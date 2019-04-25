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Ковач: «После часа игры мы стали всё больше прижиматься к своей штрафной»

25 апреля 2019, 05:26
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал победу над «Вердером» (3:2) в полуфинальном матче Кубка Германии.

Обе команды здорово проявили себя. Но, исходя из количества созданных моментов, я бы сказал, что мы заслужили выход в финал.

В первом тайме мы оборонялись высоко, не позволяя «Вердеру» приблизиться к нашим воротам. После часа игры мы стали опускать всё глубже и глубже, приглашая соперника атаковать, что не входило в наш план. 

Я знал, что если «Вердер», подстёгиваемый фантастическими трибунами, забьёт, игра снова будет открытой. Мы были слишком пассивны, когда пропускали голы.

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ДСА
ДСА
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25 апреля в 07:20
Хотели победить с минимумом усилий.
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