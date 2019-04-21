Веденеев: «Сегодня оборона „Краснодара“ как никогда слаба»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев считает, что «Краснодар» плохо играет в защите.

Сегодня оборона «Краснодара» как никогда слаба. Не защитники, а само настроение оборонительных действий. То, что творилось в первые минуты матча у ворот Сафонова (в матче с «Зенитом»), не поддается никакому объяснению. Там мог состояться разгром за несколько минут. У «Краснодара» отсутствует оборонительная стратегия - когда приходится обороняться, нет привычки терпеть в обороне. Бегут вперед - и напарываются. Хорошо, что Сафонов в этот вечер выручал «Краснодар». Поэтому только три получили, а могли бы и куда больше.