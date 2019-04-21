Веденеев: «Сегодня оборона „Краснодара“ как никогда слаба»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев считает, что «Краснодар» плохо играет в защите.
Сегодня оборона «Краснодара» как никогда слаба. Не защитники, а само настроение оборонительных действий. То, что творилось в первые минуты матча у ворот Сафонова (в матче с «Зенитом»), не поддается никакому объяснению. Там мог состояться разгром за несколько минут. У «Краснодара» отсутствует оборонительная стратегия - когда приходится обороняться, нет привычки терпеть в обороне. Бегут вперед - и напарываются. Хорошо, что Сафонов в этот вечер выручал «Краснодар». Поэтому только три получили, а могли бы и куда больше.
Результат на табло и справедливость ТОРЖЕСТВУЕТ.
Победил тот, кто этого более достоин чем соперник.
Зенит БЕЗОГОВОРОЧНО достоин ПОБЕДЫ и он её заслужил ВЫДАЮЩЕЙСЯ игрой и настроем.
Зенит удивил со знаком ПЛЮС, а Краснодар удивил со знаком МИНУС!
С первых минут матча Зенит всем показал, кто на поле хозяин и только невезение приводило к массовым ошибкам при реализации моментов игроками Зенита.
Счёт должен был быть РАЗГРОМНЫМ, но спасал вратарь Сафонов.
Сафонов молодец!
Отлично стоял и выручал!
Желаем Сафонову больших вратарских успехов.
"Зенит" вырвал победу - СПРАВЕДЛИВО и по праву сильнейшего.
С чем мы Зенит и поздравляем.
А поздравления с золотом чемпионата мы уже Зениту приберегли.
С такой ВЫДАЮЩЕЙСЯ игрой, Зениту можно и нужно, уверенно и смело становиться чемпионами и не откладывать на потом.
У Зенита есть очень большие шансы на ДОСРОЧНОЕ чемпионство.
Поздравляем Алексея Миллера, Зенит, Сергея Семака, Артёма Дзюбу, болельщиков Зенита с яркой ВЫДАЮЩЕЙСЯ победой!
Все молодцы!
Праздник футбола удался на славу.
Вот так пишется, ЗОЛОТЫМИ футбольными буквами, история российского чемпионата.
Результат на табло и справедливость ТОРЖЕСТВУЕТ.
Победил тот, кто этого более достоин чем соперник.
Зенит БЕЗОГОВОРОЧНО достоин ПОБЕДЫ и он её заслужил ВЫДАЮЩЕЙСЯ игрой и настроем.
Зенит удивил со знаком ПЛЮС, а Краснодар удивил со знаком МИНУС!
С первых минут матча Зенит всем показал, кто на поле хозяин и только невезение приводило к массовым ошибкам при реализации моментов игроками Зенита.
Счёт должен был быть РАЗГРОМНЫМ, но спасал вратарь Сафонов.
Сафонов молодец!
Отлично стоял и выручал!
Желаем Сафонову больших вратарских успехов.
"Зенит" вырвал победу - СПРАВЕДЛИВО и по праву сильнейшего.
С чем мы Зенит и поздравляем.
А поздравления с золотом чемпионата мы уже Зениту приберегли.
С такой ВЫДАЮЩЕЙСЯ игрой, Зениту можно и нужно, уверенно и смело становиться чемпионами и не откладывать на потом.
У Зенита есть очень большие шансы на ДОСРОЧНОЕ чемпионство.
Поздравляем Алексея Миллера, Зенит, Сергея Семака, Артёма Дзюбу, болельщиков Зенита с яркой ВЫДАЮЩЕЙСЯ победой!
Все молодцы!
Праздник футбола удался на славу.
Вот так пишется, ЗОЛОТЫМИ футбольными буквами, история российского чемпионата.