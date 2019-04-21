Васин: «Хочу сказать спасибо всему медицинскому штабу ЦСКА»

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о своем восстановлении после травмы. Возвращение футболиста на поле состоялось во вчерашнем московском дерби.

Я последние две недели тренируюсь в общей группе. Наверное, форма неоптимальная, но 45 минут отыграть хватает. Для меня сегодня не было разницы, с кем играть.

У нас цели — каждую игру брать три очка, тем более что очень плотная борьба за медали. Будем стараться выигрывать каждую следующую игру.

Хочу сказать спасибо всему медицинскому штабу ЦСКА , близким, которым много терпения понадобилось, чтобы терпеть меня все это время. Был непростой период, но сейчас, слава богу, все позади уже.

Болельщикам огромное спасибо. Мы играли как будто дома. Думаю, большинство за нас было. Им большое спасибо.