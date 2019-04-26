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Неймар: «Ещё обязательно поиграю за „Сантос“, когда вернусь в Бразилию»

26 апреля 2019, 07:34

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар признался, что в будущем хотел бы снова поиграть за свой родной клуб. За 4 года профессиональной карьеры в «Сантосе» Неймар завоевал 6 трофеев.

Я испытываю необъяснимую любовь к «Сантосу». Без сомнений, когда я вернусь в Бразилию, то снова поиграю за «Сантос».

Напомним, в недавнем матче чемпионата Франции с «Монако» (3:1) Неймар впервые с 23 января появился на поле.

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   479 / 954
26 апреля в 10:43
за ветеранов Сантоса поиграет в 40 лет)
а так хрен он сейчас от европейской кормушки спрыгнет)))
даже реальней что за Зенит поиграет=)
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
26 апреля в 09:21
Да тебе уже пора в Сантос пижон.
Неймар это позорище бразильского футбола.
Зубастик, Пеле, Ривалдо, Гарринча, Рональдиньо, Ромарио и др.
И вы хотите сказать что этот клоун наследник этих легенд?
За бабки продал себя и футбол.
Не видать ему ЗМ как ушей своих.
Neymar 10
Neymar 10
   229 / 954
26 апреля в 09:18
это будет ой как не скоро . у тебя ещё остались дела в Европе , и их нужно закончить . ты ещё оставишь ярчайший след на этом континенте . набирайся сил брат к следующему сезону 🤙
Alex12357
Alex12357
   399 / 954
26 апреля в 09:15
Всё верно ,Родина -дороже всего!!!
shur
shur
   637 / 954
26 апреля в 08:41
...ЧМ- 2022 ему 30-цать,ну ещё один ЧМ-26,а потом в Сантос на пенсию!!!
А Мбаппе будет 27,как Неймару сейчас,однако!
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
26 апреля в 08:30
Сантос его аппетита не потянет.
GKN
GKN
   727 / 954
26 апреля в 08:13
Подготавливает пути отхода
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