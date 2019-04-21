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Аллегри: «Критика является частью повседневности, добавляет мотивации»

21 апреля 2019, 11:15

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями после завоевания очередного Скудетто

Я еще не думал о своем будущем. Возможно, через несколько лет я оценю плоды своей работы, пойму, что за свою карьеру я сделал некоторые потрясающие вещи. 

Я наслаждаюсь своей работой, критика является частью повседневности, добавляет мотивации. Я становлюсь лучше, пытаясь идти в ногу с самыми великими, и я никогда не критиковал работу других людей. У каждого свои методы, главное - достижение этих целей. 

У меня нет ключа правды, чтобы узнать, как работает футбол. Я просто знаю, что я работал со многими великими тренерами, которые добились немалых успехов. Я старался учиться у них.

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Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   480 / 959
21 апреля в 18:24
Молодец Макс!! 👏👏👏 Работай дальше и делай правильные выводы!!
Serg3.12
Serg3.12
   26 / 959
21 апреля в 16:20
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КЭТиК
КЭТиК
   204 / 959
21 апреля в 16:06
Лигу Чемпионов проспали, к чемпионату претензий нет.
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 959
21 апреля в 13:14
Аллегри критикуй не критикуй, но его кроме Скудетто больше ничего не интересует. Лига чемпионов для Аллегри стала третьесортным турниром)
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