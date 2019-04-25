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Гвардиола: «Считаю, что и мы, и „Ливерпуль“ заслуживаем титула»

25 апреля 2019, 04:47
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в 31-м туре АПЛ высказался на тему чемпионской гонки «горожан» с «Ливерпулем».

По моему мнению, и мы, и «Ливерпуль» заслуживаем титула. Команда, которая финиширует второй, не должна сожалеть, потому что она сделает всё возможное.

Мы набрали 89 очков, в «Ливерпуль» – 88. Всё на тоненького, потому что осталось ещё три игры. Это невероятная ситуация, но она такова. И нам по-прежнему необходимо выигрывать оставшиеся матчи, начиная с выезда в Бернли.

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Все комментарии
RedRedTeam
RedRedTeam
   320 / 954
25 апреля в 20:53
Теперь фанатики реала и пенальду топят за МС. Скажут, что уже полвека болеют за голубых.
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
25 апреля в 19:30
Сквозера замерли в ожидании. Если не сейчас, то и их внуки титула не увидят. Аха-ха)
prayforspecialone
prayforspecialone
25 апреля в 12:09
Ожидать, что Пеп упустит титул на внутренней арене после ЛЧ крайне глупо, учитывая , что в состав не всегда попадают Сане, Марез и Жесус
neomessi
neomessi
   147 / 954
25 апреля в 09:50
Вот что значит очные встречи.
dzvinka
dzvinka
   67 / 954
25 апреля в 09:31
ну да, по 90+ очков у двух команд, это много
Neymar 10
Neymar 10
   229 / 954
25 апреля в 08:52
стоит признать ливерпуль заслужил титул " лучшего догонялы неудержимого Манчестер Сити " !!! ливерпульские ребята и вправду пыхтят рвут и носятся весь сезон чуть ли не до инфаркта миокарда ! НО , на троне АПЛ сидит лишь один король . имя его Манчестер Сити .
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
25 апреля в 08:39
Надо было ещё добавить "Но мы чуть чуть больше"
sihafazatron
sihafazatron ответил Igo0rek
   101 / 954
25 апреля в 07:29
Теперь у Ливерпуля календарь в чемпионате сложнее. Там и зубастый Ньюкасл, и очень зубастый Вулвер.
А у нас лестер с роджерсом и 2 выезда, примерно одинаково. Но самое главное, что все в руках(ногах) мс.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
25 апреля в 06:55
Удачи .
Igo0rek
Igo0rek
   136 / 954
25 апреля в 06:42
Теперь у Ливерпуля календарь в чемпионате сложнее. Там и зубастый Ньюкасл, и очень зубастый Вулвер.
kastites
kastites
   105 / 954
25 апреля в 06:28
С победой МС
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   41 / 954
25 апреля в 04:59
Удачи мс
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
25 апреля в 04:49
Все на тоненького
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