Аллегри: «Критика является частью повседневности, добавляет мотивации»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями после завоевания очередного Скудетто.

Я еще не думал о своем будущем. Возможно, через несколько лет я оценю плоды своей работы, пойму, что за свою карьеру я сделал некоторые потрясающие вещи.

Я наслаждаюсь своей работой, критика является частью повседневности, добавляет мотивации. Я становлюсь лучше, пытаясь идти в ногу с самыми великими, и я никогда не критиковал работу других людей. У каждого свои методы, главное - достижение этих целей.

У меня нет ключа правды, чтобы узнать, как работает футбол. Я просто знаю, что я работал со многими великими тренерами, которые добились немалых успехов. Я старался учиться у них.