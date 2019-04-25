Гвардиола: «Считаю, что и мы, и „Ливерпуль“ заслуживаем титула»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в 31-м туре АПЛ высказался на тему чемпионской гонки «горожан» с «Ливерпулем».

По моему мнению, и мы, и «Ливерпуль» заслуживаем титула. Команда, которая финиширует второй, не должна сожалеть, потому что она сделает всё возможное.

Мы набрали 89 очков, в «Ливерпуль» – 88. Всё на тоненького, потому что осталось ещё три игры. Это невероятная ситуация, но она такова. И нам по-прежнему необходимо выигрывать оставшиеся матчи, начиная с выезда в Бернли.