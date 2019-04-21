Вальверде: «„Барселона“ еще не чемпион»

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Реалом Сосьедад» (2:1) отметил, что каталонский клуб еще не обеспечил себе чемпионство.
За 5 туров до финиша «сине-гранатовые» опережают идущего вторым «Атлетико» на 9 очков.
Сегодня был очень важный матч, и у нас остался задел в девять очков. Тем не менее мы еще не чемпионы, хотя некоторые люди нас уже короновали. Мы должны двигаться от игры к игре, чтобы выиграть титул. Пока у соперников есть шансы, еще ничего не решено. У нас не будет легкой прогулки.
АХа-хах)
АХа-хах)
P.S. И ещё, играй Атлетико в любом другом чемпионате, мог бы занимать первые места, а Севилья вторые, судя по тому как их лидеры всасывают им в ЛЧ =)
P.S. И ещё, играй Атлетико в любом другом чемпионате, мог бы занимать первые места, а Севилья вторые, судя по тому как их лидеры всасывают им в ЛЧ =)
АХ-ха)
АХ-ха)
Получается чемптонаты одной команды.
Получается чемптонаты одной команды.