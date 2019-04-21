Аллегри рассказал о целях «Ювентуса» в следующем сезоне

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о целях туринского клуба в следующем сезоне.
В следующем сезоне главной целью снова будет Скудетто.
Нет смысла провоцировать революцию в структуре клуба. Мы должны улучшить качество нашего футбола и научиться лучше справляться с неожиданными событиями во время матча, потому что эти моменты решают на поле.
Ранее Аллегри поделился эмоциями после завоевания очередного Скудетто.
Если серьезно, выкидывать Роналду нужно и отстраивать уже нормальную игру.
Если серьезно, выкидывать Роналду нужно и отстраивать уже нормальную игру.
Эти 525 млн были потрачены не для него, защитная и атакующая линии нуждались в омоложении, вот и потратились. Ушли такие легенды как Сабалета, Харт, Коларов.
Мы же не Юве, чтобы с пенсами до талого надеяться на что-то хорошее)) Ахах
Эти 525 млн были потрачены не для него, защитная и атакующая линии нуждались в омоложении, вот и потратились. Ушли такие легенды как Сабалета, Харт, Коларов.
Мы же не Юве, чтобы с пенсами до талого надеяться на что-то хорошее)) Ахах
А вы молокососам всосали, тоже мне фавориты) Ахах
А вы молокососам всосали, тоже мне фавориты) Ахах
А вы на классе сднарились)
А вы на классе сднарились)
Думаю Ювентусу лучше продать Роналду,он портит начал атмосферу в команде.
Думаю Ювентусу лучше продать Роналду,он портит начал атмосферу в команде.
О каком уровне игры может идти речь, если инвалиды уже не способны идти на 4-й заход. Аллегри выжал максимум.
О каком уровне игры может идти речь, если инвалиды уже не способны идти на 4-й заход. Аллегри выжал максимум.
Пусть Рон>Лева. Ну а дальше без шансов. Две легенды >Дибала, Манджукич. Вот тебе и хаха
Пусть Рон>Лева. Ну а дальше без шансов. Две легенды >Дибала, Манджукич. Вот тебе и хаха