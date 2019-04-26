ЦСКА хочет платить Дзагоеву 10 тысяч евро в месяц

26 апреля 2019, 15:00

Руководство ЦСКА предложило новый контракт полузащитнику Алану Дзагоеву.

Сообщается, что москвичи предлагают футболисту зарплату в размере € 10 тысяч в месяц. Сумма может быть увеличена в процессе переговоров. Что касается игрока, то он хочет остаться в клубе.