («Тоттенхэм») больше ничего не выиграете (речь идет о победе над «Манчестер Сити» в ЛЧ) в этом сезоне.

Грэм Робертс выступал за «шпор» с 1980 по 1986 год. На его счету более 200 матчей за команду. 

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   160 / 959
20 апреля в 20:17
Если Фабрегас намекает на победу Челси в ЛЕ, то я бы не был так уверен, Айнтрахт может легко лишить Челси финала.
Kresi frok
Kresi frok
   115 / 959
20 апреля в 19:53
Бамбит у балетного аха))
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 959
20 апреля в 18:09
Может и не выиграет, Сэск сам с Арсеналом ничего не достиг
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   28 / 959
20 апреля в 18:04
Это как-то жестоко со стороны Фабрегаса. В этом сезоне. Как будто в следующем что-то выиграют.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
   727 / 959
20 апреля в 17:33
Фабрегас жалкий барсук
Romeo 777
Romeo 777
   198 / 959
20 апреля в 16:28
Сеск по старой привычке (Арсенал, Челси) подкалывает Тоттенхэм)
А так, хочется, чтобы и Тоттенхэм и Ливерпуль были в финале.
Сергей Шакуто
Сергей Шакуто ответил Zlatan35
   796 / 959
20 апреля в 16:11
если случится чудо и Тоттенхэм обыграет Аякс, в финале Тоттенхэм проиграет с кем бы он не играл
Чудо как раз случится если Тоттенхем не пройдет в финал...
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   135 / 959
20 апреля в 15:27
Ну а Фабра-то прав.
dzvinka
dzvinka
   69 / 959
20 апреля в 15:21
фабрегас трепло безпонтовое, не более.
Zak11
Zak11
   250 / 959
20 апреля в 15:11
Фабрегас забыл видимо, что он с Арсеналом проиграл финал. Робертс хорошо ответил этому ...
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 959
20 апреля в 15:07
если случится чудо и Тоттенхэм обыграет Аякс, в финале Тоттенхэм проиграет с кем бы он не играл
sparxx2
sparxx2
   257 / 959
20 апреля в 15:02
Фабрегас жалкий, битый мальчуган. Над таким даже стебаться не по кайфу.
Alex12357
Alex12357
   405 / 959
20 апреля в 14:58
Выйграет ,не выйграет -он уже многое показал выбив из ЛЧ МС -это дорогого стоит!
marvel777
marvel777
   297 / 959
20 апреля в 14:43
вот и посмотрим,желаю удачи Тоттэнхэму в ЛЧ
STVA 1
STVA 1
   43 / 959
20 апреля в 14:14
Скорее всего так и будет .
Узбагоеный
Узбагоеный
   102 / 959
20 апреля в 14:11
Сеск прав.
cevin cigan
cevin cigan ответил mondial18
   380 / 959
20 апреля в 14:08
а что выиграет Фабрегас ?
Отрез на брюки и хрен в руки!
dimagas1
dimagas1
   307 / 959
20 апреля в 14:08
А они уже что-то успели выиграть?
mondial18
mondial18
   770 / 959
20 апреля в 14:07
а что выиграет Фабрегас ?
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