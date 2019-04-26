ГлавнаяНовости

ЦСКА хочет платить Дзагоеву 10 тысяч евро в месяц

26 апреля 2019, 15:00

Руководство ЦСКА предложило новый контракт полузащитнику Алану Дзагоеву.

Сообщается, что москвичи предлагают футболисту зарплату в размере € 10 тысяч в месяц. Сумма может быть увеличена в процессе переговоров. Что касается игрока, то он хочет остаться в клубе.

В начале года генеральный директор клуба Роман Бабаев заявил, что ЦСКА не собирается оставлять Дзагоева на улице.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Фулхэм» продлил контракт с основным хавбеком до 2024 года
Сегодня, 17:49 ФотоКомментарии1
Слухи«Манчестер Сити» согласовал новый контракт с Зинченко
Вчера, 23:20 Комментарии3
Слухи«Манчестер Юнайтед» предложил Мате новый контракт по схеме «1+1»
Вчера, 19:56 Комментарии5
Официально«Кальяри» продлил контракт с главным тренером до 2022 года
Вчера, 17:44 Комментарии7
Анчелотти хочет, чтобы Кальехон продлил контракт с «Наполи»
Вчера, 11:46 Комментарии1
Официально«Вест Хэм» продлил контракт с основным защитником
01 мая ФотоКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
berda2003
berda2003 ответил Али Самаркандский
   465 / 954
27 апреля в 15:48
Это Медведев платит зп Дзагоеву?
а вроде, федун их заработал?
Палыч82
Палыч82
   783 / 954
27 апреля в 01:01
Такую зарплату надо делать "потолком" для футболистов в РПЛ
fineflat
fineflat
27 апреля в 00:24
В детской школе цска детей за прошлые заслуги на матч не ставят и не поощряют, если ты доказываешь уровень ты в составе если нет то ты на лавке. А вообще реалии нашего нищего футбола и нищей страны тоже сказываются.
Томик
Томик ответил Союзник противников
   712 / 954
26 апреля в 23:52
Зряплата Гулиева делится с партнёрами по бизнесу, к бабке не ходи. Игрок уровня молодёжки или пфл.Смотреть не могу на его "игру". Так он ещё и нервным срывам подвержен, оказывается.
Юрниекс
Юрниекс
   323 / 954
26 апреля в 23:50
Я бы и за 9,посидел на лавке..
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
26 апреля в 22:45
пособие по инвалидности
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   65 / 954
26 апреля в 22:18
Это вообще непонятно что.... Явно не "парашют" за былые заслуги... Явно и не зарплата игрока ЦСКА,с контрактом... Не понятен смысл вброса этой информации... Ты там ближе к инсайдам....в клубе на Алана рассчитывают ???
В клубе практически решен вопрос с Дзагоевым. Сначала "предварительный" контракт ( разумеется не 10 тыс), примерно на год, а потом, если не выйдет на уровень по игре или здоровью, то работа в клубе.Административная, не тренерская.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   8 / 954
26 апреля в 20:41
Только не ясно кем "сообщается" и где это прочитать. В ЦСКА не принято "сообщать" о контрактах тем более на стадии обсуждения. Я думаю, что на выдумки реагировать не надо.
Это вообще непонятно что....
Явно не "парашют" за былые заслуги...
Явно и не зарплата игрока ЦСКА,с контрактом...
Не понятен смысл вброса этой информации...
Ты там ближе к инсайдам....в клубе на Алана рассчитывают ???
starche
starche
   204 / 954
26 апреля в 20:24
Не играешь, 10 штук получаешь................А тут корячишься, а получаешь...............
Vave666
Vave666
   665 / 954
26 апреля в 20:09
Пока только Маркизио заслуживает такой зарплаты!
pomor45
pomor45 ответил Морозовский
