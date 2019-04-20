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Пуйоль: «Месси - лучший футболист в истории»

20 апреля 2019, 12:02

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль похвалил форварда команды Лионеля Месси.

Он играет на невероятном уровне. Я считаю его самым лучшим футболистом в истории. Он доказывает это уже долгое время и развивает свои способности. Лео всегда был лидером на поле, но теперь он лидер и за его пределами. Месси замкнутый человек, но теперь он ведет за собой игроков «Барселоны». 

В текущем сезоне 31-летний аргентинец провел 29 матчей в Примере (33 гола + 12 голевых передач). 

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Все комментарии
Pancher_95
Pancher_95
   362 / 959
20 апреля в 20:12
Мля и Пуйоль в ту же гребёнку... думал один мужик в балерина, а нет, та же балерина
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
20 апреля в 19:17
Месси крут.
Самедов Агил
Самедов Агил ответил Oplot
   107 / 959
20 апреля в 19:17
Как ни отцу верит!!! Молодец
Oplot
Oplot ответил Самедов Агил
20 апреля в 19:09
Мне 24,мой отец смотрел всех тех легенд 70х,80х,90х,и он мне сказал что Месси лучше всех их)так что я ему верю😜
KOMMEHTATOP
KOMMEHTATOP
   746 / 959
20 апреля в 16:57
Месси лучший в гей-столицей Испании.
Самедов Агил
Самедов Агил ответил Oplot
   107 / 959
20 апреля в 16:47
Тебе сколько лет? Только вот честно.... Марадона с напоили лигу Европы брал...со средней командой... И выигрывал серию тогда самый сильный чемпионат где любой апо или ла лига щас и рядом ни стояло! И команды выигрывают трофейи а не отдельные играки...но иногда отдельно взятый игрок делает намного больше чем вся команда...да месси тащил и тащит Барселону...это мой любимый футболист из играющих но я ещё раз повторюсь вот чего то в финалах ему не хвотает....и не трогай марадона он больше чем сам футбол он в одиночку выигрывал игры как для Аргентины так и для напоили!!! И вы ни можете говорит что эпоха марадона футбол ни такой был тыры пыры ещё че то....кокраз тогда футбол был сильнее чем сейчас но слабее чем в начале 2000х годов... Весь мир про месси и роналду уже 11 лет! Это деградация футбола... За исключением месси и роналду..... Сейчас тактика и стротегия рулит а тогда импровизация и шальной чистый от сердца футбол был!
Oplot
Oplot ответил Самедов Агил
20 апреля в 15:41
А что показал Марадона в клубном уровне?он даже лч не брал,а Лео на клубном уровне брал все и по многу раз,сколько голов сколько пасов с ним никтотдаже рядом не стоит,учитывая что защитники сейчас более сильные чем раньше и сам футбол более атлетичный
Самедов Агил
Самедов Агил ответил alexfor
   107 / 959
20 апреля в 15:38
Так в этом и фишка месси....он приучил нас к тому что всех обыграет и забет...он гений своего дела....но пойми иньеста до своего гола или зидан они также играли и в клубах...ну ни везёт месси в сборной... А про игуаин я вообще молчу!!
lobsterdam
lobsterdam
   220 / 959
20 апреля в 15:34
ну это неудивительно, нашли кого спросить...
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   41 / 959
20 апреля в 15:34
Сколько дней подряд подрывают стулья глоров португальца
BARCDJIN
BARCDJIN
   183 / 959
20 апреля в 15:07
Бесспорно!
зигзаг
зигзаг
   949 / 959
20 апреля в 14:59
По рекордам, трофеям и уникальным достижениям Месси впереди всех. А так же распасовщик отличный и забивает больше всех. Есть футболисты отличные и всех их мы просто сравниваем с ним, но не более. Но в самой истории футбола за ним все глотают пыль
koke90
koke90
20 апреля в 14:43
итог пеналду: липовые ЗМ, купленные пересом ЛЧ, дети из пробирки, мароканский муж, крашенные ногти, шампунь, позор на ЧЕ, вечное нытье
Triem
Triem
20 апреля в 14:38
Он играет красиво конечно, но в истории футбола есть чемпионы мира а для слова лучший мерила не существует.
alexfor
alexfor ответил Самедов Агил
   210 / 959
20 апреля в 14:34
Безусловно ты прав! Кройф и компания это великие футболисты индивидуальность это у каждого играка свое но когда игрок проигрывает 3 финала со сборной то о каком величии тут говорит? Хотья бы в одном финале месси обязан был показать что он самый лучший а он этого не сделал, а иньеста зидан пирло феномен этого кокраз и делали в решающих матчах показывали кто есть кто
не, ну погоди. ты когда говоришь про то, кто что показал, а кто нет, углубляйся в каждый конкретный момент. иньеста - забил после того, как его в штрафной одного оставили. он безусловно молодец, что там оказался, но разве за это надо величать игрока гением? зидан - так же в финале замкнул с головы хорошие пасы. в чем гениальность. феномен да - весь тот чм протащил, спору ноль. но он и форвард и должен был забивать много. да и поддержка за его спиной из сплошных звезд ого-го была. даже аргентина 2014 рядом не стояла, если только в нападении. вы просто от месси ждете именно голов все, забывая посмотреть, откуда он вообще атаки на поле начинает. почему-то никто не критикует игуаина, который в каждом из финалов порол убойные моменты, в том числе и в финале чм. месси в сборной диспетчер, выдает вот на таких игуаинов передачи и делает это отлично.
