Неймар: «Ещё обязательно поиграю за „Сантос“, когда вернусь в Бразилию»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар признался, что в будущем хотел бы снова поиграть за свой родной клуб. За 4 года профессиональной карьеры в «Сантосе» Неймар завоевал 6 трофеев.
Я испытываю необъяснимую любовь к «Сантосу». Без сомнений, когда я вернусь в Бразилию, то снова поиграю за «Сантос».
Напомним, в недавнем матче чемпионата Франции с «Монако» (3:1) Неймар впервые с 23 января появился на поле.
а так хрен он сейчас от европейской кормушки спрыгнет)))
даже реальней что за Зенит поиграет=)
а так хрен он сейчас от европейской кормушки спрыгнет)))
даже реальней что за Зенит поиграет=)
Неймар это позорище бразильского футбола.
Зубастик, Пеле, Ривалдо, Гарринча, Рональдиньо, Ромарио и др.
И вы хотите сказать что этот клоун наследник этих легенд?
За бабки продал себя и футбол.
Не видать ему ЗМ как ушей своих.
Неймар это позорище бразильского футбола.
Зубастик, Пеле, Ривалдо, Гарринча, Рональдиньо, Ромарио и др.
И вы хотите сказать что этот клоун наследник этих легенд?
За бабки продал себя и футбол.
Не видать ему ЗМ как ушей своих.
А Мбаппе будет 27,как Неймару сейчас,однако!
А Мбаппе будет 27,как Неймару сейчас,однако!