   75 / 954
26 апреля в 20:05
Грубо говоря, ты доллар от евро отличить не можешь!
Он никогда их не видел.
Sergey Z
Sergey Z
   135 / 954
26 апреля в 20:04
Сумма хорошая! Платится за работу! Алану здоровья!!!
рус фан
рус фан
   231 / 954
26 апреля в 20:03
В ЦСКА и так мало нормальных исполнителей, будем надеяться что Дзага выздоровеет и вернется в свои лучшие кондиции порадуя Российских болел красивой и эффективной игрой.
pomor45
pomor45
   75 / 954
26 апреля в 20:03
Девальвация легенды.
SHMEL
SHMEL
   157 / 954
26 апреля в 20:00
Если бы я не знал зарплату Гулиева,Коко и Мама ,я бы сказал что это шикарная зарплата.
Разбаловали футболистов.Алан безусловно заслуженный член команды ЦСКА,но на одних заслугах далеко не уедешь,а на поле Алан появляется крайне редко,поэтому очень даже не плохо.
ошалевший
ошалевший ответил Санчо Панса
   379 / 954
26 апреля в 19:51
Не так уж и много, на самом деле! Будь на месте Алана какой-нибудь спартач, то его бы возмутила эта цифра) Лично я бы хотел, чтобы Дзага остался в ЦСКА и постарался вернуться на свой прежний уровень.
у вас пачка целая ушла из за понижений зп,не неси ерунды
MopkoBHuk
MopkoBHuk
26 апреля в 19:49
Я то же надежды подавал. Дайте мне хотя бы половину его зарплаты
alex074
alex074
   376 / 954
26 апреля в 19:25
10 тыс евро, за то чтобы лавку в лазарете очком полировать, не плохо они над народом глумятся. Уж лучше бы молчали вообще.
Mi6
Mi6
   769 / 954
26 апреля в 19:24
Стал он слишком хрустальным
Figvam
Figvam
26 апреля в 19:08
Это хрюканье от отчаяния после вчерашнего.
vovinho11
vovinho11
   309 / 954
26 апреля в 19:07
Хорошая зарплата. Мне б такую
abrek123
abrek123
   76 / 954
26 апреля в 19:06
Серьезное понижение со 150 тыс евро в месяц на 10 тыс евро в 15 раз понизили)))Это тихий намек что пора Алан тебе новый клуб искать или сиди и получай меньше пацанов новичков)))
beefs
beefs
   191 / 954
26 апреля в 18:34
Ну, удивили...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил League1
   65 / 954
26 апреля в 18:26
Ванюша, ты о чём ваще? Такое впечатление, что ты от присутствия в своей руке резиновой дубинки вообще потерял связь с реальностью.
Я даже подумать не мог, что так все запущено.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
   236 / 954
26 апреля в 18:23
Кризис в стране Гинер ,с не нужным материалом прощается,не тот уже Дзагоев,10 т. евро ,это конечно же троллинг для Алана,сам уйдёт или как?
Mangur
Mangur
   732 / 954
26 апреля в 18:01
Выздоровление-Алан.
League1
League1 ответил Ваня лучший
   319 / 954
26 апреля в 18:00
Только не ясно кем "сообщается" и где это прочитать. В ЦСКА не принято "сообщать" о контрактах тем более на стадии обсуждения. Я думаю, что на выдумки реагировать не надо.
Ванюша, ты о чём ваще? Такое впечатление, что ты от присутствия в своей руке резиновой дубинки вообще потерял связь с реальностью.
Ваня лучший
Ваня лучший
   65 / 954
26 апреля в 17:57
Только не ясно кем "сообщается" и где это прочитать. В ЦСКА не принято "сообщать" о контрактах тем более на стадии обсуждения. Я думаю, что на выдумки реагировать не надо.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
26 апреля в 17:51
650000 тыс. р. - вполне адекватная сумма , в этом сезоне Алан и на нее не наиграл!!!
mtv191991
mtv191991 ответил Jum13
   804 / 954
26 апреля в 17:49
Дзага кстати вечно подающий надежды) будущее наше
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100