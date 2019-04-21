Мостовой: «Вчера мы увидели „Зенит“, который заслуживает чемпионства»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал итоги матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (2:3).
Матч «Краснодара» с «Зенитом» определённо можно назвать одним из лучших матчей РПЛ последних лет. Сюжет матча развивался очень драматично. Комментаторы тоже постарались, прилично кричали. А это всегда огромный плюс, делающий матч ярче.
Я всегда говорил: как только в России появятся хорошие, чистые, красивые стадионы —картинка будет совершенно иная. Наличие арен для футбола будет и дальше привлекать молодёжь. Люди приходят и получают удовольствие. Та же игра на другом стадионе выглядела бы совершенно иначе. А тут всё горит, всё свистит, ярко загорается. Если перенести этот матч на старую арену, он уже был бы не таким зрелищным. Я это всё прошёл. Доводилось играть на разных стадионах.
Вчера мы увидели «Зенит», который заслуживает чемпионства. Питерцев много обсуждали в этом году: то выиграют непонятно как, то игры нет, то случайно где-то забьют, то судьи помогут. Вчера мы с первых минут увидели, что «Зенит» побежал забивать. В итоге повезло. Забили. Но везёт сильнейшим.
Кроме фразы:
"Комментаторы тоже постарались, прилично кричали"
Комментаторы показали свою полную некомпетентность, незнание правил игры и к тому же визжали и хрюкали только против Зенита...
Кроме фразы:
"Комментаторы тоже постарались, прилично кричали"
Комментаторы показали свою полную некомпетентность, незнание правил игры и к тому же визжали и хрюкали только против Зенита...
А когда чемпионство завоёвывается победами, игрой и спасениями, - тогда - это честь, гордость и успех...
А когда чемпионство завоёвывается победами, игрой и спасениями, - тогда - это честь, гордость и успех...
фигасе, повезло. трёшку в краснодаре много кто клал? вчера нам наоборот не повезло - могли забить гораздо больше
фигасе, повезло. трёшку в краснодаре много кто клал? вчера нам наоборот не повезло - могли забить гораздо больше