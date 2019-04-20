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Роналду: «Я на 1000 % остаюсь в „Ювентусе“!»

20 апреля 2019, 22:04

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы в чемпионате Италии заверил, что он не покинет туринский клуб летом.

Это был год адаптации. На мой взгляд, сезон был хорошим. Я хорошо выступил и старался помогать команде. Мы выиграли Суперкубок Италии и Скудетто, это было нелегко. Что касается Лиги чемпионов, то победителем может стать лишь одна команда, а желающих много. Это очень важный трофей, однако выиграть его трудно. В следующем сезоне мы попробуем еще раз. Будущее? Я на 1000 % остаюсь в «Ювентусе»!

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Шишанутый
   395 / 959
21 апреля в 23:28
Ой интерист или нет не важно щас, времена преданности прошли, так что Диего может прийти в юве, а почетино и конте сильнее как тренеры чем алегрова, ну не скажи без нормального кипера все усилия команды на смарку, вот финал ливера и реала это доказал, или вон Бавария по сути играет 2 сезон без воротчика, ибо Ману никак не может восстановиться ,а запосноного нет, и те потери очков и поражения тому док-ва. А так да почти всю команду юве надо менять, но будет сложно, ибо уже писал какие клубы ща будут собирать сливки.
Шишанутый
Шишанутый ответил Bavaria_M
   7 / 959
21 апреля в 21:18
Как раз ща тренеров много, конте, и почетино и симеоне могут прийти, ибо оба уже говорили что незнают останутся или нет, щесны дырка и не уровень топ клуба, если юве хочет быть топом не только в сериале, а в связи с с усилением Баварии, реала, барсы то юве будет сложно, и большая троика возвращается
Симеоне же интерист он в Юве не пойдет! А Конте с Почетино на мой взгляд не чем не лучше Алегри. Ну а вратарь далеко не самая главная позиция которую щас в Юве надо усилевать. Не кто и не обещал что будет легко. Надо упорно трудится и вкалывать на тренеровках для больших побед как это делает Рон.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Шишанутый
   395 / 959
21 апреля в 20:42
Как раз ща тренеров много, конте, и почетино и симеоне могут прийти, ибо оба уже говорили что незнают останутся или нет, щесны дырка и не уровень топ клуба, если юве хочет быть топом не только в сериале, а в связи с с усилением Баварии, реала, барсы то юве будет сложно, и большая троика возвращается
Шишанутый
Шишанутый ответил Bavaria_M
   7 / 959
21 апреля в 19:23
Видя то и кого покупает юве, то сомнительно, либо отыгравшие старики, либо баласт,кроме Рона никого нет, дибала потух, вратаря нет, тренера нет, и чтоб все это поменять надо слишком много бабла и времени.
Ну Щесный так то норм вратарь с Аяксом тащил он! Тренер тоже норм, трусливый только. Кого лучше взять из свободных щас я не знаю даже. Если только Моуринью он умеет со стариками работать и выжемать их максимум! Только вряд ли его возьмут ведь он Интер тренеровал. Ну и Венгер еще есть сильный тренер но его стиль вряд ли Юве подойдет.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Шишанутый
   395 / 959
21 апреля в 17:28
Видя то и кого покупает юве, то сомнительно, либо отыгравшие старики, либо баласт,кроме Рона никого нет, дибала потух, вратаря нет, тренера нет, и чтоб все это поменять надо слишком много бабла и времени.
Шишанутый
Шишанутый ответил Bavaria_M
   7 / 959
21 апреля в 14:46
В след сезоне юве Мб и из группы не выйдет, так что не надо громких слов, если юве в момент слабости основных претендентов, то след сезон будет другим, ибо все основные клубы ща усилятся, и если все игроки быстро вольются то юве ничего не светит.
А Юве что не усилится чтол? Я думаю тоже игроков новых купят а баласт сплавят. Может и тренера поменяет. Посмотрим в межсезонье.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   213 / 959
21 апреля в 11:42
Чего же с Наполи или Миланом не нагибает Скудетто, раз такой мастер, как пищат его персофаны-глоры =)
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Шишанутый
   395 / 959
21 апреля в 11:37
В след сезоне юве Мб и из группы не выйдет, так что не надо громких слов, если юве в момент слабости основных претендентов, то след сезон будет другим, ибо все основные клубы ща усилятся, и если все игроки быстро вольются то юве ничего не светит.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Мароканский передвижной дельфинарий
   395 / 959
21 апреля в 11:34
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий
       98 / 959
    21 апреля в 03:08
    на 1000% у тебя в проходе остается толстый ....сами знаете что )))
    Ozabot
    Ozabot
       686 / 959
    21 апреля в 01:47
    Да норм. Учитывая, что это его первый год в клубе, то показатели очень даже хорошие. Летом трансферы, а в следующем году возьмут ушастого.
    kust07
    kust07
       82 / 959
    21 апреля в 00:23
    У Кристинки психоз прошел.а хотела уходить
    Шишанутый
    Шишанутый ответил Valdo Brunetti 9
       7 / 959
    21 апреля в 00:21
    Ты за Реал или Ювентус ?
    Я за Реал и Ювентус.
    starche
    starche
       201 / 959
    20 апреля в 23:56
    Пенсионеру дёргаться поздно. Встречай старость уж вместе со "Старой сеньорой'.
    Wolf77785
    Wolf77785
       42 / 959
    20 апреля в 23:20
    репутации хорошей юве не видать!!
    КЭТиК
    КЭТиК
       204 / 959
    20 апреля в 23:03
    Контракт не позволяет уйти.
    Valdo Brunetti 9
    Valdo Brunetti 9 ответил Шишанутый
       727 / 959
    20 апреля в 22:57
    Красавчик Рон. Еще возьмеш с Юве ушастика! Следующий год буедт еще лучше!
    Ты за Реал или Ювентус ?
    NGY
    NGY
       159 / 959
    20 апреля в 22:54
    Я же говорил, что это все утки пускаемые каталонскими мелочными существами.
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
       41 / 959
    20 апреля в 22:25
    Потом в псж поедет помогать выиграть чемпионство 😂
    dzvinka
    dzvinka
       69 / 959
    20 апреля в 22:21
    проплакался уже, все норм?))
    cevin cigan
    cevin cigan
       380 / 959
    20 апреля в 22:08
    Эх.....такой слух барсукам обломал! Они уже Рона,куда только не отправили.
    Шишанутый
    Шишанутый
       7 / 959
    20 апреля в 22:08
    Красавчик Рон. Еще возьмеш с Юве ушастика! Следующий год буедт еще лучше!
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