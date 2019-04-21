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Вальверде: «„Барселона“ еще не чемпион»

21 апреля 2019, 00:52
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Реалом Сосьедад» (2:1) отметил, что каталонский клуб еще не обеспечил себе чемпионство.

За 5 туров до финиша «сине-гранатовые» опережают идущего вторым «Атлетико» на 9 очков.

Сегодня был очень важный матч, и у нас остался задел в девять очков. Тем не менее мы еще не чемпионы, хотя некоторые люди нас уже короновали. Мы должны двигаться от игры к игре, чтобы выиграть титул. Пока у соперников есть шансы, еще ничего не решено. У нас не будет легкой прогулки.

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
   183 / 959
21 апреля в 18:25
Хороший барабанщик это Нгуша..


АХа-хах)
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил NGY
   213 / 959
21 апреля в 11:40
При таком отношении Реала к внутреннему первенству, Ла Лига нечем не отличается от Серии А и Бундеслиги по уровню соперничества! Получается чемптонаты одной команды.
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
       60 / 959
    21 апреля в 11:27
    2 победы и всё) ждем-с
    Bayern Best
    Bayern Best
       193 / 959
    21 апреля в 11:15
    В следующем туре станут чемпионами.
    ОПС
    ОПС
       444 / 959
    21 апреля в 10:11
    Формально, да.
    Шмавон
    Шмавон
    21 апреля в 09:55
    Я вовсе перед началом сезона вас короновал и думаю на 100% был прав! Испания это же Барса-Реал, а Реал мертв так что выбора нет.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       131 / 959
    21 апреля в 08:37
    Да ладно скромничать, уже чемпионы.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       183 / 959
    21 апреля в 08:33
      КЭТиК
      КЭТиК
         204 / 959
      21 апреля в 07:39
      Столько отыграть конкуренты не смогут.
      Zenit_84
      Zenit_84
         91 / 959
      21 апреля в 06:42
      Чемпион
      NGY
      NGY
         159 / 959
      21 апреля в 05:44
      При таком отношении Реала к внутреннему первенству, Ла Лига нечем не отличается от Серии А и Бундеслиги по уровню соперничества!

      Получается чемптонаты одной команды.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
         763 / 959
      21 апреля в 03:43
      Да ладно...
      Мароканский передвижной дельфинарий
      Мароканский передвижной дельфинарий
         98 / 959
      21 апреля в 03:07
        STVA 1
        STVA 1
           43 / 959
        21 апреля в 02:48
        Почти можно так сказать
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