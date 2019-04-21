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Веденеев: «Сегодня оборона „Краснодара“ как никогда слаба»

21 апреля 2019, 10:30
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев считает, что «Краснодар» плохо играет в защите.

Сегодня оборона «Краснодара» как никогда слаба. Не защитники, а само настроение оборонительных действий. То, что творилось в первые минуты матча у ворот Сафонова (в матче с «Зенитом»), не поддается никакому объяснению. Там мог состояться разгром за несколько минут. У «Краснодара» отсутствует оборонительная стратегия - когда приходится обороняться, нет привычки терпеть в обороне. Бегут вперед - и напарываются. Хорошо, что Сафонов в этот вечер выручал «Краснодар». Поэтому только три получили, а могли бы и куда больше.

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Sysanin101
Sysanin101
   279 / 959
21 апреля в 14:58
...справедливым результатом была бы ничья???...
Результат на табло и справедливость ТОРЖЕСТВУЕТ.
Победил тот, кто этого более достоин чем соперник.
Зенит БЕЗОГОВОРОЧНО достоин ПОБЕДЫ и он её заслужил ВЫДАЮЩЕЙСЯ игрой и настроем.
Зенит удивил со знаком ПЛЮС, а Краснодар удивил со знаком МИНУС!
С первых минут матча Зенит всем показал, кто на поле хозяин и только невезение приводило к массовым ошибкам при реализации моментов игроками Зенита.
Счёт должен был быть РАЗГРОМНЫМ, но спасал вратарь Сафонов.
Сафонов молодец!
Отлично стоял и выручал!
Желаем Сафонову больших вратарских успехов.
"Зенит" вырвал победу - СПРАВЕДЛИВО и по праву сильнейшего.
С чем мы Зенит и поздравляем.
А поздравления с золотом чемпионата мы уже Зениту приберегли.
С такой ВЫДАЮЩЕЙСЯ игрой, Зениту можно и нужно, уверенно и смело становиться чемпионами и не откладывать на потом.
У Зенита есть очень большие шансы на ДОСРОЧНОЕ чемпионство.
Поздравляем Алексея Миллера, Зенит, Сергея Семака, Артёма Дзюбу, болельщиков Зенита с яркой ВЫДАЮЩЕЙСЯ победой!
Все молодцы!
Праздник футбола удался на славу.
Вот так пишется, ЗОЛОТЫМИ футбольными буквами, история российского чемпионата.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   500 / 959
21 апреля в 14:57
Наоборот,Краснодар бился.Но против арбитра не попрёшь.
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
21 апреля в 13:12
У автобусов конечно оборона лучше, да вот только их футбол смотреть тошно.
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 12:50
Ничего не слаба, просто стратегия на эту игру была не самая верная плюс не было Шарля.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
21 апреля в 11:50
Издержки клубной философии + уход Гранквиста.
beefs
beefs
   194 / 959
21 апреля в 11:25
Согласен, это очевидно и не только с Зенитом...
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