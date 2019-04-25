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Кононов: «Виновата вся команда и главный тренер, конечно»

25 апреля 2019, 22:55
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» (0:3) в матче 25-го тура чемпионата России.

Виновна вся команда и главный тренер, конечно. С себя я ответственности за игру и за результат не снимаю. У нас были проблемы, в первую очередь, до игры. Мы потеряли из-за травм Жиго и Адриано. Линия защиты была экспериментальная. На первых минутах мы играли неудачно позиционно и получили два гола.

«Арсенал» играл на моем «багаже»? Я вообще не понимаю слово «багаж». Я работал тут и собирал команду, но тут теперь другой тренер, который заслуженно победил.

Я бы не хотел говорить про «Арсенал», но команда не пропускает и дает результат, играет более прагматично. Когда я начинал работать, то мы играли немного выше, и были игры, когда мы пропускали, но тогда мы только начинали свой путь.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
26 апреля в 11:45
Рейнгольд: «Стыдно за игру „спартака“. Страшная стыдоба!»
Палыч82
Палыч82 ответил Алексей Коротеев
   783 / 954
26 апреля в 10:54
Смех-смехом ,но тогда Спартак носился по полю ,причём и мысль была в игре ! Смогли же они обыграть Зенит 3:0 и Локомотив 4:0 ,пусть те и были под нагрузками ( Спартак ,кстати ,то же ) .Вот куда всё подевалось -то ????
Неграмотное подведение команды к пику физической и игровой готовности, неверная расстановка в приоритете турниров и матчей. Впрочем, считаю, что Кононов добротный тренер, и если бы не "подводные течения" и пока ещё небольшое время его правления, слепил бы интересную команду, не чемпиона, конечно, но с симпатичным футболом
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Крейсер
   208 / 954
26 апреля в 09:26
А где игра-то? Где выход в атаку через пас? Где комбинационный стиль? Где стеночки? Ау, тренер! За полгода твоего руководства команда стала играть хуже. Сколько ещё нужно времени?
С приходом Кононова начался обратный отсчёт времени ! Был ШАХ ,а теперь МАТ ! Время вышло !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   208 / 954
26 апреля в 09:23
Кононов ,иди намыливай верёвку ,да и Федуна с его лизоблюдами позови ! Вам пора ! Остальных ,кроме Джикии ,Айртона ,Жиго ,Рассказова ,Зобнина ,оптом продать куда-нибудь вместе с нашими воротчиками дырявыми !!!!! Освобождайте зарплатную ведомость ! Дайте дорогу молодёжи ,т.к. селекционный отдел не работает ,или просто не умеет работать !!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Grabovsky
   208 / 954
26 апреля в 09:14
Не надо кстати забывать что он взял супер трофей . Match tv cup
Смех-смехом ,но тогда Спартак носился по полю ,причём и мысль была в игре ! Смогли же они обыграть Зенит 3:0 и Локомотив 4:0 ,пусть те и были под нагрузками ( Спартак ,кстати ,то же ) .Вот куда всё подевалось -то ????
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
26 апреля в 05:38
Знал куда шел, теперь долбить его будут
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
25 апреля в 23:30
Это позор!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Evilhuman
   9 / 954
25 апреля в 23:27
мля, вот кто вообще выдумал этот багаж...почему он присущ только мясным их бывшим или будущим тренерам и персонажам которые запятнали себя спартаком и теперь мучают другие клубы
Кто, кто??? Это дружбаны по ферме аленичевские!!! Им никак не хотелось признать заслуги Карреры!!!
Grabovsky
Grabovsky
   797 / 954
25 апреля в 23:23
Не надо кстати забывать что он взял супер трофей . Match tv cup
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
25 апреля в 23:16
интересно что привнес кононов в игру что то не видно
одно разочарование смотреть стремно, наладил игру
вроде и состав тот же и где игра?
Крейсер
Крейсер
   332 / 954
25 апреля в 23:06
А где игра-то?
Где выход в атаку через пас?
Где комбинационный стиль?
Где стеночки?
Ау, тренер! За полгода твоего руководства команда стала играть хуже.
Сколько ещё нужно времени?
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 954
25 апреля в 23:04
мля, вот кто вообще выдумал этот багаж...почему он присущ только мясным их бывшим или будущим тренерам и персонажам которые запятнали себя спартаком и теперь мучают другие клубы
Miaf
Miaf
   612 / 954
25 апреля в 23:03
Какая в опу команда, чем ты занимаешься в Спартаке? Взрослый же человек елы палы..
parallels
parallels
   3 / 954
25 апреля в 22:58
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