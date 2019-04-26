ЦСКА хочет платить Дзагоеву 10 тысяч евро в месяц

Руководство ЦСКА предложило новый контракт полузащитнику Алану Дзагоеву.
Сообщается, что москвичи предлагают футболисту зарплату в размере € 10 тысяч в месяц. Сумма может быть увеличена в процессе переговоров. Что касается игрока, то он хочет остаться в клубе.
В начале года генеральный директор клуба Роман Бабаев заявил, что ЦСКА не собирается оставлять Дзагоева на улице.
Явно не "парашют" за былые заслуги...
Явно и не зарплата игрока ЦСКА,с контрактом...
Не понятен смысл вброса этой информации...
Ты там ближе к инсайдам....в клубе на Алана рассчитывают ???
Явно не "парашют" за былые заслуги...
Явно и не зарплата игрока ЦСКА,с контрактом...
Не понятен смысл вброса этой информации...
Ты там ближе к инсайдам....в клубе на Алана рассчитывают ???
Разбаловали футболистов.Алан безусловно заслуженный член команды ЦСКА,но на одних заслугах далеко не уедешь,а на поле Алан появляется крайне редко,поэтому очень даже не плохо.
Разбаловали футболистов.Алан безусловно заслуженный член команды ЦСКА,но на одних заслугах далеко не уедешь,а на поле Алан появляется крайне редко,поэтому очень даже не плохо.