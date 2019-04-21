Попов: «Влился ли Оздоев в „Зенит“? Конечно»

Бывший футболист ЦСКА Денис Попов поделился мнением об адаптации полузащитника Магомеда Оздоева в «Зените».

Влился ли Оздоев в команду? Конечно. И вообще, нужно понимать: чтобы выиграть чемпионат, 11-ю игроками не обойдёшься. Нужны все 22-25 из обоймы. Каждый должен бросить свою монетку в общую копилку. Понятно, что кто-то бросит в неё 10 условных рублей, кто-то - 5, а кто-то - всего 1. Но если кто-то вообще не бросит свой рубль, то чемпионства может и не быть. Здесь всё в совокупности: каждый должен проявить себя и внести свою лепту в общее дело.