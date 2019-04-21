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Миллер: «Браво! „Зенит“ — чемпион!»

21 апреля 2019, 12:02
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ.

Это была игра из серии «золотой фонд российского футбола». «Зенит» показал, как выглядит настоящий котел великой футбольной битвы. И в конце во всё футбольное поле поставил печать «воля к победе». 

Браво! «Зенит» — чемпион!

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответил Гурманоид
   525 / 959
22 апреля в 11:01
Презираю зенит. Презираю Миллера... все думают, что в газпроме сбываются мечты... он уничтожил газпром. мечты сбываются только у него и его игрушек... падаль он. и падаль зенит... я пашу на газпром... рядом со мной и множество других пахарей. жрёт 57 в одно рыло. все остальные выживают
Интересно, где тебя принуждают пахать на Газпром.
Fleischjager
Fleischjager ответил Jeck Denielse
   370 / 959
22 апреля в 00:23
Тебе рассказать историю???...Зенита и англичан ??? Садись по-удобней......: Зенит - Ливерпуль... Брендон Роджерс привез в Санкт-Петербург основной состав, в том числе Стивена Джеррарда, Луиса Суареса и Рахима Стерлинга. Но и питерцы были хороши, а исход матча решился в период с 69-й по 71-ю минуту, когда голы забили Халк и Сергей Семак. В «ответке» на «Энфилде» было тяжко, но за счет гостевого гола «Зенит» прошел грозного соперника. «Зенит» - «Манчестер Юнайтед» Кто-то считает матч за европейский Суперкубок выставочной встречей. Но, как правило, об этом говорят болельщики тех клубов, кому до этого трофея, как до Луны пешком. Вот сэр Алекс Фергюсон не держит Суперкубок за второстепенный трофей, а потому выставил на матч против «Зенита» самый что ни на есть основной состав. Тем весомее выглядит победа питерцев, у которых голами отметились Павел Погребняк и Мигель Данни. Ну если Гдазго Рейнджерс относить тоже к английским клубам - эту историю ты знаешь...победа...евротитул Питера...и всё такое.. Искал..по твоей просьбе позоры....не нашёл....извини...
для убогих и выигрыш у енисея уже история
Fleischjager
Fleischjager ответил Михаил Славнов
   370 / 959
22 апреля в 00:12
Вчера был в Москве, Весь город говорит Зенит-чемпион..
вся Россия говорит мы болеем за Зенит !!!
oFANATo
oFANATo
   141 / 959
21 апреля в 23:51
Зря так Миллер радуется, в ЛЧ у нашего новоявленного чемпиона не будет Вильярреала. Как бы не повторить 0:7 пищевика.
BARCDJIN
BARCDJIN
   183 / 959
21 апреля в 22:42
ВильяРРЕАЛ чемпион РФПЛ шавчата!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   369 / 959
21 апреля в 20:05
Вчера был в Москве, Весь город говорит Зенит-чемпион..
berda2003
berda2003 ответил Риелтор с берегов Невы
   469 / 959
21 апреля в 19:59
Приятно читать, все больные зенитоненавистники собрались. И евреев вспомнили, и маленьких деточек , которым нужна операция, народный газ и бюджетные деньги. Вот здесь, вот сейчас - фраза "заполыхали пуканы" приобрела смысл и зримое представление. Прям встают картины злобных и никчемных существ с отчаяньем стучащих по доскам. Да, зверята, зенит побеждает, красиво играет. Зенит сплочённая команда идущая к своей цели, и игроки, и тренеры, и руководство, и болельщики.
третьесортная команда испанского чемпионата размазала вашего газового чемпиона с дубодзюбой, как дворовую команду шавок...
berda2003
berda2003
   469 / 959
21 апреля в 19:57
третьесортная команда испанского чемпионата размазала вашего газового чемпиона с дубодзюбой, как дворовую команду шавок...
Гурманоид
Гурманоид
21 апреля в 19:05
кто может объяснить? что было на 67-минуте???? любой нормальный рефери дал бы горчичник Дзюбе.... Карась остался карасём...
Расул Манаев
Расул Манаев
21 апреля в 18:58
ыысунулся голубой язык из трубы...
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   317 / 959
21 апреля в 18:54
    Гурманоид
    Гурманоид
    21 апреля в 18:39
    Презираю зенит. Презираю Миллера... все думают, что в газпроме сбываются мечты... он уничтожил газпром. мечты сбываются только у него и его игрушек... падаль он. и падаль зенит... я пашу на газпром... рядом со мной и множество других пахарей. жрёт 57 в одно рыло. все остальные выживают
    Djon_V
    Djon_V
       716 / 959
    21 апреля в 18:29
    Не нравится мне когда коронуют раньше времени
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       183 / 959
    21 апреля в 18:13
    самих то голубых не тошнит от этих слов интересно...)))))


