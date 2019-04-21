Аллегри рассказал о целях «Ювентуса» в следующем сезоне

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о целях туринского клуба в следующем сезоне.

В следующем сезоне главной целью снова будет Скудетто.

Нет смысла провоцировать революцию в структуре клуба. Мы должны улучшить качество нашего футбола и научиться лучше справляться с неожиданными событиями во время матча, потому что эти моменты решают на поле.