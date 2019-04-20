Роналду: «Я на 1000 % остаюсь в „Ювентусе“!»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы в чемпионате Италии заверил, что он не покинет туринский клуб летом.

Это был год адаптации. На мой взгляд, сезон был хорошим. Я хорошо выступил и старался помогать команде. Мы выиграли Суперкубок Италии и Скудетто, это было нелегко. Что касается Лиги чемпионов, то победителем может стать лишь одна команда, а желающих много. Это очень важный трофей, однако выиграть его трудно. В следующем сезоне мы попробуем еще раз. Будущее? Я на 1000 % остаюсь в «Ювентусе»!