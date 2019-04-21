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Аллегри рассказал о целях «Ювентуса» в следующем сезоне

21 апреля 2019, 11:23

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о целях туринского клуба в следующем сезоне.

В следующем сезоне главной целью снова будет Скудетто. 

Нет смысла провоцировать революцию в структуре клуба. Мы должны улучшить качество нашего футбола и научиться лучше справляться с неожиданными событиями во время матча, потому что эти моменты решают на поле. 

Ранее Аллегри поделился эмоциями после завоевания очередного Скудетто. 

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Все комментарии
112910415
112910415
   97 / 959
21 апреля в 19:29
глазам своим не верю...
juvenale
juvenale ответил allemz
   38 / 959
21 апреля в 18:25
А я думаю, что Юве в следующем сезоне снова мимо кубка ЛЧ пролетит) Ахах Если серьезно, выкидывать Роналду нужно и отстраивать уже нормальную игру.
всех нужно выкинуть , в первую очередь труса-тренера)))
allemz
allemz ответил juvenale
   39 / 959
21 апреля в 16:47
ххаха я думаю на тоттенхем даже пониже кэф был хахахаха
А я думаю, что Юве в следующем сезоне снова мимо кубка ЛЧ пролетит) Ахах
Если серьезно, выкидывать Роналду нужно и отстраивать уже нормальную игру.
juvenale
juvenale ответил allemz
   38 / 959
21 апреля в 16:40
Конечно, лучше.. это же Юве в статусе фаворита трешово вылетает от неопытных детишек с составом в 50 млн - это же полРоналды)) Ахах
ххаха я думаю на тоттенхем даже пониже кэф был хахахаха
allemz
allemz ответил juvenale
   39 / 959
21 апреля в 16:24
так выхлоп с пенсами за 0 копеек и свободными агентами лучше хаххаа
Конечно, лучше.. это же Юве в статусе фаворита трешово вылетает от неопытных детишек с составом в 50 млн - это же полРоналды)) Ахах
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
21 апреля в 16:20
всего-то...
juvenale
juvenale ответил allemz
   38 / 959
21 апреля в 16:05
Поэтому он мне не нравится как тренер. Эти 525 млн были потрачены не для него, защитная и атакующая линии нуждались в омоложении, вот и потратились. Ушли такие легенды как Сабалета, Харт, Коларов. Мы же не Юве, чтобы с пенсами до талого надеяться на что-то хорошее)) Ахах
так выхлоп с пенсами за 0 копеек и свободными агентами лучше хаххаа
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 959
21 апреля в 15:58
Да уж пора бы и о победе в ЛЧ задуматься! А то одними победами в чемпионате Италии сыт не будешь.
allemz
allemz ответил juvenale
   39 / 959
21 апреля в 15:57
хахах хорошие у тебя отмазки)))лысый шарлатан за два года 600 млн потратил и дальше 1/4 не прошел)))
Поэтому он мне не нравится как тренер.