Самедов Агил
Самедов Агил ответил alexfor
   107 / 959
20 апреля в 14:29
Сейчас индивидуально месси неймару и роналду нето равных...ну может мбапе в будущем если также продолжит
Самедов Агил
Самедов Агил ответил alexfor
   107 / 959
20 апреля в 14:28
Безусловно ты прав! Кройф и компания это великие футболисты индивидуальность это у каждого играка свое но когда игрок проигрывает 3 финала со сборной то о каком величии тут говорит? Хотья бы в одном финале месси обязан был показать что он самый лучший а он этого не сделал, а иньеста зидан пирло феномен этого кокраз и делали в решающих матчах показывали кто есть кто
Тага Дага
Тага Дага
   248 / 959
20 апреля в 14:27
В Аргентине рождаются гении...в Бразилии таланты...это факт,тут спросить бесполезно.Есть Кройфф,который не уступает бразильцам.А бла бла бла...уже надоело.
alexfor
alexfor ответил Самедов Агил
   210 / 959
20 апреля в 14:24
И допустим лео выиграет ЧМ и что дальше? Знаешь сколько играков кубок мира выигрывали? А сколько играков выигрывал кубок мира дважды? Выше марадона месси все равно ни подняться! Но это марадона царь король и бог футбола! А месси хорош и великолепен но он ни марадона это факт
знаешь, как тупо равнять игроков по командным трофеям?) получается, все, кто хоть однажды выиграл чм, лучше месси и других игроков, кто ни разу не выиграл. тот же кройф. это бредовая логика. игроков надо сравнивать по индивидуальным достижениям.
Самедов Агил
Самедов Агил ответил Oplot
   107 / 959
20 апреля в 14:22
И допустим лео выиграет ЧМ и что дальше? Знаешь сколько играков кубок мира выигрывали? А сколько играков выигрывал кубок мира дважды? Выше марадона месси все равно ни подняться! Но это марадона царь король и бог футбола! А месси хорош и великолепен но он ни марадона это факт
Самедов Агил
Самедов Агил ответил Oplot
   107 / 959
20 апреля в 14:19
Ещё копа Америки у него ни хвотает, месси великолепный игрок но что то ему всегда мешает в сборной, кстати и ни капли вины ведь у него нето, просто стечение обстоятельств
alexfor
alexfor ответил mihaluch
   210 / 959
20 апреля в 14:15
Что не говорить, а Марадона был лучше,в какой бы команде он не играл, он играл на команду,а не команда играла на него.
ахаахах) именно поэтому у месси в барсе и гп больше)) горе-аналитик)
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
20 апреля в 14:13
Что не говорить, а Марадона был лучше,в какой бы команде он не играл, он играл на команду,а не команда играла на него.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 959
20 апреля в 14:11
Да это и так все знают. Убери Месси из Барсы и Барса тут же превратится в Севилью.
Убери пеналду из Юве то ничего не изменится. Кабинет что с ним что без него регулярно вылетал из ЛЧ
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил Рональду мой кумир
   40 / 959
20 апреля в 14:10
Лучший эта Рон
Ахах ты про девушку в трусах на аве?)
alexfor
alexfor ответил juvenale
   210 / 959
20 апреля в 14:06
хахха видишь, человек даже без подносчиков снарядов ,забил все голы Ювентуса в плэйоффе лч)))
хахах)) как забил?) прошел полкоманды, или сделал гол из-за пределов штрафной? в том и дело, поднесли на блюде.
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
   594 / 959
20 апреля в 14:05
Лучший эта Рон
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ALBA BARCELONA 21
   14 / 959
20 апреля в 13:58
Я уважаю твое мнение.Если не умрем к этому времени тогда узнаем.Смерть разбудит всех но там не до футбола будет.Надеюсь,если я умру ты к этому времени может жить будешь.
Будь более оптимистичным)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Groove000
   14 / 959
20 апреля в 13:57
Согласен, но даже многие старики считают Месси и Криша лучшими. Мой дед, например, видел игры Пеле, Эйсебио, Гарринчи, Марадоны, но признает этих двух величайшими. Как-то так)
Конечно, но вот если бы им пришлось в детстве пинать скомканные газеты и играть деревянными по современным меркам мячами на отнюдь не таких ровных газонах, думаю, они бы не превзошли Пеле и Гарринчу)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Так Себе Аналитик
   125 / 959
20 апреля в 13:56
Спорим, через 15-30 лет будут игроки лучше и Месси и Рона (Так всегда со временем, потому что и спортивная фармакология и возможности растут. Сейчас уже спортсмены тренируются с мячами, напичканными электроникой, которые подсказывают им, когда они ударили не так и как нужно было подкрутить. Конечно, технически они будут более совершенными). И так же будут говорить, что они лучшие игроки мира за всю историю.
Я уважаю твое мнение.Если не умрем к этому времени тогда узнаем.Смерть разбудит всех но там не до футбола будет.Надеюсь,если я умру ты к этому времени может жить будешь.
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