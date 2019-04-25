Кононов: «Виновата вся команда и главный тренер, конечно»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» (0:3) в матче 25-го тура чемпионата России.

Виновна вся команда и главный тренер, конечно. С себя я ответственности за игру и за результат не снимаю. У нас были проблемы, в первую очередь, до игры. Мы потеряли из-за травм Жиго и Адриано. Линия защиты была экспериментальная. На первых минутах мы играли неудачно позиционно и получили два гола.

«Арсенал» играл на моем «багаже»? Я вообще не понимаю слово «багаж». Я работал тут и собирал команду, но тут теперь другой тренер, который заслуженно победил.

Я бы не хотел говорить про «Арсенал», но команда не пропускает и дает результат, играет более прагматично. Когда я начинал работать, то мы играли немного выше, и были игры, когда мы пропускали, но тогда мы только начинали свой путь.