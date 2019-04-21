Аллегри: «Я доволен выступлениями Дибалы»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выступления нападающего Пауло Дибалы в нынешнем сезоне. Ходят слухи, что игрок близок к уходу из клуба.
Пауло Дибала провел хороший сезон, особенно отрезок до января. Ему нелегко играть вместе с Криштиану Роналду и Марио Манджукичем. Я доволен его выступлениями. Очевидно, что когда в твоей команде играет Роналду, то вы должны выступать иначе.
Думаю царица египта снова распустит нюни. Аха-ха)
Думаю царица египта снова распустит нюни. Аха-ха)
ха-ха-ха-ха-ха-жа
ха-ха-ха-ха-ха-жа
Избавляться от него нужно не только потому, что он сейчас не очень хорошо играет, а потому, что для него важнее свои амбиции, чем клубные. Пусть в обиженку играет дальше в других командах.
Избавляться от него нужно не только потому, что он сейчас не очень хорошо играет, а потому, что для него важнее свои амбиции, чем клубные. Пусть в обиженку играет дальше в других командах.