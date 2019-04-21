Бывший игрок ЦСКА: «В этом сезоне номер один - именно „Зенит“»

Бывший игрок ЦСКА Денис Попов прокомментировал итоги матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» - «Зенит».

Я думаю, результат в Краснодаре закономерен. «Зенит» был ближе к победе. Ну и сам матч, конечно, получился сумасшедший. Побольше бы нам таких ярких игр!

«Зенит» смотрелся солиднее? Совершенно верно. Было видно, что питерцы посильнее. «Краснодар» тоже хорош, спору нет, но в этом сезоне номер один - именно «Зенит».

Можно ли считать «Зенит» чемпионом? Нет, рано ещё. Питерцы могут упустить первое место - это же футбол. Недавно я был на тренерской учёбе в Швейцарии, и все люди из моей группы ставили на «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Один только я сказал, что дальше пройдёт «Тоттенхэм», - и оказался прав. Здесь борьба идёт до конца, и всё может быть. За это мы и любим футбол, да и вообще весь спорт в целом.