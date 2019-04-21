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Мостовой: «Вчера мы увидели „Зенит“, который заслуживает чемпионства»

21 апреля 2019, 13:39
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал итоги матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (2:3).

Матч «Краснодара» с «Зенитом» определённо можно назвать одним из лучших матчей РПЛ последних лет. Сюжет матча развивался очень драматично. Комментаторы тоже постарались, прилично кричали. А это всегда огромный плюс, делающий матч ярче.

Я всегда говорил: как только в России появятся хорошие, чистые, красивые стадионы —картинка будет совершенно иная. Наличие арен для футбола будет и дальше привлекать молодёжь. Люди приходят и получают удовольствие. Та же игра на другом стадионе выглядела бы совершенно иначе. А тут всё горит, всё свистит, ярко загорается. Если перенести этот матч на старую арену, он уже был бы не таким зрелищным. Я это всё прошёл. Доводилось играть на разных стадионах.

Вчера мы увидели «Зенит», который заслуживает чемпионства. Питерцев много обсуждали в этом году: то выиграют непонятно как, то игры нет, то случайно где-то забьют, то судьи помогут. Вчера мы с первых минут увидели, что «Зенит» побежал забивать. В итоге повезло. Забили. Но везёт сильнейшим.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   64 / 959
21 апреля в 21:02
ОднознАчно, Зенит - чемпион!
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 959
21 апреля в 16:59
Полностью согласен с Мостовым!
Кроме фразы:
"Комментаторы тоже постарались, прилично кричали"
Комментаторы показали свою полную некомпетентность, незнание правил игры и к тому же визжали и хрюкали только против Зенита...
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
21 апреля в 16:55
Даже тарасовские признают, что Зенит сильнейший!
mangoх12
mangoх12
   32 / 959
21 апреля в 15:47
Мостовой это Кличко местного разлива
la_masia
la_masia
   146 / 959
21 апреля в 15:05
Краснодар много потерял очков с начала года с командами, которые нужно было обыгрывать.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
21 апреля в 14:56
Даже хряки ветераны признают силу Зенита и слабость свиней.Гыгыгы
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Тэмпо_Морэ
   10 / 959
21 апреля в 14:49
Сегодня мы видим спартача, который признает класс Зенита.
Саша ну очень быстро научился переобуваться - тот еще хамелеон.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   500 / 959
21 апреля в 14:45
кАРАСЕВ ДАВНО ПРОПЛАЧЕН.
particular
particular
   1 / 959
21 апреля в 14:29
Чемпионство не заслуживается... По заслуживанию в этом сезоне - Краснодар...
А когда чемпионство завоёвывается победами, игрой и спасениями, - тогда - это честь, гордость и успех...
Comentarios
Comentarios ответил kip-elev
   180 / 959
21 апреля в 14:26
Ну все равно молодцы не сдались без боя зенит к этому был не готов
Тэмпо_Морэ
Тэмпо_Морэ
21 апреля в 14:20
Сегодня мы видим спартача, который признает класс Зенита.
Жорж Милославский
Жорж Милославский
   952 / 959
21 апреля в 14:17
Судейка карась тухлое г, у него на глазах Перейра чуть не сломал ногу Оздоеву, а он ноль эмоций!!!
kip-elev
kip-elev
21 апреля в 14:16
Вчера мы увидели Краснодар, который пока не готов к чемпионству, короткая скамейка, в результате Уткин без опыта в центре, защита оставляет желать лучшего, Мартынович самый большой защитник, в пупок Дзюбе дышал. Дзюба играл в штрафной как слон в пасудной лавке Но игра 19-20 летних пацанов из академии:Сафонова, Шапи, Игнатьева даёт большую надежду на будущие. Уверен Краснодар в топ команд Европы зайдёт в недалеком будущем.
Comentarios
Comentarios ответил parallels
   180 / 959
21 апреля в 14:15
Дзюба игру сделал
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
21 апреля в 14:09
А дальше будет как заказывали.
За адекватность
За адекватность
   68 / 959
21 апреля в 14:01
"Комментаторы тоже постарались, прилично кричали." Тут конечно на вкус и цвет, как по мне, то такая эмоциональность придавала определенный антураж трансляции. Интересно будет сегодня посмотреть " После футбола", что там с голосом у Черданцева.
parallels
parallels
   3 / 959
21 апреля в 13:54
"В итоге повезло."

фигасе, повезло. трёшку в краснодаре много кто клал? вчера нам наоборот не повезло - могли забить гораздо больше
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 13:49
Обратите внимание на слова хрющи, "судьи помогут"
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 13:48
Чёт про свинарник нихрена не сказал.
beefs
beefs
   194 / 959
21 апреля в 13:46
посмотрим что будет дальше...
Comentarios
Comentarios
   180 / 959
21 апреля в 13:43
Начинаешь мазать хлеб с маслом
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