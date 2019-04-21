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Аллегри: «Я доволен выступлениями Дибалы»

21 апреля 2019, 12:10

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выступления нападающего Пауло Дибалы в нынешнем сезоне. Ходят слухи, что игрок близок к уходу из клуба

Пауло Дибала провел хороший сезон, особенно отрезок до января. Ему нелегко играть вместе с Криштиану Роналду и Марио Манджукичем. Я доволен его выступлениями. Очевидно, что когда в твоей команде играет Роналду, то вы должны выступать иначе. 

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Все комментарии
Князь Московский
Князь Московский ответил dzvinka
   13 / 959
21 апреля в 18:52
все верно, еще несколько лет назад в первых играх в ЕК было видно, что Дибала - это пшик, вата, и ничего не будет с него. Пенсионерам из Фрозиноне двушку гдет положит, да и все - его максимум.
Посмотрим сделает ли Салах дубль в ворота Барселонаы, как этот пшик. Аха-ха)
Думаю царица египта снова распустит нюни. Аха-ха)
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 959
21 апреля в 18:51
А я нет.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   480 / 959
21 апреля в 18:29
Все верно Макс сказал! Пусть парень остаётся и работает дальше , не думаю что продажа его будет лучшим решением!!
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 959
21 апреля в 15:53
Жаль если его продадут, но расти парню надо, думаю Паоло сам решит
juvenale
juvenale ответил dzvinka
   38 / 959
21 апреля в 13:17
все верно, еще несколько лет назад в первых играх в ЕК было видно, что Дибала - это пшик, вата, и ничего не будет с него. Пенсионерам из Фрозиноне двушку гдет положит, да и все - его максимум.
ххаа ну и барселону в турине не он убил конечно))))
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
21 апреля в 13:10
Его нужно дорого продать. Надо хвалить.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
21 апреля в 13:05
А вот Дибала тобой вряд ли тобой доволен.
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил FILL3286
   474 / 959
21 апреля в 12:58
его цена кусок батона и майонез))) ха-ха-ха-ха-ха-жа
ты про милан гнилой?
FILL3286
FILL3286
   31 / 959
21 апреля в 12:45
его цена кусок батона и майонез)))
ха-ха-ха-ха-ха-жа
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dzvinka
   14 / 959
21 апреля в 12:35
все верно, еще несколько лет назад в первых играх в ЕК было видно, что Дибала - это пшик, вата, и ничего не будет с него. Пенсионерам из Фрозиноне двушку гдет положит, да и все - его максимум.
В этом году он и "Фрозиноне" не может уже двушку положить)
cevin cigan
cevin cigan ответил Так Себе Аналитик
   380 / 959
21 апреля в 12:30
Млин, мне кажется, я мог бы быть хорошим спортивным директором. Говорил, что Дибала слабохарактерный и не станет топ-игроком никогда, пару лет назад, и вот в команду пришел Рон, а Дибала обиженку включил и слил сезон. Избавляться от него нужно не только потому, что он сейчас не очень хорошо играет, а потому, что для него важнее свои амбиции, чем клубные. Пусть в обиженку играет дальше в других командах.
Так он же сам с Рона удивлялся на каждой тренировке? Не удивляться нужно было,а ровняться на тех кто пашет!
dzvinka
dzvinka ответил Так Себе Аналитик
   69 / 959
21 апреля в 12:29
Млин, мне кажется, я мог бы быть хорошим спортивным директором. Говорил, что Дибала слабохарактерный и не станет топ-игроком никогда, пару лет назад, и вот в команду пришел Рон, а Дибала обиженку включил и слил сезон. Избавляться от него нужно не только потому, что он сейчас не очень хорошо играет, а потому, что для него важнее свои амбиции, чем клубные. Пусть в обиженку играет дальше в других командах.
все верно, еще несколько лет назад в первых играх в ЕК было видно, что Дибала - это пшик, вата, и ничего не будет с него. Пенсионерам из Фрозиноне двушку гдет положит, да и все - его максимум.
Novograd
Novograd
   819 / 959
21 апреля в 12:29
Ну такое прамрать аяксу не есть хорошо
dzvinka
dzvinka
   69 / 959
21 апреля в 12:28
конечно доволен, ведь хочется продать больше чем за 0, ахахаха))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 959
21 апреля в 12:25
Млин, мне кажется, я мог бы быть хорошим спортивным директором. Говорил, что Дибала слабохарактерный и не станет топ-игроком никогда, пару лет назад, и вот в команду пришел Рон, а Дибала обиженку включил и слил сезон.

Избавляться от него нужно не только потому, что он сейчас не очень хорошо играет, а потому, что для него важнее свои амбиции, чем клубные. Пусть в обиженку играет дальше в других командах.
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