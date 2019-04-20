Пуйоль: «Месси - лучший футболист в истории»

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль похвалил форварда команды Лионеля Месси.

Он играет на невероятном уровне. Я считаю его самым лучшим футболистом в истории. Он доказывает это уже долгое время и развивает свои способности. Лео всегда был лидером на поле, но теперь он лидер и за его пределами. Месси замкнутый человек, но теперь он ведет за собой игроков «Барселоны».