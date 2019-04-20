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Глушаков и Комбаров посадили деревья на территории «Открытие Арены»

20 апреля 2019, 16:52

Сегодня состоялся субботник вокруг «Открытие Арены».

Сообщается, что во время этого мероприятия футболисты «Спартака» и представители руководства клуба посадили деревья. В посадке пирамидального тополя приняли участие Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Александр Максименко, Наиль Умяров, Софьян Ханни и вице-президент «красно-белых» Наиль Измайлов.

Завтра москвичи дома сыграют с «Енисеем» в рамках 24-го тура РПЛ.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил МКС
   65 / 959
21 апреля в 17:25
Отвечаю в том же ключе. Я рад, уважаемый соперник по футболу, и благодарю за понимание и лайк
Ваня лучший
Ваня лучший ответил МКС
   65 / 959
21 апреля в 15:28
Два аргумента против. Я за рулём с 1971 года. Три раза проехал Европу до Португалии, раз 20 ездил на юг, в том числе в Грузию и Крым (, и на пароме и по мосту). Слава богу внимания и разума мне хватает, чтобы не попадать в
ту ситуацию, что ты описал. Втрое и главное. Я не про ДТП. Он побежал избивать человека, который был не виновен в ДТП. Причём сделал это дважды. Значит в его действиях был умысел, А не спонтпнность. Именно поэтому он подонок без отговорок и вариантов.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 959
20 апреля в 22:12
Щас модно стало сажать ...деревья!))
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
20 апреля в 21:04
Болельщики их ночью спилят непременно!!!
Тага Дага
Тага Дага
   248 / 959
20 апреля в 21:00
Не футбольная новость. ...обсуждать нечего
berda2003
berda2003
   469 / 959
20 апреля в 20:59
деревья посвящены уже посаженым мамаеву и кокорину...
Alex-96
Alex-96
   104 / 959
20 апреля в 20:59
сами чтоль закопались?
Sergey Z
Sergey Z ответил МКС
   136 / 959
20 апреля в 18:49
Ну хрен с ним с глушаковым Давай разовьем логическую цепочку У тебя есть автомобиль Соответсвенно по теории вероятности ты в плотном потоке Можешь случайно проехать на красный А как следствие, толкнуть случайно выбежавшего тебе под колеса прохожего Логично? А вот потом, когда случайные люди будут называть тебя За эту цепь роковых случайностей - подонком Это будет как то не логично Согласен? Бить людей это конечно плохо Но иногда возникает такая ситуация Когда это просто необходимо увы Посему Ты не совсем прав мой многоуважаемый собеседник
Ты импровизировал цепь случайностей! Когда эта цепь, коснётся твоих родных и близких, ты начнёшь разбивать цепь на звенья и, будешь поворачивать, каждое звено, в свою сторону!!!
Расул Манаев
Расул Манаев ответил ЮГ РОССИИ
20 апреля в 18:45
Какого из них?)))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   49 / 959
20 апреля в 18:42
Надо было за воротами посадить,чтобы Ребров берёзку целовал,а не штангу.
Расул Манаев
Расул Манаев ответил DXTK
20 апреля в 18:41
Спартак с 20000 на самом высоком уровне в кабинетах пытаются развалить и зомбировали для этого таких как ты....
Hypnoz
Hypnoz
   105 / 959
20 апреля в 18:40
В память, о великом напе, бомже Дзюбе !
Расул Манаев
Расул Манаев
20 апреля в 18:38
Где то на торфянике Дзюбиньо прослезился...
Gahi
Gahi
   175 / 959
20 апреля в 18:38
Если твои планы рассчитаны на год сажай рожь, если твои планы рассчитаны на десятилетия сажай деревья, а если твои планы рассчитаны на века расти и воспитывай ДЕТЕЙ.
Sergey Z
Sergey Z
   136 / 959
20 апреля в 18:37
Они, ещё не знают, как сажают!!!
beefs
beefs ответил kust07
   194 / 959
20 апреля в 18:33
неплохая подработка,а где же Гулиев?
А Гулиев будет поливать.
gentlewolf
gentlewolf
   242 / 959
20 апреля в 18:28
Саженцам дали имена - Заболотный один и Заолотный два.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Сергей Саныч
   108 / 959
20 апреля в 18:23
Гога и Магога) М. Успенский "Там где нас нет")
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил МКС
   108 / 959
20 апреля в 18:22
Ну хрен с ним с глушаковым Давай разовьем логическую цепочку У тебя есть автомобиль Соответсвенно по теории вероятности ты в плотном потоке Можешь случайно проехать на красный А как следствие, толкнуть случайно выбежавшего тебе под колеса прохожего Логично? А вот потом, когда случайные люди будут называть тебя За эту цепь роковых случайностей - подонком Это будет как то не логично Согласен? Бить людей это конечно плохо Но иногда возникает такая ситуация Когда это просто необходимо увы Посему Ты не совсем прав мой многоуважаемый собеседник
у меня нет автомобиля (не лежит душа к авто), следовательно за "цепь роковых случайностей" никто меня подонком не назовет?)
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   24 / 959
20 апреля в 18:21
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   236 / 959
20 апреля в 18:21
Новые спартаковские легенды вырастут лет через 10 !!
удав
удав
   118 / 959
20 апреля в 18:18
первый случай в истории когда дерево посадило дерево=)
Юрниекс
Юрниекс
   325 / 959
20 апреля в 18:16
Дубы посадили...Во первых дуб- это символ свинячего игрока.а кроме того, желуди...На одном бромонтане,долго не побегаешь..
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
20 апреля в 18:13
Конечно, как всегда отличился Глушаков, прямо на одиннадцати метровой ямку выкопал и посадил.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Lucho Gonzalez
   108 / 959
20 апреля в 18:11
Прямо на футбольном поле посадили, чтоб в спартаке на двух игроков обороны больше было. Позор!
куда-нибудь по центру ворот) причем, с функцией переноса деревьев от ворот до ворот)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   108 / 959
20 апреля в 18:10
ждем новость "Глушаков и Комбаров удобрили свои посаженные деревья".
Исмет
Исмет
   539 / 959
20 апреля в 18:10
Главная новость будет завтра Енисей порвёт Спартак.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил DXTK
   28 / 959
20 апреля в 18:09
что должен сделать настоящий мужик - посадить дерево, родить ребенка и развалить Спартак.
Мужик родить ребёнка не в состоянии, это в школе на уроках биологии объясняют. А вот воспитать сына может. Желательно умного, который биологию прогуливать не будет в школе.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   135 / 959
20 апреля в 18:01
на тарасовской земле выросла Дзюба
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 959
20 апреля в 18:00
Прямо на футбольном поле посадили, чтоб в спартаке на двух игроков обороны больше было. Позор!
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