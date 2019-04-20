Мир в Москве: в пользу Сёмина и Семака

20 апреля 2019, 21:46

На последних секундах «Локомотив» мог вырвать победу в дерби с ЦСКА , но и без нее «Соккер.ру» хвалит чемпиона – не оступились.

Замахнуться на титул у «Локомотива» не удалось, но и проиграть ЦСКА себе не позволили. У Семина и Ганчаренко живые команды, поэтому дерби смотрелось. Бегали, воевали. А увлекательности поединка добавил быстрый гол Хеведеса – чемпион мира после передачи Смолова, которого зря не встретили и позволили зряче навесить, ловко опередил защитников.

Акинфеев увидел шестую результативную ошибку обороны за четыре поединка (вернее за три, ведь «Спартак» ему не забил), и благодаря призраку второго поражения подряд ЦСКА вынужден был перестраиваться и атаковать. Не сказать, что шансов у молодой команды было много – один точный удар за тайм, но попыток у гостей было куда больше, чем у хозяев – 11 против 2.

В результате Чалов доказал, что является лучшим российским форвардом – удачно открылся под передачу Влашича, обошел огромного Кверквелию и хитро пробил низом. Мяч подпрыгнул, голкипер сборной Гильерме допустил техническую ошибку – не рассчитал удар, плохо закрыл дальний угол, и мяч коварно проскользнул в сетку. Остался целый тайм, чтобы выяснить победителя.

И чтобы понять, что «Локомотив» заслуживает разговоров, как конкуренты. Например, у «Зенита» достаточная армия фанатов, чтобы объяснить, почему их чемпионство – дело решенное. А у «Краснодара» слишком хорошая репутация, чтобы нашлись дикарские крики о том, что все цифры – ложь, и «быки» не заслуживают быть в ЛЧ .

Игра у команды Мусаева крутая, так что рано или поздно они будут на самой вершине – вопрос времени. Но обсуждаются проблемы «Спартака» и «Зенита», ведь они жутко популярные в народе. А ЦСКА иногда дает поводы говорить о крутости – второй тайм в дерби с «красно-белыми», или в последнее время о незрелости – концовка с «Уфой» и матч с «Оренбургом».

И забываем за всем этим, кто чемпион России. Забавно, но по весне «Локомотив» ничем не хуже того, что побеждал годом ранее многих лично и всех по сумме тридцати туров. Разве что не такой везучий. А поскольку братья Миранчуки сейчас лучше, чем были – еще осенью в ЛЧ пытались не опозорить знамя клуба, поскольку Фарфан вернулся, Фернандеш на подхвате, Смолов ищет себя в основе, а не ковыряется в носу на банке, то есть возник повод напомнить, чем хорош «Локомотив».

Во-первых, когда в ударе, им сложно забить больше одного мяча. «Ростову» в Кубке России удалось, но это редкое исключение, но это единственный случай за 11 матчей до дерби с ЦСКА . И сегодня ничего не изменилось. Во-вторых, за «железнодорожников» колоссальный опыт – Семина уже ничем в футболе не удивить, хотя можно убедить и порадовать. Сегодня это мог сделать на 94-й минуте Жемалетдинов, но из неплохой позиции мощно пробил прямо в Акинфеева.

Важная информация о дерби

- «Локомотив» продолжает сложную серию, по ходу которой пока ни разу не проиграл. После матча с «Краснодаром» было два дерби – с «Динамо» и «Спартаком». Дальше поединок с «Ростовом», битва с «Зенитом» и матч против «Ахмата». Теперь вот ничья с «армейцами» - никто из семи соперников «Локомотив» не обыграл;

- до визита на арену «Локомотива» «армейцы» проиграли всего один из последних шести поединков на выезде, при этом одержали три победы. Не сказать, что выезд из Москвы в Москву дальний или сложный, но полная арена сегодня поначалу помешала ЦСКА , а дальше собрались и снова не уступили в гостях;

