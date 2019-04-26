Неймар: «Ещё обязательно поиграю за „Сантос“, когда вернусь в Бразилию»

26 апреля 2019, 07:34

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар признался, что в будущем хотел бы снова поиграть за свой родной клуб. За 4 года профессиональной карьеры в «Сантосе» Неймар завоевал 6 трофеев.

Я испытываю необъяснимую любовь к «Сантосу». Без сомнений, когда я вернусь в Бразилию, то снова поиграю за «Сантос».

Напомним, в недавнем матче чемпионата Франции с «Монако» (3:1) Неймар впервые с 23 января появился на поле.