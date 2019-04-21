Вальверде: «„Барселона“ еще не чемпион»

21 апреля 2019, 00:52

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Реалом Сосьедад» (2:1) отметил, что каталонский клуб еще не обеспечил себе чемпионство.

За 5 туров до финиша «сине-гранатовые» опережают идущего вторым «Атлетико» на 9 очков.