Миллер: «Браво! „Зенит“ — чемпион!»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ.
Это была игра из серии «золотой фонд российского футбола». «Зенит» показал, как выглядит настоящий котел великой футбольной битвы. И в конце во всё футбольное поле поставил печать «воля к победе».
Браво! «Зенит» — чемпион!
питерские львы мля.....пхахахх
питерские львы мля.....пхахахх
Алексей Миллер родился 31 января 1962 года в Ленинграде, в семье российских немцев.
Алексей Миллер родился 31 января 1962 года в Ленинграде, в семье российских немцев.
Садись по-удобней......:
Зенит - Ливерпуль...
Брендон Роджерс привез в Санкт-Петербург основной состав, в том числе Стивена Джеррарда, Луиса Суареса и Рахима Стерлинга. Но и питерцы были хороши, а исход матча решился в период с 69-й по 71-ю минуту, когда голы забили Халк и Сергей Семак. В «ответке» на «Энфилде» было тяжко, но за счет гостевого гола «Зенит» прошел грозного соперника.
«Зенит» - «Манчестер Юнайтед»
Кто-то считает матч за европейский Суперкубок выставочной встречей. Но, как правило, об этом говорят болельщики тех клубов, кому до этого трофея, как до Луны пешком. Вот сэр Алекс Фергюсон не держит Суперкубок за второстепенный трофей, а потому выставил на матч против «Зенита» самый что ни на есть основной состав. Тем весомее выглядит победа питерцев, у которых голами отметились Павел Погребняк и Мигель Данни.
Ну если Гдазго Рейнджерс относить тоже к английским клубам - эту историю ты знаешь...победа...евротитул Питера...и всё такое..
Искал..по твоей просьбе позоры....не нашёл....извини...
Садись по-удобней......:
Зенит - Ливерпуль...
Брендон Роджерс привез в Санкт-Петербург основной состав, в том числе Стивена Джеррарда, Луиса Суареса и Рахима Стерлинга. Но и питерцы были хороши, а исход матча решился в период с 69-й по 71-ю минуту, когда голы забили Халк и Сергей Семак. В «ответке» на «Энфилде» было тяжко, но за счет гостевого гола «Зенит» прошел грозного соперника.
«Зенит» - «Манчестер Юнайтед»
Кто-то считает матч за европейский Суперкубок выставочной встречей. Но, как правило, об этом говорят болельщики тех клубов, кому до этого трофея, как до Луны пешком. Вот сэр Алекс Фергюсон не держит Суперкубок за второстепенный трофей, а потому выставил на матч против «Зенита» самый что ни на есть основной состав. Тем весомее выглядит победа питерцев, у которых голами отметились Павел Погребняк и Мигель Данни.
Ну если Гдазго Рейнджерс относить тоже к английским клубам - эту историю ты знаешь...победа...евротитул Питера...и всё такое..
Искал..по твоей просьбе позоры....не нашёл....извини...
Грех при народном бюджете и такой тактике не быть французским псж или итальянским ювентусом
Грех при народном бюджете и такой тактике не быть французским псж или итальянским ювентусом
Красота... даже матюгаться не хочется :))
Красота... даже матюгаться не хочется :))