    питерские львы мля.....пхахахх
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
       427 / 959
    21 апреля в 18:09
    Недолго вам осталось, князьки лазурные.
    10 seconds to stars
    10 seconds to stars
       564 / 959
    21 апреля в 18:05
    Тьфу
    рже
    рже ответил Stalker-ato
       761 / 959
    21 апреля в 18:01
    Ты такой же клоун как твой будущий ванечка-правитель!
    рже
    рже ответил alexamit
       761 / 959
    21 апреля в 17:58
    Там все друг друга опускают
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответил LOpp
       390 / 959
    21 апреля в 17:32
    Не давно на соккере блог был про Аякс. Так вот, полуфиналист лиги чемпионов Аякс потратил на свой состав 52 млн евро. Зенит, чтобы выиграть убогий чемпионат России на текущий состав потратил, внимание - 220 млн евро! Нашли чем гордиться. Епт
    И в российских новостях, соберем всем миром Ванечке на операцию в Германии..... Это просто за гранью добра и зла.....
    lotsman
    lotsman ответил Контуженый
       525 / 959
    21 апреля в 17:32
    Еврей - ворюга! К нам бы его на "Чёрную речку". Дымоход бы ему прочищали по несколько раз в сутки
    Ты действительно контуженый.)))
    Алексей Миллер родился 31 января 1962 года в Ленинграде, в семье российских немцев.
    4RT
    4RT
       256 / 959
    21 апреля в 17:30
    Орк распрыгался,кольцо всевластия захотел)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил МКС
       8 / 959
    21 апреля в 17:20
    Ну у нас то было У коней было А у вас все рекорды впереди Да и напомни мне презренному Когда последний раз Зенит был на Энфилде, как закончился ваш позор
    Тебе рассказать историю???...Зенита и англичан ???
    Садись по-удобней......:

    Зенит - Ливерпуль...
    Брендон Роджерс привез в Санкт-Петербург основной состав, в том числе Стивена Джеррарда, Луиса Суареса и Рахима Стерлинга. Но и питерцы были хороши, а исход матча решился в период с 69-й по 71-ю минуту, когда голы забили Халк и Сергей Семак. В «ответке» на «Энфилде» было тяжко, но за счет гостевого гола «Зенит» прошел грозного соперника.

    «Зенит» - «Манчестер Юнайтед»
    Кто-то считает матч за европейский Суперкубок выставочной встречей. Но, как правило, об этом говорят болельщики тех клубов, кому до этого трофея, как до Луны пешком. Вот сэр Алекс Фергюсон не держит Суперкубок за второстепенный трофей, а потому выставил на матч против «Зенита» самый что ни на есть основной состав. Тем весомее выглядит победа питерцев, у которых голами отметились Павел Погребняк и Мигель Данни.

    Ну если Гдазго Рейнджерс относить тоже к английским клубам - эту историю ты знаешь...победа...евротитул Питера...и всё такое..

    Искал..по твоей просьбе позоры....не нашёл....извини...
    Паровозов
    Паровозов
       227 / 959
    21 апреля в 17:12
    Какая-то преждевременная эйфария у лазурных представителей, ещё матчи с Цска дома, Ростов и Терек на выезде всё ещё может произойти. Вот смеху будет если бомжы скатяться на 2-е или 3-е место.
    multiscan
    multiscan
    21 апреля в 17:08
    Миллер - гопник!? В том смысле, что сказал "гоп", а не перепрыгнул!
    kinderpingui
    kinderpingui
    21 апреля в 17:01
    Лозунг зенита: не можешь выиграть сам, ослабь команду противника!
    Грех при народном бюджете и такой тактике не быть французским псж или итальянским ювентусом
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW
       646 / 959
    21 апреля в 16:57
    Спасибо твоему чемодану и админресурсу не забудь им премии добавить за хорошее исполнение твоих заказов
    Agamaga
    Agamaga
       138 / 959
    21 апреля в 16:49
    Какой красноречивый
    clop
    clop
       148 / 959
    21 апреля в 16:37
    Это была эпическая битва. Очень рад, что победил именно Зенит.
    Красота... даже матюгаться не хочется :))
    kts
    kts
    21 апреля в 16:37
    В ЛЧ опустят бакланов на землю
    alexamit
    alexamit ответил Контуженый
       337 / 959
    21 апреля в 16:28
    Еврей - ворюга! К нам бы его на "Чёрную речку". Дымоход бы ему прочищали по несколько раз в сутки
    Миллер немец.
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