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Бывший игрок ЦСКА: «В этом сезоне номер один - именно „Зенит“»

21 апреля 2019, 10:51
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок ЦСКА Денис Попов прокомментировал итоги матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» - «Зенит»

Я думаю, результат в Краснодаре закономерен. «Зенит» был ближе к победе. Ну и сам матч, конечно, получился сумасшедший. Побольше бы нам таких ярких игр! 

«Зенит» смотрелся солиднее? Совершенно верно. Было видно, что питерцы посильнее. «Краснодар» тоже хорош, спору нет, но в этом сезоне номер один - именно «Зенит».

Можно ли считать «Зенит» чемпионом? Нет, рано ещё. Питерцы могут упустить первое место - это же футбол. Недавно я был на тренерской учёбе в Швейцарии, и все люди из моей группы ставили на «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Один только я сказал, что дальше пройдёт «Тоттенхэм», - и оказался прав. Здесь борьба идёт до конца, и всё может быть. За это мы и любим футбол, да и вообще весь спорт в целом.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
21 апреля в 15:35
А в Испании высмеяли "Зенит" - кому верить!?
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 959
21 апреля в 15:30
Зенит сейчас вв огне.
Аксинья
Аксинья ответил Wolf77785
   51 / 959
21 апреля в 13:49
или судьи, если так же будут судить
Если будет показывать такую игру как вчера то никакие судьи не помешают, а вот если раньше времени наденут корону тогда...
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
21 апреля в 13:11
Ну по игре Зенит сильнейший!
kastites
kastites
   109 / 959
21 апреля в 12:11
Верно сказал
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   108 / 959
21 апреля в 12:06
хосподя... игрок ЦСКА о набранные очки?....
Wolf77785
Wolf77785 ответил Аксинья
   42 / 959
21 апреля в 12:01
Лишить Зенита первого места может только сам Зенит...
или судьи, если так же будут судить
Алексей Соломонов
Алексей Соломонов
21 апреля в 12:00
Если Зенит номер 1 в РПЛ,то дела обстоят плачевно....17я команда Испании укатала этот номер 1 в одну калитку )))
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 11:39
В этом сезоне не возражаем.
FILL3286
FILL3286 ответил parallels
   31 / 959
21 апреля в 11:28
спартак номер 108)
а стыдно за зенит!
ха-ха-ха-ха
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   74 / 959
21 апреля в 11:20
Ну хоть в этом сезоне станут чемпионами, а то уже четыре года без ЛЧ, как то не солидно для самого богатого клуба РПЛ!
drug01
drug01
   117 / 959
21 апреля в 11:16
Пусть будет первый
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 959
21 апреля в 11:15
Ооо, Дениска Попов... Помню, помню эту звезду)) Пожалуй, это первый конкурент Поги за звание самого деревянного игрока РПЛ в истории... Наверняка сейчас, после окончания карьеры, растет в какой-нибудь дубовой роще)
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
21 апреля в 11:08
Но наряду с яркими матчами у "Зенита" в этом сезоне были и тусклые игры.
Аксинья
Аксинья
   51 / 959
21 апреля в 11:08
Лишить Зенита первого места может только сам Зенит...
mangoх12
mangoх12
   32 / 959
21 апреля в 11:05
Зенит бы стабилен по сранению с другими . Жаль нет Слуцкого, он умел такие дистинции проходить на максимуме- тогдв бы поборолись. Витек тренер одного матча.
parallels
parallels
   3 / 959
21 апреля в 11:00
спартак номер 108)
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