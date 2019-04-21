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Васин: «Хочу сказать спасибо всему медицинскому штабу ЦСКА»

21 апреля 2019, 13:30

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о своем восстановлении после травмы. Возвращение футболиста на поле состоялось во вчерашнем московском дерби.

Я последние две недели тренируюсь в общей группе. Наверное, форма неоптимальная, но 45 минут отыграть хватает. Для меня сегодня не было разницы, с кем играть.

У нас цели — каждую игру брать три очка, тем более что очень плотная борьба за медали. Будем стараться выигрывать каждую следующую игру.

Хочу сказать спасибо всему медицинскому штабу ЦСКА, близким, которым много терпения понадобилось, чтобы терпеть меня все это время. Был непростой период, но сейчас, слава богу, все позади уже.

Болельщикам огромное спасибо. Мы играли как будто дома. Думаю, большинство за нас было. Им большое спасибо.

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Все комментарии
Суеверный
Суеверный ответил Палыч82
   225 / 959
22 апреля в 04:56
"Мы играли как будто дома. Думаю, большинство за нас было" Не, не вылечился еще Виктор, у окулиста и лора надо побывать ему,)
Зря Вы так "ерничаю". Виктор Васисин не ...(прости Господи), но человек ДЕЛА. Что поручат, то будет выполнено. Удачи, Виктор, во всем,успехов, и не частите в лазаретах... хотя там такие медсестрички.... Но лучше все таки на поле. Только там гипотоламус выделяет эндоморфин в беспредельной дозе.
Палыч82
Палыч82
   791 / 959
21 апреля в 22:01
"Мы играли как будто дома. Думаю, большинство за нас было"
Не, не вылечился еще Виктор, у окулиста и лора надо побывать ему,)
Суеверный
Суеверный
   225 / 959
21 апреля в 17:29
Виктор, не торопись. Делай только что экулапы разрешают. Сам знаю как это сложно - душа на поле, а ноги... "в седле". Не торопись, жизнь футбольная не проходит мимо,А. только мигом "..За него и держись..."
alexamit
alexamit
   337 / 959
21 апреля в 16:31
Ну слава Богу!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   24 / 959
21 апреля в 15:54
Долго он выходил из лазарета.
Здоровья,конечно.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
21 апреля в 15:50
Давай Витя подтягивайся к основе, а то молодежь явно подсела к концу сезона, ребята просто выхолощены. Хотя Витя - тренер в последнее время чудит. Осенью ротировал состав почем зря, а весной уперся в одних и тех же, задвинув Ефремова, Бийола, Бистровича. Это его и сгубило, парни молодые и надо давать ребятам отдыхать. Бекао казалось стал непроходимым, а в последних матчах начал косячить.
Sunny.
Sunny.
   163 / 959
21 апреля в 15:28
Давай не болей больше
Ваня лучший
Ваня лучший
   65 / 959
21 апреля в 15:21
В сборную вернётся наверняка. Получше Семёнова и КутЯпова будет.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   184 / 959
21 апреля в 15:13
Желаю Всину быстрого выздоровления
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 13:53
Мы рады за Виктора.
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