- «Локомотив» ответил ЦСКА в первом круге на поражение в финале Суперкубка – потеряли трофей, встретив несформированный новый состав Ганчаренко. Спустя девять месяцев родилась ничья, но хозяева в итоге перестреляли гостей. По точным ударам счет 6:1;

- в этой паре наступила небольшая голевая пауза. После трех матчей, где 4 гола были нормой, сыграли два поединка с двумя забитыми мячами, а теперь увидели третий подряд такой матч. Дерби стало «низовым», хотя не нулевым;

- во всех турнирах в новое футбольное время ЦСКА и «Локомотив» сыграли теперь 62 матча. До игры у «армейцев» была возможность сравнять счет – было бы по 24 победы и 15 ничьих. Сейчас же сохранилось преимущество команды Семина, но мировых стало на одну больше;

- «Локомотив» в перерыве провел разговор о качестве атаки, ведь во втором тайме у них 12 ударов против 2 до перерыва. Подравняли показатель владения и вышли вперед, лучше, чем ЦСКА , пасовали, не проиграли в борьбе наверху и внизу. Ничейный матч, хотя «армейцы» недобрали в атаке – 1 точный удар за матч из 16, очень мало. Фернандеса не хватило для баланса и поддержки справа? Не исключено;

- Федор Чалов забил 12-й гол в чемпионате – лучший снайпер. Всего у него за матч был один удар. Реализовывает в среднем каждую пятую меткую попытку, но надо отменить, что у нападающего ЦСКА многовато неэффективных ударов. Федор бьет при малейшей возможности, что круто, но группа поддержки недорабатывает. Сегодня, например, смог пробить всего трижды.

- возвращение вечера – Васин смог появиться на поле. После сложной травмы не играл больше года, но теперь Виктор может выходить и помогать команде, которой весной явно не хватает опытного спокойного центрального защитника в центре, ведь молодежь иногда паникует, а предводитель осенней вариации защиты Акинфеева нервничает – Бекао не в лучшей форме.

Кто теперь ближе к Лиге чемпионов?

«Локомотив», ведь ЦСКА сохранил разницу в два пункта. Конечно, требовательные фанаты команды Семина скорее хотели бы увидеть в дерби победу, чтобы помечтать о защите титула, но «армейцы» не сыграли бездарно, поэтому нет разговоров, что у «Локомотива» было сто крутых шансов, а соперник «отскочил».

Нет, просто до перерыва ЦСКА показал, что свежее и лучше заряжен на борьбу – примерно как «Зенит» в дебюте поединка против «Краснодара», а на второй тайм их соперник собрался и атаковал чаще. Не сказать, что у «Локомотива» получалось давить очень успешно – их лучший удар нанес центральный защитник в самом начале матча, а у Акинфеева формально пять сэйвов, а запоминающихся не найти.

Зато ЦСКА не победил, а это значит, что им будет непросто попасть в Лигу чемпионов после такого поединка. Обыграли «Спартак», но потеряли сразу семь пунктов в других трех матчах. А если вспомните о поражении в Туле, то поймете, что не случайно говорили зимой – надо будет понять, как молодая команда отреагирует на трудные сборы? Пока изучить себя у подопечных Ганчаренко получилось хуже, чем их изучили соперники. «Спартак» стал редким врагом, что не был готов к манере работы ЦСКА .

Хотя ставить точку в борьбе за Лигу чемпионов рано. «Локомотив» получил результат, который позволяет мечтать о второй строчке, что снова позволит сыграть в группе Лиги чемпионов. Юрий Павлович справляется, хотя его команда и допускает единичные ошибки. Но если речь о дерби, в котором ЦСКА явно было нужно завоевать победу, а они один раз попали в створ – и повезло, что Чалов забил, Гильерме ведь мог отразить удар, то претензии скорее к «армейцам». Знали, с кем имеют дело, но победный план на игру не разработали.

Впрочем, этот результат не только в пользу «Зенита» - ничья конкурентов, но и в пользу «Спартака». В случае победы над «Енисеем» Кононову останется не так много баллов до зоны Лиги чемпионов. Ох, будет крутая борьба!