Эти 525 млн были потрачены не для него, защитная и атакующая линии нуждались в омоложении, вот и потратились. Ушли такие легенды как Сабалета, Харт, Коларов.
Мы же не Юве, чтобы с пенсами до талого надеяться на что-то хорошее)) Ахах
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 15:54
Главная цель должна стать ЛЧ.
juvenale
juvenale ответил allemz
   38 / 959
21 апреля в 15:49
Харря Кейн - не усиление, он симулянт и тормозит игру своей команды как Роналду)) Без него ТТХ играла как команда. А вы молокососам всосали, тоже мне фавориты) Ахах
хахах хорошие у тебя отмазки)))лысый шарлатан за два года 600 млн потратил и дальше 1/4 не прошел)))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил juvenale
   125 / 959
21 апреля в 15:49
Нормальный тренер бы перекусил этих сопляков,но не Аллегри))))Да Аякс играет классно,но более опытная команда должна была их остановить
У Аякса классный,мудрый тренер,лев.Война была между баранами и львами,командир баранов был Лев а командиром львов был Баран и бараны разгромили львов.
allemz
allemz ответил juvenale
   39 / 959
21 апреля в 15:47
хаха так мы проиграли главному открытию этого сезона,который реал разгромил и проиграли всего в 1 мяч,а вы об-сь с командой из своего же чемпионата,которая там просто проваливается,без главного своего лидера))))
Харря Кейн - не усиление, он симулянт и тормозит игру своей команды как Роналду)) Без него ТТХ играла как команда.
А вы молокососам всосали, тоже мне фавориты) Ахах
juvenale
juvenale ответил allemz
   38 / 959
21 апреля в 15:16
Матч-то свой выиграли, учитывая минимальное поражение в первой игре (что этим хотел показать лысый шарлатан, непонятно), только правило выездного гола сработало) А вы на классе сднарились)
хаха так мы проиграли главному открытию этого сезона,который реал разгромил и проиграли всего в 1 мяч,а вы об-сь с командой из своего же чемпионата,которая там просто проваливается,без главного своего лидера))))
allemz
allemz ответил juvenale
   39 / 959
21 апреля в 15:04
ну тогда весь состав сити днари))))
Матч-то свой выиграли, учитывая минимальное поражение в первой игре (что этим хотел показать лысый шарлатан, непонятно), только правило выездного гола сработало)
А вы на классе сднарились)
juvenale
juvenale ответил allemz
   38 / 959
21 апреля в 14:48
Они днари судя по их игре в ЛЧ)
ну тогда весь состав сити днари))))
allemz
allemz ответил juvenale
   39 / 959
21 апреля в 14:43
какие инвалиды?)) Бентанкур, Джан...у Юве каждый сезон состав меняется,нет застоя
Они днари судя по их игре в ЛЧ)
juvenale
juvenale ответил Y.N.W.A.
   38 / 959
21 апреля в 14:42
Рон,Дибала, Манджукич - Лева, Рибери, Роббен. Пусть Рон>Лева. Ну а дальше без шансов. Две легенды >Дибала, Манджукич. Вот тебе и хаха
у тебя два пенсионера Рибери Роббен,которые и не играют почти сильнее))они последний сезон в Баварии ты вообще о чем...года 3 назад были сильнее,но не сейчас
juvenale
juvenale ответил ALBA BARCELONA 21
   38 / 959
21 апреля в 14:41
Аллегри сильный тренер,проиграли более сильному Аяксу.Проигрывают все.Пример-М Сити сильнее,чем Тоттенхем но не прошли дальше а Юве слабее,чем Аякс,все закономерно с Ювентусом.Вес сыр бор из за эго Роналду,что шестой ЗМ ожидает Месси а не его. Думаю Ювентусу лучше продать Роналду,он портит начал атмосферу в команде.
Нормальный тренер бы перекусил этих сопляков,но не Аллегри))))Да Аякс играет классно,но более опытная команда должна была их остановить
juvenale
juvenale ответил allemz
   38 / 959
21 апреля в 14:39
К Юве не относится) О каком уровне игры может идти речь, если инвалиды уже не способны идти на 4-й заход. Аллегри выжал максимум.
какие инвалиды?)) Бентанкур, Джан...у Юве каждый сезон состав меняется,нет застоя
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   125 / 959
21 апреля в 14:38
Аллегри сильный тренер,проиграли более сильному Аяксу.Проигрывают все.Пример-М Сити сильнее,чем Тоттенхем но не прошли дальше а Юве слабее,чем Аякс,все закономерно с Ювентусом.Вес сыр бор из за эго Роналду,что шестой ЗМ ожидает Месси а не его.
Думаю Ювентусу лучше продать Роналду,он портит начал атмосферу в команде.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил allemz
   57 / 959
21 апреля в 14:37
Аякс по составу, по именам, был слабее двух десятков более-менее топ команд Европы. А по игре, прямосейчас, по мне лучшая. Он прост не отделяет мух от котлет, все в кучу.
allemz
allemz ответил juvenale
   39 / 959
21 апреля в 14:34
хахахахаа снова противоречишь своим же словам)0у тебя же аллегри сильнейший тактик и лучший в мире тренер))))так почему он не может поставить простейшую игру команде...и не надо про состав...он не атакой уж и слабый)) просто жжешь
К Юве не относится)
О каком уровне игры может идти речь, если инвалиды уже не способны идти на 4-й заход. Аллегри выжал максимум.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил juvenale
   57 / 959
21 апреля в 14:34
Рон,Дибала, Манджукич - Лева, Рибери, Роббен.
Пусть Рон>Лева. Ну а дальше без шансов. Две легенды >Дибала, Манджукич. Вот тебе и хаха
juvenale
juvenale ответил allemz
   38 / 959
21 апреля в 14:31
Он просто не в курсе, что решают сыгранность и уровень игры, который ставит тренер.
хахахахаа снова противоречишь своим же словам)0у тебя же аллегри сильнейший тактик и лучший в мире тренер))))так почему он не может поставить простейшую игру команде...и не надо про состав...он не атакой уж и слабый)) просто жжешь
juvenale
juvenale
   38 / 959
21 апреля в 14:30
все проблемы Ювентуса в тренере ссыкле))разговор окончен
allemz
allemz ответил Y.N.W.A.
   39 / 959
21 апреля в 14:30
Я повторяю, я говорю об именах.у Парижа по именам атака лучше. У Баварии по именам лучше все позиции. По силе и Париж, и Бавария, наверное, слабее, учитывая результаты.
Он просто не в курсе, что решают сыгранность и уровень игры, который ставит тренер.
juvenale
juvenale ответил Y.N.W.A.
   38 / 959
21 апреля в 14:29
Я повторяю, я говорю об именах.у Парижа по именам атака лучше. У Баварии по именам лучше все позиции. По силе и Париж, и Бавария, наверное, слабее, учитывая результаты.
у Баварии атака лучше по именам хахах ну-ну и с центром защиты я бы поспорил
allemz
allemz ответил juvenale
   39 / 959
21 апреля в 14:29
ты же написал,что лучше бы мы взяли ляфона,а не Щесны...я тебе ответил с таким же успехом можно было брать илсиньо а не Роналду
Вот теперь правильно построил.
juvenale
juvenale ответил allemz
   38 / 959
21 апреля в 14:28
Тогда стоит поднять вопрос о твоем неумении строить предложения по четко выраженной смысловой последовательности)
ты же написал,что лучше бы мы взяли ляфона,а не Щесны...я тебе ответил с таким же успехом можно было брать илсиньо а не Роналду
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